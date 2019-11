El relato inicial indicaba que Karina Jelinek había sorteado supuestamente una cena o previa entre sus seguidores, apresurada por la crisis económica, además de un sorteo de ropa interior. El anuncio fue hecho en mayo, a través de su cuenta de Instagram. “Como tengo muchos seguidores que siempre me piden que rife algo, se me ocurrió hacer regalos de mi línea (de ropa interior) entre otras cosas, hasta una pre, algunos insisten que rife una cena y me parece muy divertido interactuar”, aseguró en aquel entonces.