Según señaló, empezó la endoscopía y "en un momento la paciente se descompensó y me pidieron los dos que llame urgente a la cardióloga. Fue todo muy rápido, no se cómo se descompuso. Iba todo normal", contó. Pero cuando le preguntaron cuándo se descompuso, afirmó que fue "a los 10, 15 minutos del inicio de la endoscopía". También dijo que no recordaba haber escuchado una alarma, que fue lo que desató que la anestesista tocara a la paciente y se diera cuenta de la hinchazón desproporcionada en el abdomen y que comenzaba a oscurerse la cara, producto de la falta de oxígeno