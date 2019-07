Menucci, tras la confirmación de la muerte de Gómez, modificó la carátula de la causa a "homicidio calificado por alevosía y ensañamiento". Massi se mostró en desacuerdo con el agravante y Menucci lo defendió: "El juez dice que no hubo traición, por lo cual no hay alevosía. Lo que hizo González Zablocki merece este término porque pegó en el suelo hasta matarlo, aprovechándose de un hombre mayor que no podía defenderse".