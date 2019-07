Coronel aseguró haber realizado una denuncia penal contra González Zablocki, sin embargo, ese punto no pudo ser constatado por el juez Massi: "Yo solicité a los registros nacionales y provinciales si este hombre tenía antecedentes y ambos me dijeron que no. No puedo decir que esa otra agresión no existió, pero sí puedo decir que no está registrado", afirmó el magistrado.