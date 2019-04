"Me parece un veredicto razonable en función de que el médico no buscó la situación a la que se vio sometido. El ladrón que falleció y que provocó la tentativa de robo estaba armado, y el médico Villar Cataldo fue agredido dentro de su espacio vital. El juicio por jurado es novedoso. Si bien se somete a determinadas reglas jurídicas, sobre las que se los ilustra antes, se trata de un tribunal que no se rige por la teoría del derecho penal, sino por pautas que le son comunicadas", determinó el abogado penalista Jorge Kirszenbaum.