A principios de octubre, Susana decidió terminar esa relación, ya que no soportaba el vacío que le hacían sus propios compañeros. A Richi eso no le gustó, pero Susana no atendió a sus reclamos. Se sentía liberada y quería divertirse. El jueves 9 de octubre le dijo a compañera que esa noche iría a bailar con una amiga, Graciela.