Aseguró entre otras cosas, que a Soto no lo conocía y que "le molestaría" si la justicia lo deja libre. "Ojalá haya terminado esta historia ya. Yo si hubiera visto visto a un nene solo, descalzo corriendo, lo paro y pregunto dónde está la madre. No me lo hubiera llevado", resaltó Giuliana. "Lo agarre y le pregunté a Kimey todo. Estaba tranquilo. Me dijo que comió, que durmieron y que jugaron… Lo encontré muy cansado, un poco asustado, pero bien", contó la mamá.