Silva practicamente no pudo mirar a la mujer a los ojos. Mientras tanto, Linares, sin que se le cayera una lágrima y con un tono tenue y relajado, continuó: "Tengo pocas palabras y desearle desde el fondo de mi corazón que Dios le dé paz a su alma. A mí, a mi hijo no me lo devuelve nadie. He tenido que escuchar barbaridades acerca de Genaro y hasta una manipulación si se quiere morbosa a través de una defensa, que tiene todo el derecho a la defensa, no lo voy a discutir, pero no a través de una manipulación morbosa respecto de mi hijo".