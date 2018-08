Como contó Infobae, en esa oportunidad, la defensa de la ex mandataria hizo comparecer al ex secretario de Justicia, Julián Álvarez. El ex funcionario, militante de La Cámpora, acompañó en esa ocasión una declaración hecha ante escribano público en la que admitía que había denunciado a Bonadio ante el Consejo de la Magistratura por expreso pedido de la ex mandataria. Eso fue un intento -según sostuvo Bonadio al rechazar la recusación- de preconstituir una prueba para apartarlo de la causa, lo mismo que pretende ahora la defensa de la senadora del Frente para la Victoria.