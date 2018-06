Marcos Andrés Ingratta, un comerciante de 31 años, desató una masacre en el interior de una vivienda del barrio Campo Contreras en Santiago del Estero. Ingratta se presentó armado y asesinó a su ex pareja, Jésica Coronel, madre de dos nenas, para luego herir también de gravedad a su ex suegra y a su ex cuñada, antes de quitarse la vida.