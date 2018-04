Y agregó- sobre las autoridades del INCAA- que " su sola voluntad pues, daba inicio a la concesión de fondos para la realización de obras que en muchísimos casos ni eran comercializadas ni, más aún, por su propia temática, eran propicias para la difusión general en medios a los que accede habitualmente el gran público. Así, tenemos que los funcionarios que suscribieran tales convenios, abusaron de sus cargos pactando coproducciones con una clara deficiencia en las previsiones para rendir los montos otorgados para tal cometido, dejando lo que pudiera describirse como una "zona gris" –que no lo era tal porque por otro lado quedaba claro que el aporte del INCAA estaba limitado a un porcentual del total de la obra- y posteriormente no efectuando los únicos controles efectivos que hubieren correspondido para no seguir entregando dinero a quien no cumplía con las rendiciones acorde la naturaleza misma de la actividad y el propio INCAA lo exigían".