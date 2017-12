Desde el pabellón 3H de Ezeiza, Lanatta se sorprende por la repercusión que tuvo la fuga. Se rió cuando un familiar le mostró los memes. En uno de ellos, aparece gambeteando con la camiseta de Barcelona a una María Eugenia Vidal con la casaca de Real Madrid. "¡Hasta me hicieron un muñeco! Mi hijo lo tiene. Recibí muchas cartas de gente que me apoya. Incluso algunos me escriben para decirme que soy un héroe, obvio que me río porque ser héroe es otra cosa. Para esas personas no somos asesinos, sino personas detenidas injustamente que escaparon para salvar su vida. Porque lo que quedó claro de la famosa fuga es que nos abrieron la puerta de la cárcel, porque había un plan para matarnos".