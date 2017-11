Solicitó además que se investigue la responsabilidad en la muerte de Nisman de los grupos de choque que le eran afines a la ex presidente Cristina Kirchner, entre ellos Quebracho, grupos de inteligencia de la ex SIDE, del ex jefe del Ejército César Milani, de algunos sectores de la policía, del juez federal Daniel Rafecas; del fiscal ante la Cámara de Casación y militante de Justicia Legítima, Javier De Luca; del ex Secretario de Seguridad, Sergio Berni; de la fiscal Viviana Fein y del juez De Campos, entre otros.