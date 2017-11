Una fuente había adelantado a Infobae que hay pocas chances de que Maldonado haya muerto en otro lado que no fuera allí. Una de éstas adelantó que "no consta que hubiera sido arrastrado" hacia el agua. Eso tendría que ver con que no se hallaron signos de defensa en las manos y las uñas de Maldonado. Tampoco se encontraron golpes en sus nudillos, que podrían indicar una posible pelea con un gendarme. Un sector de la querella aseguró que "todavía no descartamos que alguien haya llevado a Santiago hasta allí".