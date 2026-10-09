Crimen y Justicia

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: el músico sigue internado y el tribunal define cómo continuará el proceso

En la audiencia número 13, los jueces deberán decidir los próximos pasos tras recibir el informe médico que consideró al cantante apto para ser juzgado. Sus abogados cuestionaron las conclusiones y solicitaron la nulidad del debate

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PITY ÁLVAREZ
El músico permanece internado en una clínica psiquiátrica en Castelar

El juicio contra “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz llega este viernes a su audiencia número 13, aunque todavía no está claro si podrá reanudarse la declaración de testigos. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 convocó a las partes para las 11.30, después de recibir el informe del Cuerpo Médico Forense que concluyó que el músico está en condiciones de continuar sometido al proceso penal.

Los dos abogados del ex Viejas Locas, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, asistirán a Tribunales. Álvarez, en cambio, continúa internado desde el viernes 2 de octubre en la institución de salud mental Solar Colonial, en Castelar, adonde fue trasladado después de permanecer en el Hospital Tornú desde la noche del 22 de septiembre. Su internación es involuntaria y, según pudo saber Infobae, permanece buena parte del tiempo bajo los efectos de la medicación. En los momentos en que está más conectado con su entorno, manifiesta su deseo de abandonar el establecimiento.

En las últimas horas, la defensa del cantante presentó un escrito en el que pidió la nulidad del debate por considerar que se superó el plazo legal de suspensión de diez días. También solicitó dejar sin efecto el último dictamen del Cuerpo Médico Forense, recusó a los profesionales oficiales y reclamó una nueva evaluación con otros especialistas.

Audiencia Pity Álvarez - 30 de septiembre
Desde la izquierda, los jueces del TOC N°29: Juan María Ramos Padilla, el presidente Gustavo Goerner, Hugo Daniel Navarro (RSFotos)

Según los abogados, los peritos oficiales habían elaborado sus conclusiones antes de deliberar con los profesionales designados por la defensa. Como alternativa, pidieron que estos últimos sean convocados a declarar antes de continuar con los testimonios.

La controversia se profundizó porque los peritos de parte, Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, concluyeron que Álvarez no está en condiciones de participar activamente de un juicio oral, en contradicción con la evaluación oficial. “Hay un blanco y negro. Los estudios del expediente penal dicen una cosa y los del expediente civil, otra”, sostuvo Queijeiro en diálogo con Infobae.

Las diferencias de las que habla el letrado se basan en lo que dice el dictamen del Cuerpo Médico Forense, que consideró al músico apto para continuar con el juicio, y los informes médicos incorporados a una causa civil paralela, que describen un cuadro de salud mental más comprometido y sostienen la necesidad de su internación.

Parte del staff de abogados de Álvarez: Javier Baños, Sebastián Queijeiro y Luciana Comerci (Maximiliano Luna)
Parte del staff de abogados de Álvarez: Javier Baños, Sebastián Queijeiro y Luciana Comerci (Maximiliano Luna)

La decisión está ahora en manos de los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro. Deberán resolver los planteos de la defensa y determinar si el proceso puede continuar sobre la base de la última pericia oficial o si corresponde adoptar nuevas medidas. Hasta el momento, 27 testigos declararon en el juicio por el crimen de Díaz.

14:58 hsHoy

Las partes ya están en la sala

En Tribunales ya se encuentran el fiscal Sandro Abraldes y su equipo, los abogados defensores del músico y Fabián Améndola, por la querella. También están presentes la hija mayor y la hermana de Cristian Maximiliano Díaz, además de la madre de su segunda hija.

Por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 llegaron el presidente Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Sebastián Bauer. Aún no comenzó la audiencia. Según pudo confirmar Infobae de fuentes judiciales, hoy no se esperan testigos. “Se realizarán solo planteos técnicos”, confiaron fuentes judiciales a este medio.

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