Tras la fuerte granizada que provocó daños e inundaciones en Córdoba, activaron alertas meteorológicas para el domingo

(X: @senioradetuiter)

Guardar

La tarde del sábado estuvo marcada por una fuerte granizada en Córdoba capital, con calles cubiertas de blanco, vehículos dañados y roturas en viviendas de barrios del noroeste. El fenómeno se produjo en medio de una jornada de inestabilidad que incluyó actividad eléctrica y tormentas de intensidad variable en distintos sectores de la provincia.

La caída de piedra afectó principalmente a las zonas de Villa Belgrano, Argüello, Valle Escondido y Granja de Funes. Sin embargo, las precipitaciones también alcanzaron otras áreas de la ciudad y corredores viales cercanos.

PUBLICIDAD

Tras el paso del fenómeno climático, los vecinos de los barrios más afectados compartieron fotos y videos de los granizos. Algunas de las rocas de hielo lograron un tamaño similar al de los cubos de hielo comerciales.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observó cómo las piedras golpearon techos, patios, vehículos estacionados y veredas. Incluso, la acumulación de granizo modificó por algunos minutos el aspecto de las calles, con el blanco como color predominante sobre el asfalto y los espacios verdes.

El granizo se acumuló sobre el asfalto y las veredas en varios barrios de Córdoba (X: @gerhadad)

De acuerdo con El Doce.tv, el episodio se produjo después de una mañana cálida, con temperaturas cercanas a los 30 grados y cuando el cielo todavía presentaba algunos claros en sectores de la capital. No obstante, la situación cambió con rapidez durante la siesta, cuando comenzaron a formarse tormentas sobre zonas serranas y del centro de la provincia.

PUBLICIDAD

Varias calles registraron inundaciones tras el paso del fenómeno (Facebook: Meteorología Argentina y mundial)

Previo a esto, el Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba (OHMC) había advertido una probabilidad media a alta de tormentas y chaparrones entre las 15 y las 18. También había anticipado la posibilidad de abundante caída de agua en períodos breves, ráfagas, actividad eléctrica y granizo.

La inestabilidad climática continuará seguirá presente el resto del fin de semana (X: @JuaniAyoroaOK)

Fue así que cerca de las 16 se registraron las primeras precipitaciones en la ciudad de Córdoba. Poco después, la granizada ganó intensidad en la zona noroeste, donde cayó durante varios minutos y obligó a los vecinos a buscar reparo para sus vehículos.

Imágenes registradas en el norte de Córdoba (X: @JuaniAyoroaOK)

La intensidad del fenómeno no fue igual en toda la capital. Mientras algunos barrios registraron lluvias fuertes y granizo, en otros sectores la tormenta pasó con menor fuerza o el cielo permaneció despejado. Esa diferencia respondió al carácter localizado de las células tormentosas, que pueden descargar agua, viento o piedra en áreas reducidas.

PUBLICIDAD

Las imágenes mostraron granizos de tamaño similar al de cubos de hielo comerciales (Facebook: Naschel Noticias)

La caída de granizo cesó cerca de las 17, aunque las consecuencias permanecieron visibles durante más tiempo. Hubo reportes de abolladuras en vehículos, vidrios rotos y daños en techos e instalaciones de viviendas. Hasta el momento, no se informaron personas heridas de gravedad a causa del temporal.

(X: @Carogloriosa)

“Está para armarse un fernecito”, bromearon vecinos en uno de los videos que circularon durante la tormenta, en referencia al tamaño de las piedras. Las imágenes también mostraron a personas que cubrieron autos con frazadas, cartones y otros elementos para reducir el impacto del granizo.

Vecinos registraron la magnitud de las piedras durante la tormenta del sábado (Facebook: Naschel Noticias)

Además de los barrios del noroeste capitalino, las precipitaciones se hicieron sentir sobre distintos accesos y rutas de la provincia. Hubo lluvias en sectores de la avenida Circunvalación, la autopista Córdoba-Carlos Paz y la autovía 5, que conecta la capital con Alta Gracia.

PUBLICIDAD

(X: @MLolaVelez)

En esos tramos, las condiciones de manejo se volvieron más complejas por el agua acumulada sobre la calzada, la menor adherencia de los neumáticos y la reducción de la visibilidad durante los momentos de mayor intensidad. Las recomendaciones apuntaron a disminuir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar maniobras bruscas.

Tras la granizada, las calles de la zona noroeste lucieron cubiertas por una capa blanca (X: @Lutaborda)

La tormenta del sábado se inscribió en un escenario de inestabilidad que se mantendría durante las horas siguientes. Aunque la actividad más intensa se concentró en áreas puntuales, el pronóstico no descartaba nuevos desarrollos de tormenta en otros sectores de Córdoba.

(X: @MatiasMidiatta)

Se esperan ráfagas de hasta 85 km/h, riesgo extremo de incendios y fuertes tormentas para el domingo

Para la madrugada y la mañana del domingo, el pronóstico anticipó ráfagas fuertes del oeste y noroeste, con mayor incidencia en las sierras. Las velocidades podrían ubicarse entre 75 y 85 km/h, aunque podrían registrarse valores superiores de manera puntual en zonas serranas y en sectores del suroeste y noroeste provincial.

PUBLICIDAD

El viento podría levantar polvo, afectar la visibilidad en rutas y caminos. A la vez, podría favorecer la propagación de focos ígneos. Las autoridades advirtieron que las condiciones previstas elevarían el peligro de incendios a nivel extremo, por lo que pidieron evitar cualquier actividad que pueda generar llamas o chispas.

Los departamentos de General San Martín, Marcos Juárez, Río Cuarto, Juárez Celman, Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca estarán bajo alerta por vientos y tormentas (SMN)

Durante la tarde se espera el ingreso de un frente con ráfagas del sector sur y posibilidad de nuevas tormentas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sur de la provincia estará bajo alerta amarilla por tormentas y vientos.

Por este motivo, se recomienda evitar salidas innecesarias y permanecer en lugares seguros hasta que mejoren las condiciones. También es importante retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, sillas, mesas, toldos y otros elementos ubicados en patios, balcones o terrazas.

PUBLICIDAD

De la misma forma, las puertas y ventanas deben permanecer cerradas y se aconseja mantenerse alejado de ellas durante el temporal. Además, recordaron que no es seguro buscar refugio debajo de árboles, postes, marquesinas ni carteles publicitarios, ya que pueden caer o desprenderse por la fuerza del viento.

Quienes deban conducir deben extremar los cuidados, reducir la velocidad y mantener una distancia prudente con otros vehículos ante la posible pérdida de visibilidad o la presencia de objetos sobre la calzada. De acuerdo con la previsión, la inestabilidad climática continuará hasta el mediodía del lunes.