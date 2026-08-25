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Cae el uso del transporte público en el AMBA mientras aumentan las tarifas: cuáles son las causas

La analista María Migliore detalló en Infobae en Vivo la situación del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires y los cambios que atraviesa el sistema

El uso del transporte público en el AMBA cae mientras aumentan las tarifas de colectivos, trenes y subtes
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En el AMBA, el transporte público pierde pasajeros mientras suben las tarifas, una combinación que golpea a millones de personas que viajan a diario a la ciudad de Buenos Aires y que, no se traduce en mejoras de frecuencia, tiempos de espera ni condiciones de viaje. Así lo afirmó en Infobae en Vivo la analista, María Migliore.

El deterioro se refleja en el bolsillo: el gasto en movilidad dentro de un salario promedio pasó de 12,6% a 15%, de acuerdo con la analista. Al mismo tiempo, la caída en el uso llega hasta 31% en los colectivos, el medio más extendido del sistema metropolitano.

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Según explicó la analista, aun en jornadas relativamente normales, ir a trabajar a la ciudad de Buenos Aires implica perder dos horas por día. Los datos fueron recogidos de AAETA, CNRT, Transporte y Energía, CEM y SBASE y analizados por Migliore.

El gasto en movilidad en el AMBA pasó de 12,6% a 15% de un salario promedio, según el análisis de María Migliore (Wikimedia Commons)
El gasto en movilidad en el AMBA pasó de 12,6% a 15% de un salario promedio, según el análisis de María Migliore (Wikimedia Commons)

El aumento del boleto no se tradujo en mejor frecuencia ni en viajes más previsibles

La suba de tarifas alcanzó a colectivos, trenes y subtes en los últimos meses. Para los usuarios, la expectativa de que ese ajuste derivara en un servicio más eficiente no se cumplió.

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Migliore sostuvo que la circulación se redujo en distintos modos de transporte. “En promedio, vos tenés menos circulación de colectivos, tanto en la ciudad como sobre todo en el área metropolitana, menos frecuencia de tren y si comparás veintitrés contra veinticinco, la frecuencia promedio fue peor en casi todas las líneas de subte”, dijo.

Vista de un grupo de personas esperando y abordando un autobús azul y amarillo en una parada, bajo la luz del sol
La caída de pasajeros en colectivos llega hasta 31% en el sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (Maximiliano Luna)

El efecto es más severo para quienes no cuentan con otra alternativa de movilidad. La analista planteó que, cuando existe la posibilidad de elegir, muchos optan por no usar el sistema público, y advirtió que esa capacidad de elección se convirtió en un factor de desigualdad.

La caída de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires también se vincula con cambios en los hábitos de viaje después de la pandemia y con la crisis económica. Según Migliore, mientras en otros países el flujo de usuarios logró recomponerse, en la Argentina ese regreso no se consolidó.

Parte de esa dinámica se explica por la descentralización residencial. La especialista señaló que hubo personas que se mudaron hacia zonas más alejadas, un movimiento que alteró recorridos, necesidades de conexión y presión sobre una red que, además, arrastra problemas de planificación.

Un cartel de Metrobús de la línea 45 con destinos como Obelisco y Retiro en primer plano, con personas esperando en la parada y un colectivo en la calle de fondo
El aumento del boleto en el AMBA no se tradujo en mejoras de frecuencia, tiempos de espera ni condiciones de viaje (Maximiliano Luna)

Al mismo tiempo, el crecimiento de las plataformas no expresa solo un cambio en la movilidad. También revela una necesidad de ingresos complementarios entre personas con empleo formal, jubilados o profesionales que recurren a ese trabajo para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

Migliore advirtió que el crecimiento no planificado de los últimos años, sobre todo en la zona norte y en parte de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, profundizó los problemas del sistema. La expansión territorial sin una red integrada complica los traslados entre municipios y multiplica la congestión y la falta de previsibilidad.

Frente a ese cuadro, la analista propuso repensar el sistema metropolitano con modelos de integración como los de Madrid o París, donde los distintos medios se articulan dentro de una misma lógica de transporte. También remarcó que el principal límite es el financiamiento y que harán falta políticas tarifarias e instrumentos para desalentar el uso del auto y mejorar la frecuencia de los colectivos.

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