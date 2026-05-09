Sigue la alerta meteorológica: fuertes vientos, lluvias y bajas temperaturas afectan a Buenos Aires y la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja por vientos intensos y lluvias en Buenos Aires y otras provincias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siguen bajando las temperaturas, lluvias y ráfagas fuertes en medio del fenómeno meteorológico ciclogénesis que experimenta el país. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé una alerta amarilla y naranja por viento en la provincia de Buenos Aires. Además, esta advertencia afectará a otras zonas que deberán mantenerse atentas ante la inestabilidad climática.

El SMN informó que durante el sábado 9 de mayo, Buenos Aires: “Será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”. Además, áreas de Córdoba, el sur de Entre Ríos y de Santa Fe, La Rioja, zonas de Catamarcas, el este de San Juan, el norte de San Luis y el sur de La Pampa se encuentran bajo la misma alerta.

PUBLICIDAD

Aunque estos fenómenos son los más frecuentes ya que aparecen en la mayoría de comunicados del ente nacional, también podrían representar un riesgo. “Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo. Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90% de los alerta emitidos”, informa la SMN.

Por otro lado, el mapa de avertencias indica la presencia de una alerta naranja por viento en el área costera de Buenos Aires: Pinamar, Villa Gesel, Mar Chiquita, General Pueyrredón, Alvarado, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos. “El área será afectada por intensos vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h”, comunicó el servicio meteorológico.

PUBLICIDAD

Las alertas por fuertes vientos del Servicio Meteorológico Nacional para el sábado 9 de mayo

Durante la jornada del viernes, varios municipios decidieron suspender las clases por los intensos vientos. El temporal ya dejó 24 personas evacuadas y autoevacuadas y el distrito de Necochea se encuentra entre los más afectados. Allí, se registraron precipitaciones acumuladas de 110 milímetros, junto con caídas de cables y cortes de energía en distintos barrios. El operativo desplegado por las autoridades ha logrado evitar heridos, pese a la magnitud del evento.

Ante la presencia de alertas meteorológicas por viento, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda tomar una serie de precauciones:

PUBLICIDAD

Evitá salir

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos

Cerrá y alejate de puertas y ventanas

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes

Tené precaución al conducir

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse

Buscá un lugar seguro bajo techo

En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono

En total, se acumularon alrededor de 105 milímetros

En la costa, particularmente en Mar del Plata, la amenaza incluye la combinación de marejada ciclónica y la crecida de olas, que según Meteored, oscilarán entre 3 y 7 metros durante la noche del viernes y la jornada del sábado. Se advirtió que el centro de baja presión profundizará su acción en la noche del viernes, generando ráfagas huracanadas de 140 km/h y provocando olas de hasta 12 metros de altura en alta mar.

La recomendación de los organismos especializados es evitar cualquier desplazamiento por la franja costera bonaerense durante el cierre y comienzo del fin de semana, hasta que los efectos del fenómeno, identificado como ciclón extratropical, hayan perdido intensidad.

PUBLICIDAD

Pronóstico en CABA

El pronóstico detalla que el sábado 9 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires la temperatura máxima será de 13°C y la mínima de 7°C. La probabilidad de precipitaciones se sitúa entre el 10% y el 40%, con vientos del sur y ráfagas que pueden alcanzar entre 51 y 69 km/h. El domingo 10 se prevé una mejora en las condiciones, con temperaturas que oscilarán entre los 10°C y los 16°C, sin lluvias y con descenso en la intensidad del viento.

El clima para CABA durante el fin de semana del 9 de mayo según el SMN

El avance de la semana muestra una tendencia a la estabilidad: las temperaturas aumentan gradualmente y no se anticipan precipitaciones significativas hasta el viernes 15. Para el lunes 11, el SMN estima una máxima de 19°C y una mínima de 6°C, mientras que martes y miércoles se esperan máximas que podrían superar los 18°C.

PUBLICIDAD