El embarazo altera físicamente el cerebro de una mujer, y un segundo embarazo aún más, según informan los investigadores

LUNES, 23 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- El embarazo provoca muchos cambios profundos en el cuerpo de la mujer y, al parecer, en el cerebro, según un nuevo estudio.

El embarazo altera físicamente el cerebro de la mujer, y un segundo embarazo puede tener efectos aún más profundos, según informaron los investigadores el 19 de febrero en la revista Nature Communications.

Las repetidas resonancias magnéticas cerebrales mostraron cambios específicos que ocurren durante el primer y segundo embarazo, aparentemente destinados a adaptar las habilidades necesarias en la maternidad, según los investigadores.

"Con esto, hemos demostrado por primera vez que el cerebro no solo cambia durante el primer embarazo, sino también durante el segundo", dijo la investigadora senior Elseline Hoekzema, jefa del Laboratorio de Cerebro del Embarazo en el Centro Médico de la Universidad de Ámsterdam, en los Países Bajos.

"Durante el primer y segundo embarazo, el cerebro cambia de formas similares y únicas. Cada embarazo deja una huella única en el cerebro femenino", dijo Hoekzema en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores realizaron escáneres cerebrales a 110 mujeres. Algunas eran madres primerizas, otras por segunda vez, y algunas seguían sin hijos.

Los resultados mostraron que durante un primer embarazo, los mayores cambios se producen en la estructura y actividad de la "red de modo predeterminado" -- el sistema cerebral responsable de la autorreflexión y las divagaciones mentales.

Durante un segundo embarazo, la red de modo predeterminado cambió de nuevo, pero menos fuertemente, según el estudio.

"Estos cambios fueron más evidentes en el primer embarazo, lo que sugiere una adaptación primaria de esta red en mujeres que se convierten en madres por primera vez, que se afina aún más durante un segundo embarazo", escribieron los investigadores.

Sin embargo, un segundo embarazo también trajo más cambios en las redes cerebrales relacionados con la dirección de la atención y la respuesta a señales sensoriales, según los investigadores.

"Estos procesos pueden ser beneficiosos al cuidar a varios niños", dijo Milou Straathof, investigador principal en psiquiatría en el Centro Médico de la Universidad de Ámsterdam, en un comunicado de prensa.

Estos cambios en el cerebro también estaban relacionados con el vínculo entre madre e hijo, especialmente durante el primer embarazo, según los investigadores.

El equipo también encontró conexiones entre estos cambios cerebrales y el riesgo de depresión relacionada con el embarazo en la mujer.

Las madres primerizas tendían a tener cambios cerebrales relacionados con la depresión posparto, mientras que las mujeres que tenían un segundo hijo tendían a presentar cambios relacionados con la depresión durante el embarazo, según los investigadores.

"Este conocimiento puede ayudar a comprender y reconocer mejor los problemas de salud mental en las madres", dijo Hoekzema. "Es importante que entendamos cómo se adapta el cerebro a la maternidad."

Más información

La Iniciativa Nacional de Currículo de Neurociencia tiene más información sobre la red de modos por defecto.

FUENTES: Centro Médico de la Universidad de Ámsterdam, comunicado de prensa, 19 de febrero de 2026; Nature Communications, 19 de febrero de 2026