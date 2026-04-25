La oposición rechaza la reforma política que Milei envió al Congreso: todos los puntos que buscarán negociar

Martín Menem y diputados del peronismo discuten en la Cámara de Diputados

El presidente Javier Milei envió al Congreso una ambiciosa reforma política que incluye entre sus puntos principales la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), cambios en el financiamiento de los partidos políticos y el régimen de Ficha Limpia. La iniciativa puso en alerta tanto a la oposición dura como a algunos habituales aliados de la Casa Rosada ya que entienden que el proyecto está pensado “a la medida” de las necesidades electorales inmediatas del oficialismo.

“Mañana enviamos la reforma electoral al Congreso. ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo. FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre. “SE ACABÓ LA IMPUNIDAD. SE ACABÓ LA JODA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, anunció Milei en las redes sociales.

Entre los opositores más duros interpretaron la iniciativa como un claro intento de evitar que se conforme un gran frente electoral “anti-Milei”. Esta interpretación se basa en que para armar una coalición lo suficientemente amplia que derrote al oficialismo -una idea que enarbolan dirigentes como Axel Kicillof o Miguel Pichetto- es fundamental con una herramienta como las PASO que permite definir candidatos y repartir lugares en las listas en base a parámetros objetivos.

El tuit de Javier Milei

Sin primarias, las negociaciones entre diferentes facciones -como el camporismo y el kicillofismo dentro del peronismo- o entre antiguos adversarios se vuelven mucho más complejas.

Sin embargo, la eliminación de las elecciones primarias también preocupa a eventuales aliados de La Libertad Avanza, como el PRO y la UCR, ya que estos partidos anticipan que sin internas deberán someterse a un acuerdo de cúpulas que los dejará relegados en las listas.

En la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país, los referentes de ambos partidos, Cristian Ritondo y Maximiliano Abad, ya se expresaron en el pasado a favor de mantener las Primarias pero con una modificación: que no sean obligatorias y por lo tanto no compitan los frentes electorales que no tienen que definir candidaturas internas.

El principal argumento de la Casa Rosada es el gasto que implica organizar las PASO y el desgaste que implica para los ciudadanos sumar otra fecha electoral al calendario. “La democracia cuesta plata, si nos guiamos únicamente por el criterio del gasto deberíamos terminar con las elecciones y convertirnos en una dictadura o una autocracia”, ironizó un viejo dirigente que supo apoyar las principales iniciativas de Milei durante su primer año de gestión.

Miguel Pichetto (Encuentro Federal) y Mónica Frade (Coalición Cívica)

“El sistema actual es muy bueno, no tiene fraude. Gracias a este sistema con primarias y financiamiento público de las campañas hasta ganó un tipo como Milei”, recordó y señaló que el verdadero problema del oficialismo es que los efectos negativos del plan económico hicieron que “no haya ambiente reeleccionista”. “El Gobierno está perdiendo la generación de expectativas en la gente”, resumió.

Por otro lado, la oposición anticipa que la reducción del financiamiento público de las campañas, la eliminación de los espacios gratuitos de publicidad y la ampliación de los aportes privados tendrán varias consecuencias inmediatas. Por un lado, una injerencia mucho más fuerte y directa de intereses económicos en el sistema político; por otro lado, el ingreso masivo de capitales provenientes del lavado y fundamentalmente del narcotráfico.

“Si bien el sistema actual de rendición de cuentas tiene muchos problemas y es verdad que en las campañas se utiliza dinero en negro, la eliminación del financiamiento público va a debitilar principalmente a los partido más chicos”, explicaron a Infobae. En esa misma línea, interpretan que la decisión de aumentar los avales y hacer más estrictos los requisitos para mantener la personería jurídica de los partidos (por ejemplo, caducarán los sellos que no se presenten en dos elecciones consecutivas o que saquen menos del 3% en dos elecciones seguidas) va a perjudicar directamente a los partido minoritarios.

Myriam Bregaman y Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda

La decisión de enviar el proyecto primero al Senado obedece a la intención del Gobierno de negociar principalmente con los gobernadores. De hecho, Gustavo Saénz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) ya se han manifestado en el pasado en contra de las primarias.

Por eso, la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, ya hizo saber que si en Diputados realizan modificaciones al texto, insistirá con la redacción original. El oficialismo optó por el Senado como cámara de origen porque anticipa un escenario mucho más adverso en la Cámara de Diputados, donde los bloques están muy atomizados y los gobernadores tienen menos influencia.

Los gobernadores podrían colaborar con la eliminación de las PASO nacionales ya que si deciden desdoblar las elecciones se regirán por el sistema vigente en cada provincia. Pero sí rechazan la modificación de la Boleta Única de Papel para incluir el casillero de lista completa. De hecho, el Gobierno tuvo que modificar el proyecto de ley en 2024 ya que las provincias no querían incluir el casillero de lista completa para impedir el efecto arrastre de la figura presidencial.

Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO

Ahora, el proyecto oficialista habilita que se incluyan los cargos locales, como legisladores o concejales, en caso de simultaneidad con elecciones provinciales. Así permitiría que los gobernadores que vayan en alianza con La Libertad Avanza se beneficien de un posible efecto arrastre de la categoría principal en una elección provincial concurrente con la nacional.

Por último, la inclusión de la Ficha Limpia fue interpretada por la oposición como una maniobra para forzar apoyos. “Incluyeron Ficha Limpia en esta ley omnibus para forzar apoyos y aprobar las leyes que necesitan con el objetivo de allanar el camino a la reelección de Milei, concentrar poder y debilitar cualquier alternativa política, en un contexto de creciente debilidad para el gobierno”, denunció Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

Y agregó: “No vamos a aceptar que nos corran con la falsa dicotomía de acompañar este proyecto o ser cómplices de la corrupción”. En los pasillos de la Cámara de Diputados incluso los aliados del PRO señalaban que hay cuatro proyectos sobre Ficha Limpia con estado parlamentario y que si el Gobierno realmente tuviera voluntad de avanzar con el tema podrían haber logrado consenso fácilmente para convocar a una sesión.