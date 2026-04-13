Trenes en el AMBA: interrupciones, complicaciones y demoras en varias líneas

Transporte público, trenes argentinos, colectivos argentinos, SUBE (Imagen ilustrativa Infobae)

La jornada de este lunes inició con afectaciones significativas en el servicio ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires, debido a incidentes técnicos y operativos reportados oficialmente por Trenes Argentinos. Según informó la empresa estatal en su primer parte de la mañana, los ramales González Catán y Marinos del Crucero General Belgrano del Belgrano Sur se encuentran fuera de servicio por una falla técnica que impide la circulación habitual de las formaciones.

De acuerdo con un reporte difundido por Trenes Argentinos, la interrupción de ambos ramales del Belgrano Sur impacta a miles de pasajeros que cada día utilizan esta línea para conectar el suroeste del conurbano con la ciudad de Buenos Aires. Personal técnico trabaja en la zona para identificar el origen de la falla y restablecer la prestación lo antes posible.

En la Línea Mitre, los ramales Suárez y Mitre también permanecen interrumpidos debido a problemas operativos que impiden la normal prestación del servicio. Las estaciones intermedias y terminales registran presencia de pasajeros a la espera de la reanudación del cronograma habitual. Fuentes de Trenes Argentinos indicaron que equipos técnicos se encuentran en proceso de verificación y ajuste de los sistemas operativos.

La Línea Roca, una de las más utilizadas del sistema metropolitano, presenta demoras en los ramales Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley. La operadora estatal confirmó que la causa de las demoras radica en una falla técnica detectada en la estación Gerli, lo que obliga a modificar los tiempos de circulación y a ajustar la frecuencia de paso de los trenes.

Los pasajeros afectados por la interrupción y las demoras en las distintas líneas fueron informados a través de los canales oficiales y en las estaciones, donde se desplegó personal para brindar asistencia y orientación. Desde Trenes Argentinos recomendaron a quienes deban viajar durante la jornada consultar el estado actualizado de los servicios antes de dirigirse a las estaciones y planificar recorridos alternativos en caso de ser necesario.

La situación se mantiene bajo monitoreo y las autoridades ferroviarias anticiparon que continuarán informando sobre la evolución de los trabajos técnicos y operativos a lo largo del día.

Noticia en desarrollo