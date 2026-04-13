Sociedad

Trenes en el AMBA: interrupciones, complicaciones y demoras en varias líneas

Una serie de incidentes en el sistema ferroviario afecta recorridos clave y causa demoras, mientras los usuarios buscan alternativas para trasladarse en una jornada marcada por interrupciones

Guardar
(Imagen ilustrativa Infobae)
Transporte público, trenes argentinos, colectivos argentinos, SUBE (Imagen ilustrativa Infobae)

La jornada de este lunes inició con afectaciones significativas en el servicio ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires, debido a incidentes técnicos y operativos reportados oficialmente por Trenes Argentinos. Según informó la empresa estatal en su primer parte de la mañana, los ramales González Catán y Marinos del Crucero General Belgrano del Belgrano Sur se encuentran fuera de servicio por una falla técnica que impide la circulación habitual de las formaciones.

De acuerdo con un reporte difundido por Trenes Argentinos, la interrupción de ambos ramales del Belgrano Sur impacta a miles de pasajeros que cada día utilizan esta línea para conectar el suroeste del conurbano con la ciudad de Buenos Aires. Personal técnico trabaja en la zona para identificar el origen de la falla y restablecer la prestación lo antes posible.

En la Línea Mitre, los ramales Suárez y Mitre también permanecen interrumpidos debido a problemas operativos que impiden la normal prestación del servicio. Las estaciones intermedias y terminales registran presencia de pasajeros a la espera de la reanudación del cronograma habitual. Fuentes de Trenes Argentinos indicaron que equipos técnicos se encuentran en proceso de verificación y ajuste de los sistemas operativos.

La Línea Roca, una de las más utilizadas del sistema metropolitano, presenta demoras en los ramales Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley. La operadora estatal confirmó que la causa de las demoras radica en una falla técnica detectada en la estación Gerli, lo que obliga a modificar los tiempos de circulación y a ajustar la frecuencia de paso de los trenes.

Los pasajeros afectados por la interrupción y las demoras en las distintas líneas fueron informados a través de los canales oficiales y en las estaciones, donde se desplegó personal para brindar asistencia y orientación. Desde Trenes Argentinos recomendaron a quienes deban viajar durante la jornada consultar el estado actualizado de los servicios antes de dirigirse a las estaciones y planificar recorridos alternativos en caso de ser necesario.

La situación se mantiene bajo monitoreo y las autoridades ferroviarias anticiparon que continuarán informando sobre la evolución de los trabajos técnicos y operativos a lo largo del día.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Últimas NoticiasTrenes ArgentinosServicio Ferroviario

Últimas Noticias

Hoy cierra la autopista Illia por obras: cómo afectará al tránsito

Otros accesos estratégicos como Cantilo y Paseo del Bajo también tendrán restricciones nocturnas por el retiro de equipamiento y ejecución de pilotes, el corte se enmarca en la modernización vial y afecta tanto a particulares como a camiones

Hoy cierra la autopista Illia por obras: cómo afectará al tránsito

Imputaron a “Tati” Leclercq por robo de anestesia: las agujas que encontraron en el laundry de su edificio

La medida fue tomada tras una denuncia del juez Javier Sánchez Sarmiento. En mayo de 2025, vecinos de la médica hoy investigada por la Justicia en el escándalo de las “propofest” encontraron dos hipodérmicas en las secadoras del lavadero

Imputaron a “Tati” Leclercq por robo de anestesia: las agujas que encontraron en el laundry de su edificio

Cerraron una maternidad en Mendoza por la baja de nacimientos: un especialista advirtió que la tendencia continuará en los próximos años

El hospital dejó de atender partos y derivará los casos a otros centros de mayor complejidad. La medida generó rechazo entre profesionales y vecinos

Cerraron una maternidad en Mendoza por la baja de nacimientos: un especialista advirtió que la tendencia continuará en los próximos años

Macabro hallazgo en Entre Ríos: descubrieron el cuerpo de un hombre dentro de la pared de una obra en construcción

El cadáver de un trabajador, un albañil de nacionalidad paraguaya, fue encontrado cubierto con cal dentro de un edificio de la ciudad de Colón, luego de que empleados notaran manchas de sangre y alertaran a la Policía

Macabro hallazgo en Entre Ríos: descubrieron el cuerpo de un hombre dentro de la pared de una obra en construcción

Otra semana con lluvias en el AMBA: cuándo volverán las precipitaciones y qué pasará con la temperatura

Para la jornada de hoy, rigen alertas por tormentas en cinco provincias del norte del país, mientras que algunas zonas de la Patagonia registrarán vientos fuertes y hasta nevadas

Otra semana con lluvias en el AMBA: cuándo volverán las precipitaciones y qué pasará con la temperatura
DEPORTES
El ataque de furia de una figura del golf durante el Masters de Augusta: “Debería ser expulsado de por vida”

El ataque de furia de una figura del golf durante el Masters de Augusta: “Debería ser expulsado de por vida”

El blooper del año en el fútbol: un jugador erró un penal, pero la pelota le dio en la cara y terminó en gol tras un mal rechazo

El día que Bielsa perdió un clásico y enloqueció por una broma: “Si se avivaba, nos mataba”

A 10 años del último partido de Kobe Bryant en la NBA: 60 puntos en una remontada épica y una inolvidable frase de despedida

La contundente respuesta de Gustavo Costas sobre la expulsión de Marcos Rojo en la derrota de Racing ante River

TELESHOW
Romina Gaetani sorprendió con un baile improvisado en bikini al borde de una piscina: el video

Romina Gaetani sorprendió con un baile improvisado en bikini al borde de una piscina: el video

Quiénes son los jugadores de Gran Hermano que bajaron de placa de nominados y siguen dentro del certamen

Emilia Mernes brilló en Coachella 2026 junto a Luísa Sonza: el sensual look que eligió

Anunciaron a la actriz de telenovelas de fama internacional que llegará a Gran Hermano en el lugar de Andrea del Boca

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira celebraron el segundo cumpleaños de su hijo Beltrán con una fiesta soñada

INFOBAE AMÉRICA

Europa no superó la prueba de la Shoá

Europa no superó la prueba de la Shoá

Benjamín Netanyahu se reunió con un grupo de sobrevivientes del Holocausto en el Día del Recuerdo: “Es un momento emotivo”

Baruch Spinoza, filósofo neerlandés: “El odio se aumenta con un odio recíproco y, por el contrario, puede ser destruido por el amor”

Triple crimen en Uruguay: un policía mató a su novia, sus suegros y se quitó la vida

Keir Starmer: “El Reino Unido no apoyará el bloqueo al estrecho de Ormuz”