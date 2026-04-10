Un chico de 13 años se fugó de su casa y cruzó solo la frontera hacia Brasil: lo encontraron al día siguiente en Uruguayana

El menor fue identificado mediante cámaras de seguridad cruzando el paso internacional a pie hacia Brasil a las 19.15 del martes

La coordinación entre la justicia federal y la provincial permitió localizar, en menos de un día, a un adolescente de 13 años que era buscado intensamente por su familia. El menor había salido de su casa en la localidad de Paso de los Libres, Corrientes, y cruzó la frontera hacia Brasil.

El menor desapareció el martes por la tarde. Al día siguiente fue hallado en la ciudad de Uruguayana, del lado brasileño, tras un operativo que involucró a fuerzas de seguridad de ambos países.

El miércoles por la mañana, la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Paso de los Libres” de la Gendarmería Nacional se comunicó con la Sede Fiscal Descentralizada de la ciudad, a cargo del fiscal interino Aníbal Fabián Martínez, para informar sobre la denuncia por la desaparición del adolescente.

Familiares del adolescente lanzaron el pedido de búsqueda en redes sociales y se trasladaron a Uruguayana tras recibir datos clave

De acuerdo con información oficial, la auxiliar fiscal del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos y Complejos, Miriam Benítez, tomó intervención tras recibir la notificación.

El proceso de búsqueda se disparó luego de que la familia difundiera, a través de redes sociales, un pedido de colaboración para dar con el paradero del chico. Según esa publicación, el menor había salido de su domicilio en la tarde del martes. Abordó un colectivo urbano y no retornó.

La Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de la Cuarta Circunscripción Judicial, bajo la dirección de Daniela Di Tomaso, recibió a los familiares y coordinó junto a la fiscalía federal las acciones para rastrearlo.

Testigos señalaron haberlo visto deambulando solo por la ciudad, lo que motivó que la Gendarmería Nacional desplegara operativos de rastrillaje en distintos sectores. Se llevaron a cabo patrullajes en la zona de ribera del río Uruguay, y se emitieron alertas institucionales tanto regionales como nacionales a través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

Paralelamente, se establecieron contactos con la comunidad de inteligencia de distintas instituciones policiales y militares de Uruguayana, situada en el estado brasileño de Río Grande do Sul.

El análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la Aduana resultó clave: el menor fue registrado cruzando a pie el paso internacional a las 19.15 del mismo martes, en dirección a Brasil. Frente a esta confirmación, Gendarmería Nacional notificó de inmediato a las autoridades policiales del país vecino.

Durante la emergencia, el Grupo de Investigaciones Contra la Trata de Personas de Gendarmería Nacional actuó de oficio. Este equipo dio intervención inmediata a la sede fiscal y proporcionó información actualizada en tiempo real, lo que facilitó la adopción de medidas urgentes y optimizó los canales de cooperación interinstitucional.

La familia del adolescente, mientras tanto, decidió trasladarse a Uruguayana para continuar la búsqueda. Cerca de las 14 del miércoles, un camionero que circulaba por la ciudad les comunicó que creía haberlo visto por la mañana en las inmediaciones de un supermercado de la cadena Stock Center. Gracias a este dato, los familiares lograron ubicarlo poco después.

El menor fue encontrado en buen estado de salud y, tras el hallazgo, se dispuso su asistencia y resguardo. Las autoridades dieron continuidad a las actuaciones correspondientes.

Hallaron a una nena de 2 años tras estar desaparecida por horas

El hallazgo de una niña de 2 años en Córdoba enfatiza el rol clave del Alerta Sofía y el despliegue inmediato de recursos policiales

Una menor de 2 años identificada como E desapareció en el barrio San José Obrero de la ciudad de Cosquín, en Córdoba, a fines de marzo. Tras varias horas de intensa búsqueda, los operativos desplegados lograron hallarla en un descampado próximo a su hogar.

El equipo de búsqueda localizó a la niña a 430 metros de su casa y a 300 metros del río, en una zona de abundante vegetación. El personal motorizado, encargado de los rastrillajes, divisó a E entre los pastizales, según informaron las autoridades a El Doce TV.

Después del hallazgo, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, compartió cómo vivieron el momento en que encontraron a la menor en buen estado: “El policía baja y la abraza. La verdad que es mucha la emoción”.

Agregó: “Se la ve bien, está sana y salva”. Visiblemente conmovido, el ministro declaró: “Durante estas 24 horas, E fue la hija de todos”.

Quinteros también destacó la importancia del accionar rápido, la activación de la Alerta Sofía y el despliegue de recursos en la zona desde el primer momento de la desaparición, asegurando que estas medidas contribuyeron significativamente al resultado del operativo.