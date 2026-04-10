Sociedad

Un apostador ganó el Telekino en Jujuy y el premio rompió un récord histórico: cuánto se llevó

El cartón ganador fue vendido en una agencia de la Capital. La cifra es la más alta que haya otorgado una casa de apuestas en la provincia

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La agencia 161 de San Salvador de Jujuy, punto de venta del cartón ganador del Telekino, concentra la atención de apostadores
La agencia 161 de San Salvador de Jujuy, punto de venta del cartón ganador del Telekino, concentra la atención de apostadores

El domingo 5 de abril, el sorteo número 2422 del Telekino entregó uno de los mayores premios en lo que va del año a un apostador jujeño. El monto acumulado ascendió a $917.083.225, resultado de varias semanas sin ganadores con la jugada perfecta. Así, una combinación afortunada, un solo boleto y una cifra que llama la atención de cualquiera fue noticia en Jujuy

El último sorteo del popular juego de azar dejó en la provincia no solo un pozo histórico, sino una expectativa que se mantiene intacta mientras el nuevo millonario aún no aparece a reclamar el premio. El boleto ganador fue vendido en la agencia 161, ubicada en la calle Balcarce casi Independencia, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, según confirmaron los responsables del local.

La combinación de números que definió el destino del pozo estuvo integrada por el 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19 y 25, una secuencia que, por sí sola, transformó el resultado de una apuesta en un hecho que rápidamente captó la atención de toda la provincia.

El responsable de vender el cartón ganador, Manuel Flores, compartió su punto de vista en diálogo con medios locales y no ocultó la emoción que generó en la agencia haber sido el nexo con el premio mayor. “Me abunda de felicidad haber sido el nexo que le cambió la vida a una persona, es un premio muy importante en Jujuy. Hace muchos años que no logramos un premio así en la provincia”, declaró Flores en una entrevista con Canal 7 de Jujuy.

Flores precisó que, tras el sorteo, se acercaron a la agencia varios apostadores con boletos que obtuvieron premios menores, pero quien se quedó con el pozo más alto todavía no apareció por su recompensa. El vendedor detalló que el cartón ganador es el número 283310 y recordó que, al momento de la venta, solo quedaban cuatro boletos disponibles. “Cuando nos enteramos del premio, vimos que empezaron a aparecer los que se aproximaban, y nos dimos con que ganó el cartón 283310, el peluquero de al lado se llevó el de terminación 11, y otro señor se llevó el 7, 8 y 9”, relató.

Ganadora Telekino Misiones
Los premios secundarios del Telekino también alcanzan a apostadores de otras provincias, mientras el principal aún espera dueño en Jujuy

El ganador del Telekino tiene tiempo hasta el 21 de abril para presentarse a reclamar el premio. Mientras tanto, la agencia en la que se concretó la venta sigue recibiendo visitas de curiosos y apostadores que buscan conocer de cerca el lugar donde la suerte cambió de manos. Las palabras de Flores sintetizan el clima que se vive en la zona: “Sabemos que va a aparecer y se va a dar con la felicidad de su vida”, afirmó.

En ese mismo sorteo, además del premio principal, hubo otros ganadores en distintas categorías. Un total de 19 participantes lograron 14 aciertos y cada uno recibirá $547.114. Además, se realizó un sorteo de números de cartón que repartió premios de $2.000.000 en distintas provincias, entre ellas Santiago del Estero, Corrientes y Buenos Aires. El juego adicional, conocido como Rekino, ofrecía un pozo de más de tres millones de pesos, que quedó vacante al no registrarse ganadores con todos los aciertos, aunque 19 apostadores recibirán $202.635 cada uno por alcanzar 14 coincidencias.

La noticia del pozo entregado en Jujuy causó sorpresa y formó parte de la conversación pública en las úlitmas horas. La suma alcanzada por el ganador representa el monto más alto otorgados por el Telekino en la provincia y uno de los más altos de la historia reciente del juego en Argentina. Desde la agencia, se encargaron de manifestar la alegría por el afortunado sorteo.

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