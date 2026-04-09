Una madre atenta y una propuesta difundida por radio: la receta olvidada y la ola de apoyo a los soldados en la guerra de Malvinas

La receta de la torta Malvinas Argentinas se caracterizaba por su sencillez y durabilidad ante el clima hostil del conflicto

Durante la guerra de Malvinas surgió una curiosa iniciativa que tuvo a las mujeres argentinas como especiales protagonistas. En un programa de radio de interés general, una mujer compartió con la audiencia una original propuesta al difundir la receta de una torta especial a la que llamó Malvinas Argentinas.

La promotora de la receta, cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, invitaba a las mujeres a preparar la particular torta, a fin de ser enviada a las islas Malvinas para distribuirlas entre nuestros soldados y contribuir así con recursos para alimentar y ayudar a las tropas. Aquella propuesta indicaba que quienes realizaran la torta Malvinas Argentinas, debían llevarla a lugares específicos para desde allí despacharla a las islas Malvinas.

María Cristina Bellusci, madre de quien escribe estas líneas, escuchó la original propuesta radial y anotó la receta de la torta Malvinas Argentinas en un cuaderno Gloria y, en una charla circunstancial, pudo rescatar aquel curioso recuerdo.

El breve texto de la receta detallaba lo siguiente: “200 gramos de margarina, 200 gramos de dulce de leche, 200 gramos de cacao dulce, 2 huevos, 300 gramos de harina Blancaflor, 1 cucharita de vainilla. Molde de budín inglés de 26 centímetros de largo. 20 minutos de horno moderado, más otros 20 minutos a horno suave. Se envuelve en papel celofán y dura varias semanas”.

La torta Malvinas Argentinas fue una receta difundida durante la guerra para alimentar y alentar a los soldados en las islas

La torta Malvinas Argentinas se caracterizaba por su sencillez y por combinar cualidades adecuadas al duro y hostil ambiente geográfico en el cual se habría de consumir; es por ello, que se trataba de un alimento substancioso, rico en calorías y con la posibilidad de conservarse por unas cuantas semanas.

El suboficial mayor retirado de la Fuerza Aérea Argentina y Veterano de Guerra de Malvinas Enso Simeoni, se desempeñó durante la guerra de Malvinas como tripulante de Boeing 707 y como encargado de la terminal de cargas de la I Brigada Aérea (El Palomar), desde donde se enviaban pertrechos, armamento y víveres a las islas Malvinas. Mientras cumplía sus tareas en El Palomar, le contó a su hija Alejandra que la terminal de cargas estaba llena de cajas con unas tortas semejantes a budines de chocolate, pero que, lamentablemente, no se sabía si podrían mandarse todas, ya que era más importante enviar otro tipo de materiales. Alejandra recordó especialmente que el 9 de junio de 1982, día de su cumpleaños, fue la única vez, durante toda la guerra, que su padre fue a su casa a ver a la familia, y que para esa oportunidad le llevó una de esas tortas, a la que recuerda, al día de hoy, por su “sabor inolvidable” y porque dejó un recuerdo muy importante en su vida por la emotiva situación del fugaz encuentro con su padre en tan difíciles circunstancias.

Por su parte, Alberto Velázquez, suboficial principal retirado de la Fuerza Aérea Argentina y también Veterano de Guerra de Malvinas, comentó que recordaba perfectamente aquella torta, ya que durante la guerra les llegaron unas cuantas, y a su regreso su madre se la preparaba.

Presentación de "Las 24 horas de Malvinas", por Pinky y Cacho Fontana

Otras gestos de solidaridad

En un contexto de gran sensibilidad social, en el que se exaltaba intensamente el espíritu patriótico y el esfuerzo colectivo de la nación en pleno clima bélico, la difusión de la receta de la Torta Malvinas Argentinas se sumaba a numerosas muestras de solidaridad, que fueron producto de expresiones espontáneas y de otras más o menos organizadas.

Por su impacto mediático y masiva adhesión social, se recuerda el programa ómnibus Las 24 Horas de las Malvinas, emitido el 8 y 9 de mayo de 1982 por Argentina Televisora Color (ATC) y conducido por Pinky y Jorge “Cacho” Fontana, cuyo fin principal consistió en reunir donaciones para el denominado Fondo Patriótico Malvinas Argentinas, y así comprometer a toda la sociedad para contribuir con el esfuerzo de guerra. Ese maratónico programa televisivo tuvo una impresionante y amplísima acogida, y contó con la colaboración de numerosas personalidades de los ambientes artístico, periodístico, deportivo y científico de nuestro país.

Una iniciativa cultural impulsada por destacados referentes de la música nacional, fue el famoso y masivo Festival de la Solidaridad Latinoamericana, un evento de rock realizado el 16 de mayo de 1982 en el Club Obras Sanitarias donde actuaron figuras como Charly García, León Gieco, Luis Alberto Spinetta, David Lebón, Nito Mestre, Raúl Porchetto, Juan Carlos Baglietto, Lito Nebbia, Pedro y Pablo y Miguel Mateos, que se realizó para recibir donaciones de diversos recursos, especialmente alimentos no perecederos y ropas de abrigo. Dicho festival tuvo una duración de cuatro horas y convocó a más de 60.000 personas.

"Las 24 horas de Malvinas", donaciones anónimas y presentaciones de Susana Giménez, Andrea del Boca

Cabe destacar igualmente la activa labor que se realizó en numerosas escuelas de todo el país. Entre las actividades que alcanzaron especial visibilidad, merece recordarse el envío de cartas de los chicos para alentar a los soldados, lo cual se ha proyectado a los tiempos actuales a través de emotivos encuentros entre alumnos y soldados de entonces; también se impulsó en las instituciones educativas el lanzamiento de gran número de rifas y colectas para recaudar recursos con destino al Fondo Patriótico Malvinas Argentinas.

Ante el conocimiento del rudo y gélido clima del teatro de operaciones en el cual combatían nuestras fuerzas, las mujeres argentinas mostraron un gran espíritu de convocatoria y organización con sus reuniones para tejer ropas de abrigo (como las recordadas bufandas) junto al Obelisco, bajo la consigna “Estamos tejiendo para nuestros soldados”, una iniciativa que gozó de amplia cobertura mediática.

La idea de una anónima mujer de difundir, a través de un programa de radio, la particular y minúscula receta de la torta Malvinas Argentinas constituyó, al igual que los ejemplos que hemos recordado, una de las tantas expresiones de solidaridad y del espíritu patriótico que, desde los más diversos rincones y sectores sociales de nuestro país, surgieron para contribuir, de todas las maneras posibles, al esfuerzo de guerra en apoyo a las valientes y esforzadas tropas argentinas que combatían duramente en el archipiélago malvinense.