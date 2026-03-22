Sociedad

Qué servicios públicos estarán activos en el AMBA durante los feriados del 23 y 24 de marzo

En conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, este fin de semana largo funcionará un cronograma especial para hospitales, transporte, recolección de residuos y espacios culturales

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Los subtes funcionarán con horario
Los subtes funcionarán con horario de feriado el martes, mientras que el lunes inciarán sus recorridos a las 06:00

Con motivo de la llegada de los feriados del 23 y 24 de marzo para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, las autoridades confirmaron que los servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrán un cronograma especial que afectará hospitales, transporte, recolección de residuos y espacios culturales.

Mientras que el sistema hospitalario mantendrá activas las guardias y áreas críticas las 24 horas, recordaron que las consultas externas, los vacunatorios, los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs) y los Centros de Diagnóstico de la Ciudad de Buenos Aires no estarán disponibles durante ambas jornadas.

De la misma manera, informaron que las fuerzas de Policía de la Ciudad, Bomberos, Defensa Civil y los servicios de emergencia línea 911 y 103 mantendrán guardias activas.

Como todos los años, las escuelas de la región permanecerán cerradas. Asimismo, el Gobierno porteño indicó que los edificios de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Dirección General de Rentas y las sedes comunales permanecerán cerrados hasta el miércoles.

Las oficinas públicas estarán cerradas
Las oficinas públicas estarán cerradas hasta el miércoles

En cuanto a los servicios funerarios, las inhumaciones en los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta, así como el ingreso de fallecidos al crematorio, se realizarán de 7:30 a 14:00 horas, procesándose el último trámite hasta las 13:00 y la última inhumación a las 13:30.

En el caso del Registro Civil, solo operará una guardia de defunciones de 8:00 a 12:00 horas. El resto de las dependencias administrativas, incluyendo la sede de licencias de conducir y la Dirección General de Infracciones, estarán cerradas. No así como el servicio de recolección de residuos, que funcionará en forma habitual.

En materia de tránsito, el estacionamiento estará permitido sobre avenidas y calles donde suele estar restringido los días hábiles de 7:00 a 21:00 horas. El estacionamiento medido no tendrá vigencia durante ambos feriados y las excepciones están debidamente señalizadas. No obstante, no se podrá estacionar en pasajes, vías con Metrobús, calles de convivencia ni junto a ciclovías.

El subte funcionará el lunes desde las 06:00 y el martes desde las 08:00, siendo el horario de cierre entre las 22:00 y 22:30 horas, de acuerdo con la línea. Asimismo, el servicio de Ecobici operará el lunes como día hábil y el martes con pases intensivos, recreativos y turísticos.

Las ecobicis estarán disponibles en
Las ecobicis estarán disponibles en el feriado

En el caso de los trenes, estos funcionarán de acuerdo con el cronograma de feriado, por lo que se dilatará el tiempo de espera entre cada formación. Por este motivo, se recomienda salir con anticipación. Lo mismo ocurrirá con los colectivos, que disminuirán su frecuencia.

Los peajes trabajarán con normalidad, tomando como horario pico el de fin de semana: de 11:00 a 15:00 en sentido Provincia y de 17:00 a 21:00 en sentido Centro. Además, indicaron que la pista de aprendizaje vehicular de la Ciudad de Buenos Aires estará abierta de 8:00 a 18:00 el lunes y martes, mientras que las sedes para tramitar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) funcionarán el lunes, pero permanecerán cerradas el martes.

Por otro lado, los parques presentarán variantes, debido a que se dispuso que el Jardín Botánico Carlos Thays, la Reserva Ecológica Costanera Sur, la Reserva Ecológica Costanera Norte y la Reserva Ecológica Lago Lugano estén cerrados el lunes y abiertos el martes. No así con el Ecoparque, que abrirá ambos días.

Los museos dependientes de la ciudad abrirán de 12:00 a 20:00, mientras que la Torre Monumental abrirá de 10:00 a 18:00 y el Planetario solo estará disponible el lunes. Entre las bibliotecas públicas, permanecerán abiertas Reina Batata, Parque de la Estación, Ricardo Güiraldes y Casa de la Lectura y Escritura, de 10:00 a 20:00.

En el ámbito cultural, el Complejo Teatral de Buenos Aires y el Centro Cultural San Martín permanecerán cerrados. La Casa de la Cultura abrirá solo el lunes, mientras que el Centro Cultural 25 de Mayo y el Centro Cultural Recoleta funcionarán el martes. Tanto la Usina del Arte como el Teatro Colón y el Circuito de Espacios Culturales permanecerán abiertos el lunes.

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