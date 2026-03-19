El Tren Sarmiento tendrá servicio limitado durante el fin de semana largo por obras en las vías

Trenes Argentinos interrumpirá el trayecto hasta Once los días domingo 22 y lunes 23 de marzo por obras de recambio en la vía número 10

El ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento ofrecerá servicio limitado entre Flores y Moreno el domingo 22 de marzo durante toda la jornada y el lunes 23 hasta las 18, según comunicó Trenes Argentinos. La medida responde a trabajos de renovación integral de señalamiento enmarcados en la Emergencia Ferroviaria establecida por el Gobierno Nacional.

De acuerdo con la información oficial, las tareas se centrarán en el recambio del aparato de vía número 10 de la estación Caballito, una intervención considerada clave dentro del plan de modernización del sistema de señales.

Este proceso, impulsado por Trenes Argentinos Infraestructura, apunta a incrementar los índices de seguridad operacional a lo largo del recorrido.

El servicio de tren Sarmiento funcionará de forma limitada entre Flores y Moreno debido a trabajos de señalización en la estación Caballito

La empresa detalló que, debido a la magnitud de la obra, será imprescindible interrumpir el suministro eléctrico en las vías generales. Esta situación impedirá la llegada de formaciones a la terminal porteña de Once tanto el domingo como parte del lunes, por lo que el servicio se verá circunscrito al tramo que va desde Flores hasta Moreno.

Las autoridades ferroviarias advirtieron que las tareas podrían verse suspendidas si se presentaran condiciones climáticas desfavorables. Frente a posibles dudas o la necesidad de información actualizada, los pasajeros disponen del sitio oficial del Gobierno Nacional, así como de la aplicación móvil de Trenes Argentinos.

Según remarcó Trenes Argentinos, el avance de estos trabajos resulta esencial para el funcionamiento futuro del servicio y la protección de los usuarios.

El tren Mitre retomó su llegada a la terminal de Retiro

La terminal de Retiro reabrió el pasado 12 de marzo para recibir nuevamente los trenes de los ramales Tigre, J. L. Suárez y Bartolomé Mitre, luego de concluir satisfactoriamente las pruebas operativas sobre el sistema de señalización modernizado. Según la información de Trenes Argentinos, el restablecimiento del servicio tuvo lugar una vez superados los controles técnicos, los cuales incluyeron recorridos de prueba con trenes sin pasajeros para validar el funcionamiento del nuevo equipamiento.

El proceso de verificación finalizó antes de lo previsto, posibilitando así la reanudación anticipada de los servicios habituales.

De acuerdo con Trenes Argentinos Infraestructura, la actualización del sistema de señalamiento en el acceso a Retiro se inscribe dentro del plan de la Emergencia Ferroviaria. Esta obra representa un avance para optimizar la seguridad operacional, un aspecto resaltado por la propia compañía.

El restablecimiento del servicio se produjo tras las pruebas de rigor, que arrojaron resultados positivos

El proyecto implicó la sustitución de 120 kilómetros de cables, la colocación de nuevas señales y semáforos, y el reemplazo del antiguo sistema —en servicio durante más de cien años— por tecnología actualizada.

Para ejecutar el traspaso, fue necesario desactivar la estructura anterior y enlazarla con el sistema renovado, lo cual impidió la circulación de trenes durante ese periodo. La empresa precisó que todas las pruebas se realizaron sin pasajeros, priorizando la seguridad en cada fase. Una vez finalizada la obra, Trenes Argentinos afirmó que el restablecimiento del servicio permitirá elevar la frecuencia y velocidad de los ramales que llegan a la terminal.

Además de la señalización, se avanzó en la renovación de 7,7 kilómetros de vías en el ramal Tigre desde el 10 de enero. La puesta a nuevo de la traza entre Empalme Maldonado y Tigre suma un total de 29 kilómetros de vías renovadas, la adecuación de 13 cuadros de estación, la modernización de 16 pasos a nivel y la renovación de 12 puentes, según los datos oficiales.

Las tareas en el ramal Tigre continuarán durante la noche para no interferir con los servicios diurnos. Con el progreso de las obras, el tiempo de viaje entre Retiro y Tigre se acortará unos 10 minutos hacia mitad de año, y para fines de 2026 el trayecto podría reducirse otros 7 minutos.

Así, los pasajeros de los ramales Tigre, J. L. Suárez y Bartolomé Mitre vuelven a disponer de acceso directo a la terminal de Retiro, tras una obra que combinó la intervención sobre una infraestructura centenaria y la incorporación de tecnología de última generación.