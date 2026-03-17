Tragedia en la Costa: se metió a nadar en el mar, se perdió entre las olas y finalmente fue hallado muerto

Un hombre murió ahogado en Mar del Plata (Crédito: 0223)

Un hombre de 72 años fue encontrado sin vida a más de 1700 metros de la costa en la playa Cabo Corrientes de Mar del Plata, después de un operativo de búsqueda realizado durante varias horas este lunes. La víctima, Aldo José Reginatto, había ingresado al mar en horas de la mañana y desapareció entre las olas; la alerta se originó cuando un amigo notificó al 911 al perderlo de vista.

El cuerpo fue hallado mar adentro, en la zona de la Banquina de los Pescadores, por los tripulantes de un buque, de acuerdo a la información proporcionada por Prefectura Naval Argentina, que encabezó el operativo. Una cámara de seguridad registró el ingreso de Reginatto al mar, a la altura del paseo Jesús de Galíndez y la calle Alem, lo que permitió rastrear el punto inicial de la búsqueda, detalló el sitio 0223.

Vista general de la playa en Mar del Plata, donde lamentablemente un hombre falleció ahogado recientemente. (Captura de video)

Según detallo dicho medio local, el hombre de 72 años era oriundo de la localidad bonaerense de Quilmes, pero desde hacía tiempo estaba radicado en Mar del Plata.

En la investigación por las causas del fallecimiento interviene la fiscal Florencia Salas, jefa de la Unidad Funcional de Instrucción n.° 1, informaron fuentes judiciales a 0223. Marcelo Zanetti, responsable del Operativo de Seguridad en Playas del municipio de General Pueyrredón, expresó a ese medio: “Lo que se ve en la superficie es una corriente que va de sur a norte. Pero claramente hay algunas internas, lo cual hizo que el cuerpo aparezca para la zona del sur y no en el norte, que era donde esperábamos”.

Hace menos de un mes, sucedió un hecho trágico que conmocionó a dos localidades bonaerenses. Jonás Emanuel Verdún Lizarraga, de 16 años, viajó desde Moreno hasta el balneario de Reta, en el partido bonaerense de Tres Arroyos, con la ilusión de ver el mar por primera vez. La travesía, que comenzó como unas vacaciones familiares, terminó en una tragedia que conmocionó a las comunidades de origen y destino del adolescente.

El joven emprendió el viaje junto a sus tíos abuelos el 15 de febrero. Todo era novedad para él: la playa, el sonido de las olas y la inmensidad del mar. El jueves 22 de febrero, último día de su estadía, Jonás se despidió de sus familiares con una frase simple: “Me voy a despedir del mar y vuelvo”. Caminó hasta la playa por la calle 36, dejó su ropa doblada sobre un médano y se adentró al agua.

Jonás Emanuel Verdún Lizarraga, la víctima

El mar presentaba un oleaje importante, con olas de hasta un metro y medio, producto de tormentas recientes. No había guardavidas cerca; el puesto más próximo estaba a 800 metros. Según testigos, Jonás ayudó a un kayakista y dialogó con pescadores antes de ingresar solo al mar. Uno de los pescadores notó que el joven tenía dificultades y parecía pedir ayuda, arrastrado por la corriente. Corrió hasta el puesto de guardavidas para alertar sobre la situación.

El operativo de búsqueda comenzó de inmediato e involucró a guardavidas, bomberos de Reta y Claromecó, Defensa Civil, Prefectura, buzos tácticos y perros K9. También participaron un helicóptero, un dron y aviones particulares aportados por la comunidad. Las condiciones climáticas y el viento dificultaron el rastrillaje e hicieron que se produjeran falsas alarmas.

Cuando Jonás ingresó al mar no había guardavidas y el mar estaba embravecido (Fotos gentileza Balneario Reta Oficial)

Al caer la noche, Jonás no había regresado a la casa donde se hospedaba. Su tío abuelo denunció la desaparición en el destacamento policial y la búsqueda se intensificó. Al poco tiempo, los rescatistas hallaron la ropa del adolescente en los médanos, confirmando que había ingresado solo al mar. Horas más tarde, un pescador y su hijo divisaron un cuerpo flotando a mil metros mar adentro. Prefectura lo recuperó y la madre de Jonás, quien había viajado desde Moreno tras recibir la noticia, reconoció el cuerpo.

La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por inmersión. La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio de Tres Arroyos, bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”. El municipio local y el de Moreno colaboraron en el acompañamiento a la familia y el traslado del cuerpo.