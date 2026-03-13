Fin de semana caluroso en CABA: máximas de hasta 32 grados y baja probabilidad de lluvias

Vuelve el calor a Buenos Aires

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa jornadas calurosas y baja probabilidad de precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) durante los próximos días. Las máximas podrían llegar hasta los 32 grados en varias de las jornadas del período.

Este viernes se espera un cielo parcialmente nublado, con una mínima de 19 y una máxima de 27 grados. La probabilidad de lluvias será baja, entre 0 y 10%, y se limita a la mañana. Por la tarde, comenzarán a sentirse vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El sábado subirán levemente las temperaturas, con registros entre 20 y 28 grados. La posibilidad de lluvias seguirá siendo baja y se concentraría entre la tarde y la noche. Los vientos soplarán entre 13 y 22 kilómetros por hora durante la primera parte del día, disminuirán por la tarde y volverán a intensificarse hacia la noche.

En tanto, el domingo será el día más caluroso del fin de semana, con una mínima de 21 y una máxima de 32 grados. Se prevé un cielo parcialmente nublado y sin lluvias.

La próxima semana continuará el calor, con temperaturas entre 23 y 32 grados para el lunes. El cielo estará mayormente nublado y la probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja. Los vientos oscilarán entre 23 y 31 kilómetros por hora.

El día siguiente se presentará más inestable. Se esperan temperaturas de entre 24 y 28 grados, cielo mayormente nublado por la mañana y baja probabilidad de lluvias en las primeras horas. Hacia la tarde podrían desarrollarse tormentas, con ráfagas que alcanzarían entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Para el miércoles se prevén temperaturas de 16 a 25 grados, con cielo entre nublado y algo nublado. El jueves, último día del pronóstico extendido, se anticipa una jornada parcialmente nublada, con marcas térmicas de entre 15 y 24 grados.

El mapa de alertas (SMN)

En paralelo, cuatro provincias se encuentran en alerta amarilla por tormentas. Las zonas afectadas son Chical Co, Puelén, Chalileo, Limay Mahuida, Loventué, Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó y Trenel, en La Pampa; Gobernador Dupuy, en San Luis; Juárez Celman, la zona baja de Río Cuarto, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña y Calamuchita, en Córdoba; y Junín, Rivadavia, los valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato, además de General Alvear y la zona baja de San Rafael, en Mendoza.

“El área será afectada por tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y abundantes lluvias en cortos períodos”, explicó el SMN. Respecto de los valores de precipitación acumulada, se estiman entre 25 y 60 milímetros.

Ante una alerta amarilla, se recomienda evitar salir de casa y no sacar la basura, además de limpiar desagües y sumideros. También es aconsejable retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. En caso de que ingrese agua al hogar, conviene desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico. Asimismo, es importante cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas. Si se está al aire libre, se debe buscar refugio de inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

El sábado, la situación será más crítica para más provincias. En Tucumán, Salta y Jujuy volverá a llover, con una alerta amarilla. La misma situación afectará a Córdoba, San Luis, Mendoza, el norte de La Pampa y la zona cordillerana de Neuquén. En la región andina de Chubut, Río Negro también hay advertencia por lluvias, pero en este caso es de color naranja.

Al mismo tiempo, el sur de Mendoza, Neuquén, Tierra del Fuego y la costa de Chubut, Santa Cruz estarán bajo alerta amarilla por viento.