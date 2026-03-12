Sociedad

Vuelven las altas temperaturas y sin lluvias: cómo estará el tiempo durante el fin de semana en el AMBA

El SMN anticipó que volverá el calor y hay bajas chances de precipitaciones para la zona metropolitana. Qué puede pasar la próxima semana

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que la inestabilidad atmosférica en Buenos Aires anticipa probables chaparrones y cambios abruptos en el clima (EFE/ Enrique Garcia Medina)

Tras una jornada de jueves que estuvo marcada por la humedad y la inestabilidad, se espera un clima más agradable para el próximo fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con el regreso de las altas temperaturas y bajas probabilidades de lluvias.

La previsión para el viernes indica que el clima en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano se mantendrá bajo parámetros similares a los del jueves. El arranque de la jornada está proyectado con temperaturas apenas por debajo de los 20 °C, un cielo parcialmente nublado y la ausencia de precipitaciones.

El lunes se proyecta como el día más caluroso del periodo, con máximas de hasta 32 °C y altas sensaciones térmicas en el AMBA

Los vientos del este persistirán durante el día, acompañando a temperaturas máximas que rondarán los 27 °C, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Este escenario prolonga el patrón de estabilidad, aunque la atmósfera ya insinúa un cambio en el horizonte.

En principio, la jornada del sábado presentará un cielo parcial o mayormente nublado, con vientos del este o, en algunos momentos, del noreste. Las temperaturas máximas rondarán los 28 °C.

Aunque la probabilidad de chaparrones aislados entre la tarde y la noche se mantiene baja según el SMN, el medio especializado Meteored recomendó permanecer atentos a futuras actualizaciones del pronóstico.

El domingo, según Meteored, se perfila como una jornada veraniega en el AMBA, caracterizada por un mayor grado de estabilidad y sin lluvias en el horizonte. El dato más relevante será el notorio ascenso térmico, impulsado por la acción persistente del viento del noreste. Las temperaturas alcanzarán valores entre 31 °C, consolidando el ambiente de calor intenso en la región. La mínima será de apenas 21 °C.

La atención de los especialistas se concentra especialmente en el lunes y el martes. Para el lunes, se proyecta el pico de calor de este tramo, con una jornada mucho más húmeda que podría dejar máximas de 32 °C y sensaciones térmicas aún más elevadas. De acuerdo con los datos del organismo nacional, la mínima será de 23 °C. Por la tarde y la noche se comenzará a percibir el ingreso de viento del este, con ráfagas que oscilarán entre 42 y 50 kilómetros por hora.

A pesar de la inestabilidad, la probabilidad de chaparrones sobre el AMBA se estima baja, aunque el ambiente se mantendrá propenso a cambios abruptos.

Pero es el martes el día que acapara la atención de los pronósticos. Tras varios días con condiciones variables, las lluvias y tormentas regresarían con mayor probabilidad, generalización e intensidad sobre Buenos Aires.

El martes se prevé la llegada de lluvias y tormentas de mayor intensidad que podrían dejar entre 15 y 30 mm de precipitaciones sobre Buenos Aires

Diversas simulaciones anticipan el avance de un frente frío bien definido en la región centro-este de Argentina, impulsado por una masa de aire caluroso y húmedo. Se espera que esta situación traiga precipitaciones y tormentas de intensidad diversa sobre CABA y el Conurbano, con montos diarios previstos entre 15 y 30 mm, según detalló Meteored.

Por su parte, el Servicio Meteorológico anticipa que durante la primera mitad del día las chances son bajas: no superan un 10%. Sin embargo, las probabilidades irán en aumento hasta llegar a un 40% por la segunda mitad de la jornada. La mínima será de 24 °C, mientras que la máxima alcanzará los 29 °C.

La magnitud y el impacto de este evento meteorológico serán motivo de seguimiento en las próximas jornadas, pues aún resta definir con precisión el nivel de riesgo asociado y en qué medida contribuirá a un descenso de las temperaturas para la segunda mitad de la semana.

Durante este periodo, la combinación de aire cálido, humedad elevada y la presencia de sistemas atmosféricos dinámicos configuran un escenario típico de transición estacional en el centro-este de Argentina.

Luego, tras las lluvias, el miércoles podría tener una leve baja de la temperatura, con una máxima de 26 °C y una marcada mínima de 17 °C.

Las alertas en el resto del país

El interior del país presenta alertas meteorológicas con nivel amarillo y naranja para varias provincias por tormentas, lluvias y vientos intensos desde el viernes

En cuanto al tiempo en el interior del país, en parte de Río Negro, La Pampa, Mendoza y San Luis, hay alerta amarilla por tormentas de cara al viernes.

El sábado, la situación será más crítica para más provincias. En Tucumán, Salta y Jujuy volverá a llover, con una alerta amarilla. La misma situación afectará a Córdoba, San Luis, Mendoza, el norte de La Pampa y la zona cordillerana de Neuquén. En la región andina de Chubut, Río Negro también hay advertencia por lluvias, pero en este caso es de color naranja.

Al mismo tiempo, el sur de Mendoza, Neuquén, Tierra del Fuego y la costa de Chubut, Santa Cruz estarán bajo alerta amarilla por viento.

