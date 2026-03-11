Sociedad

Cómo estará el tiempo en el AMBA en medio de alertas por tormentas en 11 provincias

El pronóstico anticipa una jornada con cielo despejado, temperaturas templadas y sin probabilidades de precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano

Guardar
El SMN indicó que hoy
El SMN indicó que hoy habrá nubes y temperaturas templadas en el AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que el Área Metropolitana de Buenos Aires registra hoy una jornada con cielo despejado y una temperatura de 20℃ en las primeras horas del miércoles 11 de marzo de 2026. Además, once provincias están bajo alerta amarilla por tormentas.

La previsión oficial del SMN anticipó un día sin precipitaciones en la región. Durante la mañana, el termómetro marca 22℃ y el cielo se presenta algo nublado, mientras que por la tarde se espera que la temperatura ascienda a 26℃ con condiciones parcialmente nubladas. Para la noche, el pronóstico prevé 21℃ y cielo algo nublado.

A lo largo del miércoles, las ráfagas de viento se mantienen suaves, con velocidades entre 13 y 22 km/h, predominando desde el noreste y este según el organismo meteorológico. La probabilidad de lluvias permanece en 0% a lo largo de toda la jornada.

La Ciudad Autónoma de Buenos
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta un pronóstico extendido con temperaturas máximas de hasta 32°C y mínimas de 19°C, con cielos mayormente soleados y baja probabilidad de precipitaciones entre el 11 y el 17 de marzo de 2026. (SMN)

El parte extendido del Servicio Meteorológico Nacional señaló que las temperaturas mínimas y máximas para los próximos días oscilarán entre 19℃ y 32℃. El jueves y viernes se esperan mínimas de 19℃ y máximas de 26℃, mientras que el sábado la máxima podría alcanzar 27℃. Para el domingo, el pronóstico marca una máxima de 30℃. Desde hoy y hasta la finalización del fin de semana, la nubosidad será variable. Y con muy bajas chances de precipitaciones para mañana y el viernes.

Las condiciones generales sugieren estabilidad atmosférica y temperaturas templadas en el inicio de la segunda semana de marzo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores.

En la provincia de Buenos Aires, recién se registrarán chaparrones en la sección de la Costa Atlántica que comprende entre San Clemente del Tuyú y Villa Gesell. Para mañana, las precipitaciones mutarán a lloviznas en dichas localidades. Desde el jueves a la noche y hasta el domingo, están previstas tormentas aisladas en el suroeste bonaerense (Coronel Suárez, Pigüé, Sierra de la Ventana, Coronel Pringles, Monte Hermoso y Bahía Blanca).

En este punto, en Meteored informaron: “Si bien sobre el este de Argentina predominará mayormente la estabilidad atmosférica, no se descartan algunos episodios de precipitación aislados, acotados localmente y de corta duración sobre la provincia de Buenos Aires (incluyendo al AMBA), el jueves y el sábado".

El Servicio Meteorológico Nacional emite
El Servicio Meteorológico Nacional emite alertas por tormentas y lluvias para varias regiones de Argentina, con vigencia a partir del 11 de marzo de 2026. (SMN)

Las alertas en el resto del país

Por otro lado, el SMN indicó que once provincias están bajo alerta amarilla por tormentas. En este sentido, el este de Chubut y casi toda la extensión de Río Negro, La Pampa y Mendoza están afectadas por lluvias y actividad eléctrica. Al norte, las provincias implicadas son el norte de Corrientes, Santiago del Estero y Formosa, Tucumán, Chaco, este de Salta y sur de Jujuy.

“Las precipitaciones -que en algunos casos ya están superando el promedio mensual-, seguirán su marcha. Esta situación de tormentas se extenderá al norte, donde las alertas por tormentas abarcan el este del NOA y todo el norte del NE, al igual que sobre la mayor parte de la provincia de Mendoza, el oeste de La Pampa y el norte patagónico", destacaron desde Meteored.

Ante este escenario, el organismo climatológico recomienda:

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasServicio Meteorológico NacionalClimaPronóstico del tiempo

Últimas Noticias

Dos hermanos agredieron a golpes a agentes de tránsito de Neuquén y accedieron a una probation para evitar el juicio

La resolución se tomó durante una audiencia judicial en Neuquén. Los acusados aceptaron su responsabilidad en el hecho y ahora deberán realizar tareas comunitarias, un curso de educación vial y donar dinero a un club social

Dos hermanos agredieron a golpes

Abuso sexual grupal contra un hombre con discapacidad en Misiones: hay dos detenidos y un prófugo

Una mujer se presentó a la Comisaria de la Mujer y declaró que un hombre de 40 años con discapacidad mental sufrió un ataque sexual grupal

Abuso sexual grupal contra un

Rescataron a dos jóvenes que quedaron atrapados en un acantilado del Cañon del Atuel

Ambos realizaban un descenso recreativo. Uno de ellos cayó hasta el fondo del barranco, mientras que el segundo quedó suspendido a más de 25 metros de altura

Rescataron a dos jóvenes que

Inundación en Tucumán: suspendieron las clases y vecinos tuvieron que pasar la noche al costado de una ruta ante la crecida de dos ríos

Habitantes de la localidad La Madrid tuvieron que evacuar tras la fuerte crecida del agua. Durante la madrugada, los habitantes se mantuvieron en un estado de alerta permanente

Inundación en Tucumán: suspendieron las

Una violenta pelea entre jóvenes en Neuquén terminó a los tiros y con una persona herida

Las imágenes del enfrentamiento circularon rápidamente por las redes sociales. Seis personas fueron detenidas y la Policía secuestró el auto en el que se movilizaban

Una violenta pelea entre jóvenes
DEPORTES
Real Madrid-Manchester City será el

Real Madrid-Manchester City será el duelo destacado de la jornada de octavos de final en la Champions League: la agenda completa

El día que Ronaldinho “engañó” a una futura promesa brasileña y terminó fichando por el Manchester United: “Me debe una”

Proteínas, entrenamiento de fuerza y mejora progresiva: los secretos de la mujer que batió el récord mundial del Ironman

Pasó de la D a Primera, jugó en San Lorenzo y en España, lo dirigió Ruggeri y se retiró a los 45 años: “Fue como si me apagaran la luz”

La computadora de Messi, a un paso de los 900 goles en su carrera: sus gritos año a año

TELESHOW
Zaira Nara en el epicentro

Zaira Nara en el epicentro parisino: looks audaces, rincones icónicos, el arte de mezclar tendencias en la Semana de la Moda

Quiénes fueron las 6 participantes que salieron de placa en Gran Hermano: “Todas mujeres”

Viggo Mortensen recordó su infancia en Argentina y contó por qué su familia se instaló en el país: “Yo era un bebé”

Quién es el famoso actor internacional que se unirá a Ca7riel & Paco Amoroso en su nueva canción

La respuesta de Wanda Nara tras ser acusada de fingir su encuentro con el exDT de Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

La guerra en Medio Oriente

La guerra en Medio Oriente vuelve a sacudir los mercados: el petróleo sube y las aerolíneas encarecen sus tarifas

El día que Ronaldinho “engañó” a una futura promesa brasileña y terminó fichando por el Manchester United: “Me debe una”

Israel lanzó una nueva ofensiva contra cuarteles y almacenes de armas del grupo terrorista Hezbollah en Beirut

El régimen de Corea del Norte se sumó a Rusia y respaldó la elección del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei

El jefe de la policía de Irán amenazó a los manifestantes que confronten al régimen: “Les haremos lo mismo que a un enemigo”