Cómo estará el tiempo en el AMBA en medio de alertas por tormentas en 11 provincias

El SMN indicó que hoy habrá nubes y temperaturas templadas en el AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que el Área Metropolitana de Buenos Aires registra hoy una jornada con cielo despejado y una temperatura de 20℃ en las primeras horas del miércoles 11 de marzo de 2026. Además, once provincias están bajo alerta amarilla por tormentas.

La previsión oficial del SMN anticipó un día sin precipitaciones en la región. Durante la mañana, el termómetro marca 22℃ y el cielo se presenta algo nublado, mientras que por la tarde se espera que la temperatura ascienda a 26℃ con condiciones parcialmente nubladas. Para la noche, el pronóstico prevé 21℃ y cielo algo nublado.

A lo largo del miércoles, las ráfagas de viento se mantienen suaves, con velocidades entre 13 y 22 km/h, predominando desde el noreste y este según el organismo meteorológico. La probabilidad de lluvias permanece en 0% a lo largo de toda la jornada.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta un pronóstico extendido con temperaturas máximas de hasta 32°C y mínimas de 19°C, con cielos mayormente soleados y baja probabilidad de precipitaciones entre el 11 y el 17 de marzo de 2026. (SMN)

El parte extendido del Servicio Meteorológico Nacional señaló que las temperaturas mínimas y máximas para los próximos días oscilarán entre 19℃ y 32℃. El jueves y viernes se esperan mínimas de 19℃ y máximas de 26℃, mientras que el sábado la máxima podría alcanzar 27℃. Para el domingo, el pronóstico marca una máxima de 30℃. Desde hoy y hasta la finalización del fin de semana, la nubosidad será variable. Y con muy bajas chances de precipitaciones para mañana y el viernes.

Las condiciones generales sugieren estabilidad atmosférica y temperaturas templadas en el inicio de la segunda semana de marzo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores.

En la provincia de Buenos Aires, recién se registrarán chaparrones en la sección de la Costa Atlántica que comprende entre San Clemente del Tuyú y Villa Gesell. Para mañana, las precipitaciones mutarán a lloviznas en dichas localidades. Desde el jueves a la noche y hasta el domingo, están previstas tormentas aisladas en el suroeste bonaerense (Coronel Suárez, Pigüé, Sierra de la Ventana, Coronel Pringles, Monte Hermoso y Bahía Blanca).

En este punto, en Meteored informaron: “Si bien sobre el este de Argentina predominará mayormente la estabilidad atmosférica, no se descartan algunos episodios de precipitación aislados, acotados localmente y de corta duración sobre la provincia de Buenos Aires (incluyendo al AMBA), el jueves y el sábado".

El Servicio Meteorológico Nacional emite alertas por tormentas y lluvias para varias regiones de Argentina, con vigencia a partir del 11 de marzo de 2026. (SMN)

Las alertas en el resto del país

Por otro lado, el SMN indicó que once provincias están bajo alerta amarilla por tormentas. En este sentido, el este de Chubut y casi toda la extensión de Río Negro, La Pampa y Mendoza están afectadas por lluvias y actividad eléctrica. Al norte, las provincias implicadas son el norte de Corrientes, Santiago del Estero y Formosa, Tucumán, Chaco, este de Salta y sur de Jujuy.

“Las precipitaciones -que en algunos casos ya están superando el promedio mensual-, seguirán su marcha. Esta situación de tormentas se extenderá al norte, donde las alertas por tormentas abarcan el este del NOA y todo el norte del NE, al igual que sobre la mayor parte de la provincia de Mendoza, el oeste de La Pampa y el norte patagónico", destacaron desde Meteored.

Ante este escenario, el organismo climatológico recomienda:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.