Registraron un fuerte temblor en La Rioja y se sintió en otras provincias de la región

El epicentro del temblor se ubicó a 37 kilómetros al sudoeste de Chepes, a una profundidad de 137 kilómetros según el INPRES

Durante la madrugada del martes 10 de marzo, La Rioja experimentó un nuevo episodio sísmico que captó la atención de los residentes de la zona sur. El evento, registrado exactamente a las 05:51, sorprendió a quienes habitan en la región de Los Llanos y puso en alerta a los sistemas de monitoreo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el temblor alcanzó una magnitud de 4.4 en la escala de Richter. Los datos técnicos sitúan el epicentro a 37 kilómetros al sudoeste de Chepes, a 65 kilómetros al oeste de Ulapes y a 71 kilómetros al este de Bermejo.

Las coordenadas exactas del fenómeno fueron -31.525 de latitud y -66.911 de longitud, lo que permitió una rápida localización y análisis por parte de los especialistas del organismo nacional.

La profundidad del sismo, establecida en 137 kilómetros bajo la superficie terrestre, resultó determinante para la percepción del movimiento en la superficie. Si bien este tipo de eventos profundos suelen provocar un impacto menor en comparación con los superficiales, la magnitud registrada fue suficiente para activar las alarmas y ser detectada por los instrumentos de monitoreo distribuidos en la región.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron daños materiales ni personas heridas en las localidades cercanas al epicentro, lo que aporta tranquilidad entre los habitantes y las comunidades aledañas.

En la escala Mercalli, utilizada para medir la intensidad del fenómeno, en La Rioja llegó a ser de grado III, es decir, débil y sentido solamente por algunas personas en reposo. En cambio, en las provincias vecinas como San Juan, Mendoza y Córdoba, llegó a II, calificado muy débil, donde solamente lo sienten algunas personas en reposo o edificios.

Los equipos de Defensa Civil y las autoridades provinciales mantienen un monitoreo constante frente a este tipo de episodios, habituales en la región de Cuyo y el NOA argentino.

La recomendación oficial señala la importancia de conservar la calma y mantenerse informados a través de los canales pertinentes, en un contexto donde la actividad sísmica constituye un fenómeno natural recurrente, indicó Nueva Rioja.

La normalidad de este tipo de situaciones se puede demostrar con el ejemplo de otro sismo ocurrido el último sábado en la provincia riojana. Un temblor de magnitud 5 en la escala Richter se registró por la tarde, según datos del INPRES.

Anteriormente, un sismo de magnitud 5 se produjo el sábado anterior en La Rioja, con epicentro próximo a Chepes y sensación leve en varias provincias

El sismo se produjo a las 14:13, con epicentro a 36 kilómetros al sudoeste de Chepes, en La Rioja, y una profundidad de 135 kilómetros, conforme a la información brindada por el instituto.

La propagación de la onda sísmica, clasificada como intermedia por su profundidad, alcanzó distintas provincias del centro y oeste de Argentina, entre ellas San Juan, Córdoba, San Luis y Mendoza.

De acuerdo con el Tiempo de San Juan, algunos residentes de San Juan percibieron el movimiento, aunque de forma leve. La situación también se detectó en ciudades de Córdoba como Alta Gracia, La Falda y Villa Carlos Paz, según los registros de las guardias de Defensa Civil locales.

El INPRES detalló que el epicentro se ubicó en las coordenadas -31,532° latitud sur y -66,893° longitud oeste, siendo el área de percepción a 155 kilómetros al este de San Juan y a 203 kilómetros al norte de San Luis.

El Instituto Nacional indicó que la intensidad del temblor varió según la provincia, medida con la escala Mercalli.

En Chepes, La Rioja, Villa San Agustín y San Juan, la intensidad fue considerada media, lo que puede provocar que “objetos colgantes oscilen”, según la entidad. En Mendoza y Córdoba, la percepción fue entre débil y media; en esos lugares, además del movimiento de objetos colgados, algunas personas en reposo lograron sentirlo.

Por último, en San Luis fue donde menos se percibió el temblor. Según la escala de Mercalli, la sensación fue muy leve y solo algunas personas en reposo lo notaron. No hubo reportes oficiales de daños materiales ni personales en ninguna de las zonas mencionadas.