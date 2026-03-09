Sociedad

Luciana Rubinska presenta Solo por hoy, el ciclo de Infobae Studio para explorar el lado humano de las adicciones

A partir de entrevistas a famosos, la periodista se propone transitar los desafíos personales, el dolor y la esperanza de quienes atravesaron por diversas situaciones de consumo

Luciana Rubinska presenta Solo por hoy, un ciclo para hablar de las adicciones desde un costado humano

Infobae Studio presenta el lanzamiento de Solo por hoy, un espacio semanal conducido por Luciana Rubinska que explora el lado humano de las adicciones. El ciclo, que comienza el lunes 16 de marzo, propone una mirada profunda y diferente sobre un tema habitualmente abordado desde el escándalo o el morbo.

Solo por hoy se distingue por entrevistas en profundidad con personas conocidas que atravesaron adicciones —desde la cocaína y el alcohol hasta el juego, el sexo o la comida— y que actualmente transitan etapas de recuperación. El programa busca reconstruir el recorrido completo de quienes enfrentaron la dependencia: desde el inicio y la escalada hasta la caída, las pérdidas materiales y afectivas, el impacto en los vínculos y el momento en que la negación deja de ser posible.

Solo por hoy parte de una premisa central: las adicciones rara vez empiezan en la sustancia. Empiezan antes. En un vacío, en una herida, en una presión que no encuentra palabras. Muchas veces aparecen como una forma de anestesiar emociones difíciles de procesar —la soledad, la frustración, la culpa, el miedo o la sensación de no estar a la altura— y con el tiempo dejan de ser una elección para convertirse en una necesidad. El programa se propone explorar ese territorio incómodo donde conviven la negación, la vergüenza y la pérdida de control, pero también la responsabilidad, la conciencia y la posibilidad de reconstrucción.

En este proyecto, Rubinska se propone abordar preguntas tan frecuentes como necesarias en torno a las adicciones: ¿Qué se intenta tapar con una sustancia? ¿Cómo es el día a día de un adicto? ¿Qué sucede cuando los seres queridos ya no pueden sostener la situación? ¿Qué significa tocar fondo? ¿Y cómo se empieza a salir? El ciclo pone el foco en la experiencia humana, alejándose del sensacionalismo y priorizando relatos que incluyen culpa, vergüenza, soledad, negación, así como la responsabilidad y la posibilidad de reconstrucción personal.

A lo largo de cada entrevista, el ciclo intenta comprender no solo qué se consumía, sino qué estaba pasando con la persona que consumía: qué historia personal había detrás, qué vínculos se deterioraron en el camino y qué ocurre cuando la vida llega a un punto límite donde ya no se puede seguir de la misma forma. Este ciclo busca correrse de la mirada moralista o condenatoria, para acercarse a las experiencias con una perspectiva más empática: entender qué significa tocar fondo y cómo se empieza, lentamente, el proceso de volver a ponerse de pie.

Luciana Rubinska se suma al staff de Infobae en Vivo con Solo por hoy (Jaime Olivos)

Reconocida por sus comienzos en el periodismo deportivo y actual conductora de Infobae al amanecer en Infobae en Vivo, Luciana Rubinska encabeza este nuevo desafío profesional. A lo largo de su carrera, la periodista se consolidó como una referente en medios como Olé, TyC Sports, DeporTV, C5N, FOX Sports, ESPN y América. En 2018, se convirtió en la primera mujer en obtener un Martín Fierro de Cable por su desempeño en periodismo deportivo, una especialidad que no tardó en complementar con un alcance mucho más amplio de la profesión.

En la actualidad, Rubinska conduce el segmento matutino “Infobae al amanecer” de 7 a 9, además de participar con roles destacados en las programaciones de ESPN y América. Su llegada a Infobae Studio representa un nuevo desafío vinculado al streaming y a los formatos narrativos contemporáneos. “Estoy muy contenta porque para mí Infobae es una bomba y lo consumo desde ese lugar en todos sus aspectos. Es toda una referencia periodística, y un medio de muchísimo prestigio a nivel internacional. Era un anhelo, un sueño. Me inspiró”, reconoció antes de sumarse al desafío del streaming.

El estreno del ciclo Solo por hoy suma una nueva propuesta a la variada agenda de Infobae Studio, con la intención de aportar una perspectiva diferente sobre las adicciones y promover el principio de recuperación “un día a la vez”.

