Sociedad

La Plata: un conductor alcoholizado chocó contra un auto estacionado, intentó escapar y terminó detenido

El hecho ocurrió en plena madrugada cuando el hombre protagonizó el siniestro en avenida 13 entre 35 y 36. Provocó destrozos en el lugar y todo quedó grabado por las cámaras de seguridad

Guardar
El hecho ocurrió en las primeras horas de este domingo, chocó de atrás a otro que se encontraba estacionado en la avenida 13 entre 35 y 36

Un conductor protagonizó un insólito choque contra un auto estacionado, intentó escapar y fue demorado tras confirmarse que manejaba alcoholizado. El incidente, que se registró entre la avenida 13 y las calles 35 y 36 de la ciudad de La Plata, dejó un escenario con dos autos completamente destruidos, aunque afortunadamente sin heridos ni víctimas fatales.

El hecho se produjo en las primeras horas de este domingo. El conductor circulaba a velocidad considerable por la mencionada avenida y perdió el control de manera repentina, lo que provocó que impactara contra la parte trasera de un vehículo que permanecía estacionado.

Según informó el medio regional El Día, tras el choque, el responsable no se detuvo, sino que decidió continuar la marcha con la intención de evadir las consecuencias, una maniobra que fue advertida por testigos y registrada por el sistema de monitoreo urbano.

El seguimiento policial, apoyado por la información aportada por las cámaras de seguridad y los vecinos, permitió que los efectivos interceptaran rápidamente al sospechoso.

El vehículo del responsable fue
El vehículo del responsable fue retenido en el lugar tras el operativo policial

Los agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires le realizaron el test de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo, confirmando que conducía bajo los efectos del alcohol. Esta situación, además de constituir una falta grave, agrava el cuadro legal del involucrado.

Las imágenes captadas por el sistema de vigilancia fueron claves para reconstruir la secuencia de los hechos. En el video se observa cómo el auto embiste al vehículo estacionado con tal fuerza que lo desplaza varios metros y vuelca un contenedor de basura ubicado a escasa distancia. El conductor, visiblemente desorientado tras el impacto, tuvo dificultades para retomar el control del vehículo y retomar la traza en su intento de huida.

El automóvil del infractor quedó en el lugar del hecho, mientras que el resto de la escena mostraba el daño ocasionado a terceros.

Además de la multa económica correspondiente a la infracción, el hombre se enfrenta a la posible suspensión de su licencia de conducir y al inicio de un proceso administrativo por los daños causados.

Tragedia en Almagro: un hombre sufrió un infarto mientras manejaba, provocó un choque múltiple y luego falleció

El siniestro ocurrió en la
El siniestro ocurrió en la esquina de Sánchez de Bustamante y Lavalle

Un hombre de 57 años murió este sábado por la noche luego de sufrir un infarto mientras conducía su vehículo por el barrio porteño de Almagro, lo que provocó un choque que involucró a tres vehículos y dejó además a otras personas con heridas leves.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:50 en la intersección de Sánchez de Bustamante y Lavalle, donde colisionaron un Peugeot 207 y una Peugeot Partner.

Según relataron testigos del episodio, el conductor del Peugeot 207, que circulaba por la calle Lavalle, habría perdido el control del vehículo de manera repentina, subió a la vereda y terminó impactando contra la parte trasera del lado del conductor de una Peugeot Partner que se encontraba en la intersección.

Como consecuencia del fuerte impacto, el utilitario giró sobre su propio eje y terminó chocando contra un Suzuki Fun que estaba estacionado en la zona.

Tras el siniestro, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió rápidamente al lugar para asistir a las personas involucradas. El conductor del Peugeot 207, un ciudadano argentino de 57 años, fue encontrado en estado crítico, por lo que los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar.

Posteriormente, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde ingresó con un cuadro grave. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, falleció poco después. Según se informó oficialmente, el diagnóstico fue “politraumatismos varios y paro cardiorespiratorio”.

Por su parte, los ocupantes de la Peugeot Partner sufrieron contusiones leves a raíz del impacto. Ambos fueron trasladados también al Hospital Ramos Mejía, donde fueron atendidos y diagnosticados con latigazo cervical, aunque se encontraban fuera de peligro.

La investigación del hecho quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Flagrancia Oeste (UFLA Oeste), bajo la intervención de la doctora Florencia Paglianiti, quien deberá determinar las circunstancias del episodio.

De acuerdo con las primeras versiones recabadas en el lugar, todo indica que el conductor habría sufrido una descompensación o un infarto mientras manejaba, lo que le hizo perder el control del automóvil y derivó en el choque múltiple.

