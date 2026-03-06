Sociedad

Un informe indica que casi el 70% de los jóvenes en la Argentina tiene poco o ningún interés en la política

El Observatorio Pulsar de la UBA, presentado en Infobae al Regreso, relevó que la apatía y el desapego hacia la política predominan entre los jóvenes argentinos, quienes valoran la democracia pero confían poco en su capacidad de transformación

Guardar
La apatía juvenil hacia la política se asocia a la percepción de que la democracia no transforma la realidad, según la encuesta nacional

En una entrevista en Infobae en vivo, la directora del Observatorio Pulsar de la UBA, Daniela Barbieri, advirtió que “el 70 % de los jóvenes argentinos tiene poco o ningún interés en la política”, según los resultados del relevamiento nacional realizado junto a Fundación Conciencia.

Durante la conversación con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Barbieri remarcó la magnitud del desinterés juvenil: “Hay una apatía que se transformó en desinterés, no solamente por la política, sino también por lo que implican las instituciones”. El estudio, basado en 2.500 encuestas presenciales a jóvenes de todo el país, reveló que el 70% muestra un desapego notorio y que este fenómeno se explica por la percepción de que “la democracia no es un vehículo de cambio o de transformación”.

El estudio Pulsar: radiografía del desapego juvenil hacia la política

Barbieri precisó que la investigación, impulsada por la Fundación Conciencia y realizada en el ámbito nacional, indagó sobre las actitudes, valores y hábitos de los jóvenes argentinos frente al sistema democrático y la participación institucional. “Más de un 40% sostiene, por ejemplo, que no ha ido a votar teniendo la posibilidad de hacerlo”, detalló la directora de Pulsar, y subrayó el peso de la familia en la construcción ciudadana: “El 80% manifiesta que sus posicionamientos políticos están vinculados a los de la familia y que hoy no es un tema de interés ni de conversación entre pares”.

Un 70% de los jóvenes
Un 70% de los jóvenes argentinos muestra desinterés por la política, según el informe Pulsar de la UBA y Fundación Conciencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe registró que solo el 40% de los consultados desea permanecer en el país, mientras que un 32% preferiría emigrar y otro 28 % aún no se decide. La valoración de la democracia como sistema persiste —“la democracia obtiene una puntuación promedio de 6,83 sobre 10”—, pero la calificación está lejos de ser entusiasta. “No aprueba la democracia en secundario”, ironizó Mica Mendelevich en el estudio.

El vínculo entre desinterés, familia y cultura política

La investigación revela que la transmisión familiar resulta determinante para el acercamiento a la política. “Los que van a votar con papá o mamá tienen más chances después de ir a votar”, señaló Barbieri, apoyada por los datos que muestran el impacto del capital cultural: “El nivel educativo de los padres y el acceso a libros en el hogar influyen mucho en los posicionamientos respecto de la democracia y la política”.

Respecto a la polarización, Barbieri analizó que “la grieta que a la Argentina la movió en los últimos 40 años, que era democracia-dictadura, hoy no es un clivaje de la cultura política actual”. Muchos jóvenes otorgan escaso valor a la distinción entre democracia y autoritarismo: “Alrededor del 50% considera importante vivir en democracia, un 10% preferiría un sistema autoritario y otro 15% no sabe o no contesta”.

Barbieri señaló que el 73
Barbieri señaló que el 73 % asegura que irá a votar cuando tenga la oportunidad, aunque la motivación no trasciende lo estrictamente procedimental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 70% de los encuestados reconoce tener poco o ningún interés en la política activa, y las conversaciones sobre temas públicos resultan casi inexistentes en sus círculos cotidianos. “No me interesa que una persona tenga posicionamientos distintos para formar una pareja o una amistad”, resumió Barbieri sobre el desapego y la baja incidencia de la política en los vínculos personales.

Redes sociales: el ecosistema informativo dominante

Consultada sobre los canales de información, Barbieri puntualizó que “las redes sociales son el primer gran ecosistema de información” para la juventud. Los datos cuantifican esta hegemonía: el 79% se informa por redes, el 58% por televisión y el 53% por conversaciones con su entorno. Internet como fuente directa representa el 32%, la escuela el 27% y la radio apenas el 9%.

Solo el 40% de los
Solo el 40% de los jóvenes desea quedarse en Argentina, mientras que el 32% prefiere emigrar y el 28% aún no decide su futuro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los conductores del ciclo destacaron que muchos jóvenes confunden la televisión tradicional con el streaming: “Hoy le dicen tele a YouTube también. Tele no es solamente cable”. Barbieri aclaró que, pese al predominio de lo digital, “los medios tradicionales no están obsoletos en ese segmento”.

La investigación advierte sobre una visión utilitarista de la democracia: “La democracia es solo el momento de ir a votar, pero como ese voto no puede ser transformador de su realidad cotidiana, hay una devaluación mayor del sistema”. Barbieri señaló que el 73 % asegura que irá a votar cuando tenga la oportunidad, aunque la motivación no trasciende lo estrictamente procedimental.

El informe también identifica el papel secundario de la militancia y las causas sociales, salvo en cuestiones puntuales como el feminismo, donde aparecen divisiones más claras. En la vida cotidiana, “la política no los define ni es sustancia”, explicó Barbieri, y agregó que “no tienen activismo ni siquiera en causas, ni partidarias ni sociales”.

