Incendios en Chubut: cómo sigue la lucha de los brigadistas contra los focos activos en el Parque Nacional Los Alerces

Equipos de emergencia bajo coordinación del Comando Unificado intensifican recorridas en zonas como La Tapera y Puerto Café, donde el monitoreo de puntos calientes es clave para contener el avance del fuego

Brigadistas recorren el perímetro de La Tapera en busca de puntos calientes tras el avance del incendio

Bajo la coordinación del Comando Unificado integrado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad Nacional, la Administración de Parques Nacionales y el Gobierno de la Provincia del Chubut, los esfuerzos para controlar el incendio en el Parque Nacional Los Alerces se mantienen intensificados. Este jueves, la prioridad recayó en nuevas recorridas de brigadistas para detectar focos activos, una tarea que busca evitar la reactivación de puntos calientes y contener la propagación del fuego en áreas críticas como La Tapera y sectores secundarios.

La jornada inició con una temperatura máxima prevista entre 21 y 23 °C, humedad mínima de 25% y vientos variables que, en algunos sectores, alcanzan los 35 a 45 km/h, aunque se espera que disminuyan hacia la noche. Las condiciones meteorológicas no anticipan lluvias, lo que refuerza la necesidad de mantener la vigilancia en los perímetros afectados y de realizar recorridas estratégicas para controlar cualquier posible reactivación del fuego.

El operativo de monitoreo se concentra principalmente en el perímetro del incendio que afecta el sector La Tapera, donde los equipos revisan minuciosamente cada tramo para descartar la presencia de puntos calientes. Simultáneamente, se evalúan los sectores impactados en el incendio de Puerto Café, con especial atención al sector 4 en el área de la laguna Villarino.

Según el reporte difundido por Parques Nacionales, el despliegue de brigadistas abarca también trayectos de acceso complejo, donde la topografía y la vegetación demandan un seguimiento constante.

El Comando Unificado coordina acciones con fuerzas nacionales y provinciales en Los Alerces

La estrategia incluye la participación de vecinos y pobladores de ambas costas del Río Grande – Futaleufú, quienes colaboran con los equipos de apoyo y combate. Los Cipreses, una de las zonas más comprometidas, se destaca por el aporte de sus habitantes, quienes facilitan espacios en sus predios privados para el despliegue logístico y contribuyen al sostenimiento de la atención permanente en las bases de Puerto Ciprés y Río al Límite. El informe del Comando Unificado resalta: “El apoyo de los pobladores y vecinos del área afectada resulta clave para la logística y la atención al personal destacado en las bases operativas”.

El dispositivo de emergencia reúne la labor de instituciones nacionales como el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, INTA y Vialidad Nacional, junto a las brigadas provinciales de las regiones Norte, Centro y Sur. Además, participan activamente equipos de la Municipalidad de Esquel, Protección Ciudadana del Chubut, los servicios provinciales de manejo del fuego del Chubut y Neuquén, Vialidad Provincial, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Subsecretaría de Protección Ciudadana.

Este despliegue se refuerza a partir de la coordinación con la Federación de Bomberos Voluntarios del Chubut, que nuclea a los bomberos voluntarios de distintas localidades, así como la contribución de prestadores turísticos, guías del área protegida y la Escuela N°25 de Villa Futalaufquen.

El Comando Unificado señala la importancia de respetar las normas de circulación en la Ruta 71 y la Ruta 259, donde la convivencia de vehículos particulares y móviles de emergencia exige atención extrema. Se solicita a vecinos y visitantes acatar la velocidad máxima de 40 kilómetros por hora en caminos internos y ceder el paso a la flota operativa, sobre todo en tramos sinuosos y de cornisa. El informe oficial enfatiza que “los vehículos oficiales afectados al apoyo logístico tienen prioridad absoluta de paso en todos los trazados viales”.

Vecinos y equipos de emergencia colaboran en las bases operativas de Puerto Ciprés y Río al Límite

Las tareas de control y seguridad también se refuerzan en las portadas del Parque Nacional Los Alerces, en predios rurales y caminos vecinales. Unidades especiales recorren las poblaciones y se implementa tecnología para evaluar movimientos de personas ajenas a la comunidad, como parte de una estrategia integral para resguardar tanto el área afectada como a quienes intervienen en las operaciones.

En paralelo, el Comando Unificado mantiene informada a la comunidad sobre avisos, alertas, medidas de prevención y normas especiales de circulación a través de los canales oficiales, recomendando consultar frecuentemente los comunicados para evitar riesgos y estar al tanto de la evolución del incendio.

El comunicado de Parques Nacionales reitera: “En un contexto de riesgo crítico de incendios a nivel regional, se solicita a la comunidad que se mantenga informada a través de los canales oficiales”.

Por otra parte, se ha habilitado el uso público en los sectores Embalse Amutui Quimey y Río Grande – Futaleufú, así como en sendas de la Zona Sur, siempre bajo estrictas normas de seguridad y con monitoreo permanente. El respaldo de empresas y prestadores turísticos en el suministro de recursos y logística fortalece la operatividad de los equipos en terreno.

