Femicidio de Dalma Bataches en Salta: el jurado popular condenó a perpetua al acusado

Se realizó el primer jurado popular en Salta luego del femicidio de Dalma Bataches (Fuente: MPFS)

Durante la tarde del miércoles 4 de marzo, el jurado popular deliberó más de dos horas el caso de Dalma Salomé Bataches quien fue asesinada en la provincia de Salta. Este veredicto no solo resuelve un grave caso de violencia de género, sino que marca un precedente al tratarse del debut del juicio por jurados en el sistema penal local.

El jurado popular es un sistema de justicia penal donde ciudadanos comunes, no jueces, deciden si la persona es culpable o no. Durante las audiencias, declararon distintos testigos y especialistas que lograron reconstruir el hecho y el contexto en el que se dio. El debate fue presidido por el juez Guillermo Pereyra, mientras la acusación corrió por cuenta de los fiscales de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet y Daniel Espilocín. En tanto, la defensa oficial de Márquez estuvo dirigida por los abogados Nicolás Anuch y Karina Peralta.

El Juez Guillermo Pereyra dio a conocer el veredicto, dictando la pena de prisión perpetua a Víctor Manuel Márquez “por homicidio calificado por mediar violencia de género, ensañamiento y alevosía". La joven de 22 años fue asesinada el 15 de septiembre de 2024 bajo el puente viejo del barrio Santa Lucía y fue encontrada tres días después. La fiscal María Luján Sodero Calvet señaló que la víctima falleció de manera agónica, con golpes, asfixia y traumatismo craneal severo.

La fiscal Luján Sodero presentó a la joven como una persona con historias y vínculos, remarcando que no se juzga por formas de vida sino por los hechos contundentes. Toda la evidencia del juicio respaldó la suposición contra Víctor Márquez de la Fiscalía

Sodero Calvet también probó habló sobre alevosía del homicidio: “El crimen se cometió en un lugar oscuro, aislado y sin posibilidad de auxilio, donde Dalma estaba completamente indefensa, debilitada y sin capacidad de defensa. La superioridad física del imputado fue utilizada para dominarla y someterla, y el cuerpo fue abandonado como un desecho en un sitio cubierto de basura, lo que reforzó el mensaje de desprecio y cosificación”.

El duro relato de la madre de Dalma tras su asesinato

Durante los debates del primer juicio por jurado popular en Salta, tanto su madre Andrea como su hermano Franco estuvieron esperando en la antesala con conmoción. “Estos últimos días fueron muy dolorosos para la familia, para mí sobre todo, volver a revivir sus últimos momentos", sostuvo Andrea en diálogo con diario El Tribuno.

Se hizo historia en Salta después de que el jurado pupular declare culpable al femicida de Dalma Bataches

“Lo más duro fue cuando habló el forense, cuando llegan al lugar, la foto del cuerpo, en el estado en la que la dejó este femicida, fue con mucha violencia, crueldad, ensañamiento”, expresó la mamá de la victima. Durante el debate se mostraron las pericias forenses y Andrea sostuvo: “Se mostraron las pruebas, la manera en que la mató. El femicida nunca declaró, su defensa lo quiere poner como que es una buena persona, que actuó bajo sustancia, pero nada justifica”.

“Dalma tenía expectativa de vida. Dalma atravesaba una situación de adicción. Golpeé muchas puertas”, contó. Su padre le había alquilado una habitación y, según sostuvo, la familia siempre estuvo presente para acompañarla. Ella era hermosa”, dijo Andrea.

Por otro lado, revivió el momento de reconocimiento del cuerpo de su hija: “Siento que no enterré a Dalma, cuando fui a reconocer el cuerpo dije que no era. Lo único que tenía sano era una parte del ojo”.

El hermano de la joven pidió justicia y afirmó: “En el último tiempo tuvimos muchas charlas, ella quería salir, esta persona no se lo permitió. Lo quieren pintar como buena persona pero no se lo merece”.