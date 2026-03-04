Vuelve la lluvia al AMBA y habrá alerta amarilla por tormentas en el centro y norte del país

El Servicio Meteorológico Nacional anunció lluvia para el AMBA a partir de este miércoles (Fotografía: Maximiliano Luna)

Este miércoles 4 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió lluvias y chaparrones que durarían desde el miércoles a la madrugada hasta el viernes por la noche. Para alivio de muchos, también bajarán las temperaturas en Buenos Aires con un valor mínimo a 15°C.

Por otro lado, el organismo advirtió posibles ráfagas de viento que podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora y precipitaciones que superarían los 40 mm.

Para la Ciudad de Buenos Aires, se anticipa una temperatura máxima de 29°C y mínima de 15°C. Desde el miércoles el cielo se encontrará parcialmente nublado durante la mañana y mediodía, y los chaparrones comenzarán a la noche. Acompañados de ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, el Servicio Meteorológico Nacional proyecta que las precipitaciones se extiendan varios días con descenso de temperatura.

El clima en Buenos Aires (Fuente: Servicio Meteorológico Nacional)

La provincia de Buenos Aires compartirá condiciones similares, con máxima de 29°C y mínima de 19°C. Se esperan nubes dispersas y un 40% de probabilidad de lluvias en la noche.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional también se emitió una alerta amarilla por tormentas y lluvia que abarca desde el este de Jujuy, el centro de Salta, Tucumán, el este de Catamarca, el este de La Rioja, y sectores del noroeste de Córdoba y San Luis. Allí se anticipan tormentas aisladas, algunas de carácter fuerte o puntualmente severo, con la posibilidad de que incluyan granizo, marcada actividad eléctrica, y lluvias intensas en intervalos breves.

A su vez, el reporte detalló una alerta amarilla por viento al sur de Santa Cruz y a Tierra del Fuego junto con las Islas del Atlántico Sur. Para esta zona, los vientos del sector oeste y sudoeste presentarán velocidades de 40 a 65 kilómetros por hora, también con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Según la SMN la alerta significa: “Posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo”.

Cuáles son las recomendaciones de la SMN para la alerta amarilla

La SMN emitió una alerta amarilla por tormentas y viento fuerte (Fuente: Servicio Meteorológico Nacional)

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional aclara que la alerta amarilla es el nivel “más común y es de esperar que surja en más del 90 % de los alerta emitidos”, también es importante tener en cuenta algunas recomendaciones publicadas por el organismo:

Evitá salir

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

La SMN también aclara: “El alerta meteorológico es un mensaje que informa acerca de la posible ocurrencia de fenómenos que por sus características podrían poner en riesgo el medioambiente o la vida y bienes de la sociedad. Son mensajes de carácter preventivo y se emiten días u horas antes de la ocurrencia del fenómeno”,

Cómo estará el clima para el resto del país

En el resto del país, los registros más destacados son: Córdoba con una temperatura máxima de 27°C y mínima de 16°C; Tucumán hasta 29°C de máxima; Santa Fe y Entre Ríos temperaturas de 30°C y 19°C. Jujuy y Salta mostrarán máximas de 26°C y mínimas de 15°C. En Misiones, se estima una máxima de 34°C.

En la región patagónica, el SMN informó para Río Negro máxima de 18°C y mínima de 16°C; Chubut entre 20°C y 12°C; y en Santa Cruz, una máxima de 12°C y mínima de 7°C.