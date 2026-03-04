Sociedad

Vuelve la lluvia al AMBA y habrá alerta amarilla por tormentas en el centro y norte del país

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias en Buenos Aires y emitió alerta para algunas provincias

Guardar
El Servicio Meteorológico Nacional anunció
El Servicio Meteorológico Nacional anunció lluvia para el AMBA a partir de este miércoles (Fotografía: Maximiliano Luna)

Este miércoles 4 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió lluvias y chaparrones que durarían desde el miércoles a la madrugada hasta el viernes por la noche. Para alivio de muchos, también bajarán las temperaturas en Buenos Aires con un valor mínimo a 15°C.

Por otro lado, el organismo advirtió posibles ráfagas de viento que podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora y precipitaciones que superarían los 40 mm.

Para la Ciudad de Buenos Aires, se anticipa una temperatura máxima de 29°C y mínima de 15°C. Desde el miércoles el cielo se encontrará parcialmente nublado durante la mañana y mediodía, y los chaparrones comenzarán a la noche. Acompañados de ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, el Servicio Meteorológico Nacional proyecta que las precipitaciones se extiendan varios días con descenso de temperatura.

El clima en Buenos Aires
El clima en Buenos Aires (Fuente: Servicio Meteorológico Nacional)

La provincia de Buenos Aires compartirá condiciones similares, con máxima de 29°C y mínima de 19°C. Se esperan nubes dispersas y un 40% de probabilidad de lluvias en la noche.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional también se emitió una alerta amarilla por tormentas y lluvia que abarca desde el este de Jujuy, el centro de Salta, Tucumán, el este de Catamarca, el este de La Rioja, y sectores del noroeste de Córdoba y San Luis. Allí se anticipan tormentas aisladas, algunas de carácter fuerte o puntualmente severo, con la posibilidad de que incluyan granizo, marcada actividad eléctrica, y lluvias intensas en intervalos breves.

A su vez, el reporte detalló una alerta amarilla por viento al sur de Santa Cruz y a Tierra del Fuego junto con las Islas del Atlántico Sur. Para esta zona, los vientos del sector oeste y sudoeste presentarán velocidades de 40 a 65 kilómetros por hora, también con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Según la SMN la alerta significa: “Posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo”.

Cuáles son las recomendaciones de la SMN para la alerta amarilla

La SMN emitió una alerta
La SMN emitió una alerta amarilla por tormentas y viento fuerte (Fuente: Servicio Meteorológico Nacional)

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional aclara que la alerta amarilla es el nivel “más común y es de esperar que surja en más del 90 % de los alerta emitidos”, también es importante tener en cuenta algunas recomendaciones publicadas por el organismo:

  • Evitá salir
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

La SMN también aclara: “El alerta meteorológico es un mensaje que informa acerca de la posible ocurrencia de fenómenos que por sus características podrían poner en riesgo el medioambiente o la vida y bienes de la sociedad. Son mensajes de carácter preventivo y se emiten días u horas antes de la ocurrencia del fenómeno”,

Cómo estará el clima para el resto del país

En el resto del país, los registros más destacados son: Córdoba con una temperatura máxima de 27°C y mínima de 16°C; Tucumán hasta 29°C de máxima; Santa Fe y Entre Ríos temperaturas de 30°C y 19°C. Jujuy y Salta mostrarán máximas de 26°C y mínimas de 15°C. En Misiones, se estima una máxima de 34°C.

En la región patagónica, el SMN informó para Río Negro máxima de 18°C y mínima de 16°C; Chubut entre 20°C y 12°C; y en Santa Cruz, una máxima de 12°C y mínima de 7°C.

Temas Relacionados

Servicio Meteorológico NacionallluviaAMBA

Últimas Noticias

Revelaron que Natalia Cruz intentó denunciar a su femicida horas antes del crimen, pero la Policía se negó a recibirla

El procurador General de Salta ordenó que se realice un informe integral sobre el accionar del Estado. La familia también se quejó por las irregularidades que se registraron durante el allanamiento de la vivienda donde todo sucedió

Revelaron que Natalia Cruz intentó

Robó en Lomas de Zamora y la Policía lo persiguió hasta Lanús: chocó con una moto y una mujer lucha por su vida

Otro hombre resultó herido al ser embestido por el delincuente, pero recibió el alta a las pocas horas del hecho

Robó en Lomas de Zamora

Cuando la contaminación mata: el homenaje a Berta Cáceres y la historia del femicidio ambiental más emblemático de América Latina

La líder feminista hondureña fue asesinada hace diez años, luego de que se opusiera a la construcción de una represa que iba a contaminar el río Gualcarque. Se constató que la empresa pagó a los sicarios que la acribillaron

Cuando la contaminación mata: el

Un hombre mató a su hijo adolescente de una puñalada tras una pelea en Santiago del Estero

El homicida intentó escapar pero fue agredido por vecinos y detenido por la Policía. Hay un hijastro herido, en circunstancias que aún se investigan

Un hombre mató a su

Detectaron un brote de influenza aviar en Córdoba

Córdoba registró casos del virus en una granja productora de huevos y Senasa activó el protocolo sanitario

Detectaron un brote de influenza
DEPORTES
Las confesiones del argentino Mattia

Las confesiones del argentino Mattia Colnaghi antes de su debut en la Fórmula 3: por qué Red Bull le puede dar la chance en la F1

Los detalles de la charla entre Scaloni y Messi que pudo haber cambiado la historia de la Selección: “Estaba débil”

“El fútbol se volvió horrible”: la sentencia de una leyenda que decidió dejar de mirar partidos

Con Racing y Huracán en zona de playoffs, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura tras el cierre de la fecha 8

Colombianos en el Vasco da Gama tienen nuevo técnico: un viejo conocido volvió al equipo carioca

TELESHOW
Quién se convirtió en el

Quién se convirtió en el primer líder de Gran Hermano Generación Dorada: los beneficios que obtuvo

Juana Repetto apuntó contra sus haters y mostró cómo está su cuerpo a dos semanas del parto: “Tengo otras prioridades”

Denise Dumas recordó la muerte de su hermana y contó cómo le afectó en su vida: “Fue un antes y un después”

Tato Algorta, el excampeón de Gran Hermano, sufrió un fuerte accidente automovilístico en Uruguay: cómo se encuentra

La divertida amenaza de Sabrina Rojas a su hija Esperanza al llevarla a la escuela: “No me aguanta”

INFOBAE AMÉRICA

Más allá del petróleo, la

Más allá del petróleo, la guerra de Irán interrumpe rutas globales de mercancías por mar y aire

Murió una niña de 11 años en Kuwait por la caída de metralla en el marco de ataques de Irán

EN VIVO: Un ataque aéreo israelí impactó sobre un bastión de Hezbollah en Beirut

El descenso de la vacunación impulsa la expansión del VPH y reaviva la amenaza de enfermedades prevenibles

El régimen iraní intensificó su ofensiva contra Arabia Saudita, Kuwait y Qatar con ataque combinados