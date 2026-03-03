La historia detrás de la estatua de 318 kilos que colocaron en el corazón de los Andes para homenajear a San Martín

El sueño de Juan Anriquez y Fabián Iribas se concretó la semana pasada cuando lograron colocar un monumento en memoria del general del Ejército de los Andes por el mismo camino que utilizó en su proeza

La gesta que logró José de San Martín con el histórico cruce de la Cordillera de Los Andes es uno de esos eventos estudiados en todo el mundo y que en tiempos actuales es diga de tener su propia serie de cualquier plataforma de streaming. La historia sobre la proeza que logró El Libertador que comandó a los ejércitos que lucharon en Argentina, Chile y Perú, se aprende desde pequeño en las escuelas y suele ser uno de los motivos de inspiración para otros ciudadanos.

Una de las personas que se mimetizó con la historia sanmartineana fue Juan Anriquez, un cordobés radicado en Buenos Aires que estuvo en el Ejército y que en 2021 decidió hacer emular la travesía de hacer el cruce de la cordillera, de la misma manera que lo hizo el Ejército de Los Andes hace 209 años. Esta actividad es cada vez más popular en el país y más personas optan por realizar turismo de montaña con expediciones que pueden durar semanas.

Dentro de este viaje, que algunos pueden llamar una locura, se necesita un guía que conozca la montaña y tenga experiencia ante cualquier imprevisto. Así fue que conoció a Fabián Iribas, un militar retirado que tuvo 37 años de carrera y que decidió volverse guía de montaña para seguir en contacto con la naturaleza.

Para entender un poco más sobre este cruce, cabe aclarar que el Ejército de Los Andes se dividió por seis caminos a lo largo de toda la cadena montañosa cuando se llevó a cabo la gesta en 1817. Uno de los más populares y utilizados actualmente por los turistas es el camino de Uspallata, que es por donde cruzó la división que comandaba el general Juan Gregorio Las Heras y llevaba gran parte del armamento del Ejército libertador.

En cambio, el general San Martín realizó el cruce con el grueso de los hombres, se estima que cerca de 3.000 almas, por una zona conocida como Los Patos, a la altura de la provincia de San Juan. Se trata de una zona que da a dos puntos conocidos como el Valle Grande y Valle Hermoso, y también da a la cara norte del Aconcagua, por donde no se puede escalar.

El equipo completo que realizó la travesía para colocar la estructura de San Martín

Precisamente cuando pasaron por este lugar en 2021, Anriquez contó en diálogo con Infobae que se encontraron con un escenario para nada agradable. “Cuando cruzamos el límite vi una cabeza, una pared y una placa que hacían referencia a San Martín y a Bernardo O’Higgins. Pero estaban destruidas”, sostuvo el hombre que ahora tiene 72 años y empezó a pensar una forma para realizar un homenaje propio para el general.

Así se encontraba la estructura que homenajeaba a José de San Martín y Bernardo O'Higgins

Fue entonces que se contactó nuevamente con Iribas a mediados de octubre del 2024 y los dos acordaron honrar su memoria con algo que esté a la altura de la figura de uno de los nombres más importantes de la historia de Sudamérica. “Comencé con la búsqueda de un artista plástico que pueda hacer la obra y me puse en contacto con Sergio Merse, un ingeniero que se propuso hacer la obra. Nos presentó dos maquetas y decidimos avanzar por la opción que quedó“, explicó Anriquez.

Participaron de la gesta el Regimiento de Infantería de Montaña 22, dependiente de la Brigada de Montaña 8, sección baqueanos

Sin embargo, el proceso para la construcción necesitaba de cientos de puntos a tener en cuenta: desde el armado y conseguir el material para tener las placas hasta la logística para que la estructura llegue a la cordillera. Un dato no menor es que la idea era colocarlo en el punto limítrofe exacto entre Argentina y Chile, esto está a 4.350 metros de altura sobre el nivel del mar. Es decir, una travesía que debía pensarse desde todos los ángulos.

Iribas habló con Infobae y explicó cómo fue el armado de la logística para subir una estructura con extensiones de hasta dos metros y que tenía un peso de 318 kilogramos con una estructura de hierro macizo, chapa de 3.5 milímetros y otros vivos de acero inoxidable. “Pudimos llevar las cosas con las mismas herramientas que utilizó San Martín: usamos mulas. Era un rompecabezas para llevar allá”, contó el guía de alta montaña mendocino.

La estructura pesa 318 kilos y es de hierro macizo

Además, el equipo decidió pedir asistencia al Regimiento de Infantería de Montaña 22 “Tcnl. Juan M. Cabot” de la brigada de montaña del Ejército argentino. Con el apoyo de la sección baqueanos, armaron 30 mulas con partes de las estructuras, las herramientas y el equipamiento para sobrevivir en un grupo de 15 personas. Así comenzaron con el viaje de nueve días en total entre la idea y la vuelta.

“Vine el 7 de febrero y estuve practicando en el batallón con Fabián para armar la estructura. Una vez que la pudimos armar, establecimos cuándo íbamos a subir. Salimos el sábado 22 de febrero desde Las Hornillas, en San Juan, y llegamos el jueves 26 a la 1.15 de la tarde. Tardamos 3 horas en armar toda la estructura. La instalamos todos”, reveló Anriquez.

El armado de la estructura tomó 3 horas en el corazón de la montaña

Ahora, con esta estructura puesta acá, la idea es que sea un punto de referencia de aventureros que deciden llevar a cabo una expedición de este tipo. Para eso se armó la señalización de un sendero para que los visitantes puedan realizarlo, conociendo todo lo que se pueden encontrar. Sin embargo, Iribas alertó sobre el estado en el que se encuentra la montaña, producto de la poca conciencia de los visitantes. “Te encontras con restos humanos cerca del agua de los ríos, agua que es potable y que después no se puede tomar. Hay que crear conciencia”, señaló.

Fabián Iribas y Juan Anríquez, los creadores de esta gesta

Por último, la historia por la épica sanmartineana todavía no se detuvo y ahora apuestan a llevar un momento a cada uno de los seis puntos que utilizó el Ejército de los Andes para derrotar a los realistas y liberar a tres naciones. Si bien aclararon que “todavía está verde”, el sueño no lo frena nadie, ni la montaña.