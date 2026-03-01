Llega Purim: los milagros de Persia, la solidaridad en las calles y un paralelismo histórico

Purim, la festividad más alegre del pueblo judio

La festividad de Purim, que inicia el lunes 2 de marzo por la noche, moviliza a la comunidad judía a escuchar la Meguilá, participar en actos de alegría y cumplir una serie de preceptos milenarios que remiten a una historia de fe y salvación ante la adversidad. Las celebraciones, organizadas en Buenos Aires por Jabad Argentina, buscan no solo revivir la epopeya narrada en el libro de Ester, sino también fomentar la unión y la solidaridad a través de acciones concretas en distintos puntos de la ciudad, según informó la institución judía.

El martes 3 de marzo, entre las 11 y las 17 horas, dos intersecciones de la ciudad, Corrientes y Scalabrini Ortiz y Corrientes y Florida, funcionarán como centros de encuentro para compartir Mishlóaj Manot, paquetes con al menos dos tipos de alimentos y bebidas, y cumplir con la entrega de Matanot Levionim, ayuda a personas necesitadas. Esta logística, anunciada por Jabad Argentina, incluye también lecturas públicas de la Meguilá —el rollo que relata la historia de Ester— a las 12.30 en esos mismos lugares y en espacios verdes como la pérgola de Barrancas de Belgrano, Plaza Castelli y Parque Centenario. La participación en estos actos no requiere inscripción previa.

La historia de Purim y su conexión con la actualidad

El rabino Tzvi Grunblatt, director general de Jabad Argentina, contextualizó el significado de Purim al recordar que la festividad conmemora el milagro ocurrido hace 2.500 años en la antigua Persia. Hamán, ministro del imperio, convenció al rey de emitir un edicto que ordenaba la eliminación total del pueblo judío en un solo día. El pueblo hebreo, expuesto a una amenaza de exterminio absoluto, recurrió a la oración y el ayuno. Cuando llegó el momento crítico, “el mismo día que iba a ser el de este plan maquiavélico, fue el día en el cual el rey sacó un edicto de que los judíos podían defenderse y eliminaron a todos los antisemitas. Se da vuelta toda la situación y se transforma de una manera extraordinaria en alegría total”, relató Grunblatt.

Purim en Buenos Aires reúne a la comunidad judía en actos de solidaridad, alegría y cumplimiento de preceptos tradicionales

La costumbre de disfrazarse durante Purim se origina en esta historia: “Di-s salvó a Su pueblo operando de forma milagrosa, disfrazando su accionar como naturaleza, suerte y coincidencias”, explican desde Jabad Argentina. El nombre divino, de hecho, no aparece en toda la Meguilá, subrayando que lo milagroso se presentó bajo apariencia cotidiana.

Grunblatt arrojó luz sobre una coincidencia con el presente: “Tenemos permanentemente los antisemitas de turno, los enemigos. En ese momento el epicentro era Persia. Y hoy Persia, que es Irán, es lo que está en los títulos. Para ellos, uno de sus objetivos es justamente la eliminación, lo aleinu, del Estado de Israel. ¿Quién podía imaginar que esto ocurrido dos mil quinientos años atrás, también hoy esté en las noticias dos mil quinientos años después?”, dijo. El rabino traza un paralelo entre el antiguo líder Hamán y el actual líder iraní, Ali Khamenei, afirmando: “Vemos demasiada coincidencia. Así que esperamos que todo se dé vuelta para bien, que se dé vuelta para alegría, que celebremos y sepamos que siempre, siempre Dios está con nosotros”.

Preceptos y propuestas para vivir Purim en Buenos Aires

La organización recordó que los cuatro preceptos de Purim son: escuchar la Meguilá —el relato manuscrito en pergamino de la historia de Ester—, el envío de Mishlóaj Manot a amigos, la donación de Matanot Levionim a por lo menos dos personas necesitadas y la realización de un banquete festivo (Mishté).

Para quienes no puedan acudir a los encuentros públicos, Jabad Argentina ofrece la alternativa de Meguilá a domicilio. Aquellos afectados por enfermedad u otra imposibilidad pueden completar un formulario en www.PurimArgentina.com o comunicarse por WhatsApp al 11-6197-4444 para solicitar la visita de un voluntario.

Las lecturas de la Meguilá estarán accesibles durante varias franjas horarias. El lunes 2, en Agüero 1164, se realizarán desde las 21 hasta la 1; el martes 3, desde las 8 hasta las 18.30 con una modalidad de lectura a cada hora.

El sitio www.PurimArgentina.com centraliza toda la información de actividades, horarios y ubicaciones. La propuesta es inclusiva y abierta, reflejando el espíritu de Purim: “celebramos esa confianza en Dios, que incluso en los momentos más difíciles, él no nos abandona, y en un instante puede dar vuelta todo”, afirmó Grunblatt, subrayando el mensaje de esperanza que atraviesa la celebración.