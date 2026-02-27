Sociedad

Día de protestas contra la reforma laboral: hay cortes en la Panamericana y en el Obelisco

Las medidas de fuerza se realizan en medio de un fuerte operativo de seguridad. Las movilizaciones, luego, se trasladarán al Congreso. La sesión en el Senado comenzará a las 11

Corte en Panamericana

Una manifestación encabezada por trabajadores de FATE y organizaciones de izquierda bloqueó casi por completo la autopista Panamericana, ramal Tigre, a la altura de Uruguay, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. La medida de fuerza se realiza en medio de un fuerte operativo de seguridad, que incluye efectivos de Gendarmería. Hay fuertes demoras en el tránsito.

La movilización forma parte de una serie de protestas coordinadas en puntos clave del área metropolitana. También hay concentraciones en el Congreso y en el Obelisco en rechazo de la reforma laboral, la ley que el oficialismo buscará aprobar de manera definitiva en la sesión del Senado.

11:11 hsHoy

Qué agrupaciones se movilizan

El Frente Sindical Unidos (FreSU) —integrado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Federación de Aceiteros, la Asociación de Trabajadores del Estado, las dos CTA y La Fraternidad, entre otros— convocó a un paro nacional con movilización para hoy. La columna principal partirá a las 10 de la mañana desde Avenida de Mayo y Salta hacia el Congreso, con la consigna de rechazar la iniciativa oficialista y exigir mejoras salariales.

11:00 hsHoy

Fuerte operativo de seguridad

El Gobierno dispuso un fuerte operativo policial, como respuesta a incidentes anteriores, y el clima de tensión anticipa no solo manifestaciones en las calles, sino también la posibilidad de nuevos episodios de violencia, tal como se registraron en las dos manifestaciones anteriores.

Se desplegarán cerca de dos mil efectivos federales y de la Policía de la Ciudad. El operativo incluye a las brigadas de infantería, motorizada, camiones hidrantes, celulares para posibles detenidos, ambulancias del SAME, bomberos y grupos especiales. Desde la cartera de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, se informó que “el protocolo antipiquetes se aplicará con toda firmeza”, sin importar el grado de masividad de la concentración.

10:52 hsHoy

Tensión en el Obelisco

Manifestantes y efectivos de seguridad se enfrentan cara a cara. Está cortada la intersección de Corriente y 9 de Julio. Se registraron corridas.

Está previsto que las primeras columnas lleguen a las inmediaciones de la Plaza Congreso, que abarca el perímetro delimitado entre las arterias Avenida Entre Ríos, Avenida Rivadavia, Virrey Cevallos y Avenida Hipólito Yrigoyen, a las 10 de la mañana, una hora antes del inicio del debate parlamentario.

10:51 hsHoy

El mapa de la marcha contra la Reforma Laboral: habrá fuertes medidas de seguridad y movilización piquetera

Organizaciones sociales, de izquierda, sindicatos, trotskistas y La Cámpora, se manifestarán frente al Congreso. El Gobierno volverá a desplegar un megaoperativo de seguridad

Los piqueteros volveran a marchar
Los piqueteros volveran a marchar contra la Reforma Laboral Gustavo Gavotti

El Congreso de la Nación volverá a ser escenario de una fuerte disputa entre el oficialismo y la oposición. La Cámara Alta se apresta a sancionar la Ley de Reforma Laboral, impulsada por Javier Milei. En la Casa Rosada trabajaron contrarreloj para evitar sorpresas en una votación que consideran estratégica. La iniciativa es una de las apuestas centrales de La Libertad Avanza (LLA) y el objetivo es convertirla en ley antes de la apertura de Sesiones Ordinarias del próximo domingo 1 de marzo.

