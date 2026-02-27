Día de protestas contra la reforma laboral: hay cortes en la Panamericana y en el Obelisco

Corte en Panamericana

Una manifestación encabezada por trabajadores de FATE y organizaciones de izquierda bloqueó casi por completo la autopista Panamericana, ramal Tigre, a la altura de Uruguay, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. La medida de fuerza se realiza en medio de un fuerte operativo de seguridad, que incluye efectivos de Gendarmería. Hay fuertes demoras en el tránsito.

La movilización forma parte de una serie de protestas coordinadas en puntos clave del área metropolitana. También hay concentraciones en el Congreso y en el Obelisco en rechazo de la reforma laboral, la ley que el oficialismo buscará aprobar de manera definitiva en la sesión del Senado.