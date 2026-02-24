Sociedad

Un nene de 10 años murió tras caer de un puente mientras jugaba con sus amigos en Merlo

Ocurrió en la intersección de Viedma y Vidt de la localidad de Mariano Acosta. La construcción es parte de la Autopista Presidente Perón que todavía no fue habilitada

Vista del puente en Merlo
Vista del puente en Merlo donde un menor perdió la vida tras caer, generando conmoción en la localidad

Un hecho trágico sacudió la localidad de Mariano Acosta, en el partido bonaerense de Merlo, donde un niño de 10 años falleció tras precipitarse desde un puente de la Autopista Presidente Perón.

Este incidente, que involucró a otros dos menores, generó una profunda consternación en la comunidad local y abrió interrogantes sobre la seguridad en zonas no habilitadas de obras viales.

El episodio ocurrió cuando Isaías Luciano Rodríguez Vallejos, acompañado por dos amigos de la misma edad, se encontraba en el puente ubicado en la intersección de Viedma y Vidt.

Según informaron fuentes policiales citadas por Primer Plano Online, los chicos solían frecuentar ese sector para jugar, debido a la cercanía con sus viviendas y la ausencia de tránsito en ese tramo, aún no habilitado. De un momento a otro, Isaías cayó al vacío desde una altura aproximada de 15 metros, lo que provocó su muerte en el acto.

La noticia impactó de inmediato a los vecinos. De acuerdo con el reporte inicial, los dos amigos que acompañaban a la víctima corrieron a dar aviso a la madre del menor, quien se dirigió al lugar y encontró a su hijo sin signos vitales. Personal de la Policía Bonaerense y una ambulancia del servicio de emergencias se presentaron poco después, constatando el fallecimiento.

Frente al fatal escenario, la mujer atravesó un cuadro de crisis nerviosa y requirió asistencia por parte de efectivos policiales y agentes del Municipio de Merlo, quienes le brindaron contención. Vecinos del área también colaboraron con el llamado al 911 y acompañaron a la familia durante los momentos posteriores al accidente.

Vallejos residía junto a su familia en la calle Hugo del Carril al 2000, a escasas cinco cuadras del lugar del accidente.

La ausencia de vallados o señalización en esa parte de la autopista facilitó el acceso de los menores al puente, un espacio que permanece fuera de funcionamiento y alejado de la vigilancia cotidiana.

La intervención policial quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Morón, a cargo del fiscal Oscar Marcos. Las primeras actuaciones judiciales caratularon el expediente como “averiguación de causales de muerte”, aunque todo apunta a un desenlace accidental. El fiscal ordenó la realización de la autopsia correspondiente y la posterior entrega del cuerpo a la familia para los procedimientos funerarios.

Personal de la Policía Bonaerense y
Personal de la Policía Bonaerense y una ambulancia del servicio de emergencias se presentaron poco después y constataron el fallecimiento (Noticias XFN)

Un nene de cuatro años cayó desde un tercer piso en Rosario

A mediados del mes de diciembre, un niño de cuatro años quedó en terapia intensiva después de caer desde un tercer piso en el barrio Ludueña, en la ciudad de Rosario.

El episodio tuvo lugar cuando el menor cayó desde una altura aproximada de 12 metros en el interior de un complejo de departamentos ubicado en la intersección de las calles Solís y Navarro.

El hecho movilizó a familiares, vecinos y autoridades sanitarias de la ciudad. Según informaron los profesionales médicos del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde se fue internado. Afortunadamente, ahora, se encuentra fuera de peligro.

El menor fue asistido en el lugar por un móvil del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), que realizó el traslado urgente hacia el hospital pediátrico. De acuerdo con la información brindada por sus familiares, el impacto de la caída habría sido contenido por el tipo de suelo del patio interno, lo que ayudó a evitar consecuencias mayores.

El menor sufrió politraumatismos y un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento. El menor se encontraba en su habitación con un teléfono celular sobre la cama, mientras su madre ejecutaba tareas domésticas en otro ambiente.

La mujer, al ir hacia el dormitorio, advirtió la ausencia del niño y descubrió que había caído al patio interno, tras salir por una ventana del tercer piso. Aún se desconoce cómo se produjo exactamente el incidente, motivo por el cual se están desarrollando peritajes y averiguaciones por parte de las autoridades.

