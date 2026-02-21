De la casa de su infancia incendiada por el Ku Klux Klan a la ruptura con la Nación del Islam: el asesinato de Malcolm X

Su nombre de nacimiento fue Malcolm Little. Cambió su apellido Little por X como forma de reivindicar sus orígenes (AP)

Nació en Omaha, Nebraska, Estados Unidos, el 19 de mayo de 1925, como Malcolm Little. Era hijo de un predicador. Cuando tenía seis años, el Ku Klux Klan incendió su casa familiar. Más adelante, supremacistas blancos asesinaron a su padre, golpeándolo en la cabeza y dejándolo en las vías del tranvía, donde murió atropellado. Ese episodio traumático llevó a su madre a sufrir un colapso nervioso, lo que resultó en que las autoridades blancas separaran a todos los hijos.

Durante su etapa escolar, Malcolm Little, que sería conocido más tarde como Malcolm X, se destacó como el niño más inteligente de su grado. Aspiraba a ser abogado, pero un profesor le sugirió que de dedicara a la carpintería, considerando este oficio más apropiado para un hombre negro.

Malcolm X fue una figura prominente en la lucha por los derechos civiles de los negros en épocas de una terrible segregación (Captura de video)

Se metió desde muy chico en el hampa de Boston y de Nueva York. En 1945, a los 20 años, fue condenado a diez años de cárcel por robo. Todos los hechos delictivos habían tenido lugar en casas de familias ricas.

Pudo haber sido su final. Sin embargo, fue en la cárcel donde encontró la oportunidad de reinventarse. El propio Malcolm X atribuyó a la prisión haberle salvado la vida, ya que le permitió reflexionar y crecer.

Clarence Lang, profesor de Estudios Afroamericanos en la Universidad Estatal de Pensilvania, señala que: “Una de las cosas más inspiradoras de Malcolm X, al menos en mi opinión, fue su espectacular capacidad de crecimiento y desarrollo”. Durante su reclusión, hizo cursos por correspondencia de inglés, gramática y caligrafía. Luego profundizó en latín. Consciente de las carencias en su educación, copió a mano un diccionario para memorizar cada palabra.

Martin Luther King Jr. y Malcolm X en 1964 . Dos estilos diferentes de liderazgo. Ambos fueron asesinados (REUTERS)

Su curiosidad lectora lo llevó a sumergirse en obras de literatura, ciencia y filosofía occidentales. “Leía vorazmente, tanto que cuando estaba encarcelado y apagaban las luces de su celda, continuaba leyendo a la tenue luz del pasillo fuera de su celda, arruinando su vista”, dijo Lang.

En prisión, Malcolm X conoció las ideas de Elijah Muhammad, líder de la Nación del Islam, que mezclaba el Islam con mensajes de orgullo negro y autosuficiencia. Elijah Muhammad sostenía que la esclavitud privó a los negros del conocimiento de su cultura y que los apellidos impuestos eran una muestra de esa opresión. Como respuesta, Malcolm Little adoptó el apellido X para representar que su verdadero apellido era desconocido.

Malcolm X aumentó la popularidad de la Nación del Islam (Captura de video)

Elijah Muhammad también sostenía creencias extravagantes, como la existencia de un científico negro llamado Yakub que habría creado a los blancos en una isla mágica, dotándolos de una inclinación hacia la codicia y el mal. De ahí surgió la idea de que el hombre blanco era un demonio.

En aquellos días, Malcolm X asumió todas esas enseñanzas y se convirtió en el seguidor más relevante de Elijah Muhammad.

Cuando Malcolm X se unió a la Nación del Islam, el movimiento contaba con 500 miembros. Doce años después, en gran medida gracias a su predicamento, la cifra ascendía a 30.000. “Malcolm era un pensador estratégico, y también un pensador organizacional muy reflexivo. No fue casualidad que la Nación del Islam en términos de su prominencia nacional, de su influencia y de sus miembros, creciera”, afirma Lang.

Malcolm X había nacido en Omaha, Nebraska el 19 de mayo de 1925. Cuando lo asesinaron tenía 39 años

Uno de los episodios más recordados de la vida del luchador por la igualdad de derechos, ocurrió el 26 de abril de 1957, cuando salvó la vida de Hinton Johnson, un hombre negro, integrante de la Nación del Islam, brutalmente golpeado por la policía. Lideró una multitud no violenta que rodeó la estación de policía hasta que se accedió a llamar una ambulancia. A una señal de Malcolm X, la multitud se dispersó.

“Malcolm era un pensador agudo y rápido, pero también tenía su asombrosa capacidad para hablar con claridad, de modo que podía muy fácilmente exponer los absurdos del racismo para un público amplio”, explica Lang.

Una semana antes de que Malcolm X fuera baleado le habían incendiado su casa

Habló de forma seria y persuasiva sobre el colonialismo mental y cultural que enseñaba a los negros que eran inferiores y del que quería liberarlos. Malcolm X planteó la disyuntiva entre “el voto o la bala”, es decir, entre obtener plenos derechos como ciudadanos o recurrir a la violencia. Aclaró que no estaban en contra de los blancos, sino de la explotación, la degradación y la opresión.

La figura de Malcolm X llegó a representar la voz de muchos afroamericanos que no se sentían incluidos en la sociedad estadounidense. “Malcolm X habla por mí”, rezaba un prendedor que circuló hace más de 60 años.

Lang, en conversación con la BBC, subraya la importancia de analizar la interacción entre Malcolm X y Martin Luther King Jr. dentro del movimiento por los derechos civiles. Según él, “los negros no son política e ideológicamente monolíticos, y hasta cierto punto Martin y Malcolm representan dos de las muchas corrientes de pensamiento que han existido a lo largo de la historia afroamericana”.

Fotografía del 26 de marzo de 1964 cedida por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos donde aparece Malcolm X durante una conferencia de prensa de Martin Luther King Jr. sobre la Ley de Derechos Civiles de 1964 en el Capitolio en Washington , Estados Unidos (EFE)

En palabras de Lang, la visión de King se basaba en la idea de que Estados Unidos podía perfeccionarse a sí mismo, haciendo espacio para los afroamericanos si se cumplían los principios de inclusión y democracia. Por el contrario, Malcolm X consideraba que la opresión racial era la experiencia definitoria de los negros en la sociedad estadounidense, hasta el punto de que no existía ninguna circunstancia en la que pudieran integrarse completamente.

Malcolm X es recordado por su extraordinaria capacidad para aprender y por su impacto en la historia afroestadounidense, especialmente en un contexto de segregación y discriminación que persistía en Estados Unidos durante las décadas de 1950 y 1960.

Malcolm X impulsó a Cassius Clay a convertirse en Muhammad Ali (Captura de video)

“La educación es el pasaporte al futuro, porque el mañana pertenece a aquellos que se preparan para él hoy”, declaró en 1964.

Su vida estuvo marcada por una fuerza personal capaz de enfrentar las heridas históricas de la esclavitud y exigir cambios profundos.

En un país que intentaba lidiar con su pasado, Malcolm X insistió en que las heridas de siglos de esclavitud debían ser reconocidas y reparadas. Era un retórico brillante, famoso por su franqueza y por su capacidad para abordar temas que muchos preferían suavizar. Se lo ha denominado “la conciencia implacable del movimiento de liberación negra”.

El pensamiento de Malcolm X se caracterizó por una intensa disposición a reexaminar sus propias ideas. Adoptaba nuevas perspectivas y las sometía a un análisis riguroso, buscando siempre una comprensión más profunda y soluciones más eficaces frente a los problemas que enfrentaba su comunidad.

Malcolm X se casó con Betty Shabazz y tuvieron seis hijos (Captura de video)

Lang afirma: “Malcolm X es muy importante en la historia de la ideología nacionalista negra”. Lang explica que el nacionalismo negro parte de la idea de que los afroamericanos constituyen históricamente, culturalmente y de todas las maneras, un pueblo distinto dentro de Estados Unidos.

Malcolm X sirvió de puente entre una tradición nacionalista anterior al siglo XX y los activistas más jóvenes de finales de los años sesenta y principios de los setenta. “Esa es la principal reivindicación de Malcolm, si pensamos en su importancia en la constelación del pensamiento negro”, agrega Lang.

Malcolm X abogó por la creación de instituciones autónomas para los negros, argumentando que era necesario ante la desconfianza hacia los sistemas racistas existentes. Había ocasiones en que utilizaba tácticas de choque para reforzar su postura. Entre sus declaraciones más polémicas, llegó a decir que el hombre blanco era el diablo.

Malcolm X, que en 1958 se había casado con Betty Shabazz, con quien tuvo seis hijas, creció velozmente en la estructura de la Nación del Islam. Su capacidad, y también sus ideas, lo colocaron en franca competencia con Muhammad. Promovió el islam, predijo el ascenso de los negros en la escala social y como ya se dijo, fue responsable del crecimiento de la organización. Fue Malcolm X quien inspiró al mejor boxeador de todos los tiempos Cassius Clay a unirse a la Nación del Islam y a cambiar su nombre por el de Muhammad Ali.

Los acusados del asesinato de Malcolm X tenían vínculos con la Nación del Islam

En 1963, tras el asesinato de John F. Kennedy, Malcolm X comentó: “The chickens have come home to roost”, un dicho similar a “Quien siembra vientos recoge tempestades”. A raíz de esa declaración fue suspendido por tres meses por la Nación del Islam. Durante ese período no pudo dar opiniones públicamente. Ya había abrazado el islamismo sunnita y, luego de una peregrinación a La Meca, adoptado el nombre ”El-Hajj Malik el-Shabazz".

Su intención con aquella frase que fue criticada, según analistas, era despertar a la nación del sueño americano, sacudiendo conciencias y forzando la reflexión sobre la realidad de la terrible opresión racial.

Aquella situación anticipó el final de su relación política resquebrajada con Elijah Muhammad y la Nación del Islam. El 8 de marzo de 1964, criticó las rígidas enseñanzas religiosas de la institución y prometió crear una organización nacionalista negra que iba a “aumentar la conciencia política de los afroamericanos y trabajar con otros líderes de los derechos civiles, algo que le había sido prohibido por Elijah Muhammad. Fue así que Malcolm X fundó la Muslim Mosque Inc., una institución religiosa, a la que adjuntó la Organización de la Unidad afroamericana, un grupo secular que impulsaba el nacionalismo negro.

Capilla ardiente instalada en Harlem, con los restos mortales de Malcolm X, antes de ser trasladados al cementerio Ferncliff de Nueva York (EFE)

A partir de entonces quedó claro que Malcolm X era un enemigo declarado de la Nación del Islam. En marzo de 1964, que Elijah Muhammad dijo a uno de sus ministros de Boston, Louis X, conocido luego como Louis Farrakhan, que “hipócritas como Malcolm X” deberían tener “la cabeza cortada”. Hubo varias de esas señales inequívocas por parte de integrantes de la Nación del Islam . El 4 de diciembre, en el órgano oficial de difusión llamado Muhammad Speaks/ Habla Mahoma, Louis X declaró: “Un hombre como Malcolm es digno de muerte”.

Las advertencias continuaron. El 14 de febrero de 1965, la casa de Malcolm X fue incendiada. Sus ocupantes salieron ilesos. Nadie fue acusado de ningún delito.

El 21 de febrero de 1965, hace 61 años, Malcolm X se disponía a hablar en nombre de su propia organización, la Muslim Mosque (Mezquita musulmana), en el Audubon Ballroom de Manhattan, Nueva York Tuvo la posibilidad de saludar al público con el tradicional “Salaam Aleikum”. Oyó el también tradicional “Aleikum Salaam” como respuesta. Los asistentes bramaron, alguien arrojó una bomba de humo y Malcolm X recibió varios balazos.

Una estatua que recuerda a Malcolm X ubicada en el el lobby de lo que fuera el Audubon Ballroom donde fu asesinado el dirigente. Actulemente es un memorial y centro educativo en honor a Malcolm X y su esposa Betty Shabazz (REUTERS)

Malcolm X murió convertido en uno de los líderes más importantes de los derechos civiles de los negros. Había vivido la vida en medio de vertiginosos torbellinos.

Como detrás de todo gran crimen hubo especulaciones sobre sus autores. Se sospechó de la CIA y del FBI pero los acusados y condenados fueron integrantes de la Nación del Islam.

Malcolm X fue asesinado cuando su figura estaba en pleno crecimiento y parecía no tener límites. Tenía tan solo 39 años.