Fin de semana templado en CABA, con viento fuerte y lluvias hacia el lunes

Durante las tardes persistirá el calor en la Ciudad (Télam)

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este viernes los valores térmicos oscilarán entre los 19 y los 28 grados en la Ciudad de Buenos Aires, con un cielo ligeramente nublado por la mañana y noche aunque despejado por la tarde.

Mañana se registrará un leve ascenso térmico, ya que la mínima escalará a 20, aunque el tope seguirá siendo de 28. Con un cielo entre algo y parcialmente nublado, no se anticipan precipitaciones para este sábado.

El Observatorio Central Buenos Aires de SMN publicó un tuit con el reporte del clima a las 7 AM del 20 de febrero de 2026, indicando 17.6°C y cielo ligeramente nublado. (SMN)

El segundo día del fin de semana se presentará seco y con cielo mayormente nublado. Se espera una mínima de 21° y una máxima de 28°, con un ambiente templado.

Un dato: tanto para las noches del viernes, sábado y domingo se pronostican ráfagas de viento provenientes del sector Este que alcanzarán una máxima de 50 km/h.

El lunes por la mañana se mostrará similar al del día anterior, con la diferencia de un leve aumento térmico, a 22°. En cambio, por la tarde-noche se registrarán tormentas aisladas (40% de probabilidades) con un pico de 28° en el termómetro.

El pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 20 al 26 de febrero de 2026, indica temperaturas máximas de hasta 29°C, cielos mayormente despejados a parcialmente nublados y baja probabilidad de precipitaciones. (SMN)

Para el día martes se pronostica un leve ascenso de la temperatura con una máxima de 29° y cielo mayormente nublado. La mínima se mantendrá estable, 22°.

Para el miércoles y jueves -último día contemplado en el pronóstico extendido a siete días del SMN- las temperaturas oscilarán entre los 19 y 28 grados con cielo parcialmente nublado. Para el miércoles se prevé un leve incremente en el viento, sector Este, con una velocidad que oscilará los 31 km/h.

Alertas por calor extremo y precipitaciones

Las temperaturas extremas tienen sus anuncios en el territorio nacional según el SMN.

La zona más crítica por el calor es en el límite entre Corrientes y Chaco, con una alerta roja, precisamente en las localidades de Berón de Estrada, Itatí, General Paz, Empedrado, Saladas, San Cosme y la capital de la provincia correntina, entre otros puntos.

Por el lado de Chaco, el nivel extremo de altas temperaturas se registran en las zonas de Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando.

El mapa meteorológico detalla las temperaturas extremas por calor pronosticadas para Argentina el 20 de febrero de 2026, indicando las regiones afectadas con códigos de color. (SMN)

Toda la provincia de Formosa, la parte oeste chaqueña como así también el extremo este de Misiones presenta alerta naranja.

Por otro lado, la alerta amarilla por altas temperaturas atraviesan pequeños sectores de las provincias de Corrientes, Misiones, Neuquén y Salta. En mayor medida, el calor afecta a Chubut, Santa Cruz y Río Negro.

Mapa del pronóstico del tiempo en Argentina mostrando alertas meteorológicas por colores para el 20 de febrero de 2026, con zonas verdes, amarillas y naranjas indicando diferentes niveles de riesgo. (SMN)

El país atraviesa una alerta amarilla por tormentas en 11 provincias. A saber: Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán.

Y en el caso de San Luis es una alerta naranja, precisamente en la zona baja de Belgrano y Juan Martín de Pueyrredón.

La tabla detalla las alertas meteorológicas por tormentas y lluvias en varias provincias de Argentina, con vigencia desde el 20 hasta el 21 de febrero de 2026, destacando las zonas afectadas. (SMN)

Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local.

A corto plazo, el SMN advirtió alertas por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas ocasionales y ocasional caída de granizo en Formosa (Ciudad, Laishi, Patino y Pirane) como así también en Chaco (Almirante Brown, Bermejo, General Güemes, General San Martín y Maipu).

El Servicio Meteorológico Nacional emite un aviso a corto plazo por tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo para el 20 de febrero de 2026, afectando la región marcada en rojo. (SMN)