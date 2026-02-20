Sociedad

Fin de semana templado en CABA, con viento fuerte y lluvias hacia el lunes

Con una temperatura máxima de 28°C y ráfagas de viento nocturnas, habrá cierta estabilidad meteorológica. Hay alerta roja por calor extremo en Chaco y Formosa

Guardar
Durante las tardes persistirá el
Durante las tardes persistirá el calor en la Ciudad (Télam)

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este viernes los valores térmicos oscilarán entre los 19 y los 28 grados en la Ciudad de Buenos Aires, con un cielo ligeramente nublado por la mañana y noche aunque despejado por la tarde.

Mañana se registrará un leve ascenso térmico, ya que la mínima escalará a 20, aunque el tope seguirá siendo de 28. Con un cielo entre algo y parcialmente nublado, no se anticipan precipitaciones para este sábado.

El Observatorio Central Buenos Aires
El Observatorio Central Buenos Aires de SMN publicó un tuit con el reporte del clima a las 7 AM del 20 de febrero de 2026, indicando 17.6°C y cielo ligeramente nublado. (SMN)

El segundo día del fin de semana se presentará seco y con cielo mayormente nublado. Se espera una mínima de 21° y una máxima de 28°, con un ambiente templado.

Un dato: tanto para las noches del viernes, sábado y domingo se pronostican ráfagas de viento provenientes del sector Este que alcanzarán una máxima de 50 km/h.

El lunes por la mañana se mostrará similar al del día anterior, con la diferencia de un leve aumento térmico, a 22°. En cambio, por la tarde-noche se registrarán tormentas aisladas (40% de probabilidades) con un pico de 28° en el termómetro.

El pronóstico del tiempo para
El pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 20 al 26 de febrero de 2026, indica temperaturas máximas de hasta 29°C, cielos mayormente despejados a parcialmente nublados y baja probabilidad de precipitaciones. (SMN)

Para el día martes se pronostica un leve ascenso de la temperatura con una máxima de 29° y cielo mayormente nublado. La mínima se mantendrá estable, 22°.

Para el miércoles y jueves -último día contemplado en el pronóstico extendido a siete días del SMN- las temperaturas oscilarán entre los 19 y 28 grados con cielo parcialmente nublado. Para el miércoles se prevé un leve incremente en el viento, sector Este, con una velocidad que oscilará los 31 km/h.

Alertas por calor extremo y precipitaciones

Las temperaturas extremas tienen sus anuncios en el territorio nacional según el SMN.

La zona más crítica por el calor es en el límite entre Corrientes y Chaco, con una alerta roja, precisamente en las localidades de Berón de Estrada, Itatí, General Paz, Empedrado, Saladas, San Cosme y la capital de la provincia correntina, entre otros puntos.

Por el lado de Chaco, el nivel extremo de altas temperaturas se registran en las zonas de Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando.

El mapa meteorológico detalla las
El mapa meteorológico detalla las temperaturas extremas por calor pronosticadas para Argentina el 20 de febrero de 2026, indicando las regiones afectadas con códigos de color. (SMN)

Toda la provincia de Formosa, la parte oeste chaqueña como así también el extremo este de Misiones presenta alerta naranja.

Por otro lado, la alerta amarilla por altas temperaturas atraviesan pequeños sectores de las provincias de Corrientes, Misiones, Neuquén y Salta. En mayor medida, el calor afecta a Chubut, Santa Cruz y Río Negro.

Mapa del pronóstico del tiempo
Mapa del pronóstico del tiempo en Argentina mostrando alertas meteorológicas por colores para el 20 de febrero de 2026, con zonas verdes, amarillas y naranjas indicando diferentes niveles de riesgo. (SMN)

El país atraviesa una alerta amarilla por tormentas en 11 provincias. A saber: Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán.

Y en el caso de San Luis es una alerta naranja, precisamente en la zona baja de Belgrano y Juan Martín de Pueyrredón.

La tabla detalla las alertas
La tabla detalla las alertas meteorológicas por tormentas y lluvias en varias provincias de Argentina, con vigencia desde el 20 hasta el 21 de febrero de 2026, destacando las zonas afectadas. (SMN)

Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local.

A corto plazo, el SMN advirtió alertas por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas ocasionales y ocasional caída de granizo en Formosa (Ciudad, Laishi, Patino y Pirane) como así también en Chaco (Almirante Brown, Bermejo, General Güemes, General San Martín y Maipu).

El Servicio Meteorológico Nacional emite
El Servicio Meteorológico Nacional emite un aviso a corto plazo por tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo para el 20 de febrero de 2026, afectando la región marcada en rojo. (SMN)

Temas Relacionados

climaServicio Meteorológico NacionalSMNalertas meteorológicastiempopronósticoCABABuenos Airesúltimas noticias

Últimas Noticias

La Policía Federal decomisó más de 25 kilos de cocaína en operativos llevados a cabo en Santiago del Estero y Salta

El primero se realizó en la Ruta Nacional N° 34 en la localidad de Pozo Hondo, Departamento Jiménez con cuatro detenidos. El otro, en la terminal de Orán

La Policía Federal decomisó más

La mamá de la joven atropellada y abandonada en La Plata será particular daminficada en la causa

Eugenia Carril murió el fin de semana y la autopsia determinó que presentaba golpes compatibles con un choque. La familia pidió que no liberen al imputado

La mamá de la joven

Empezó a modelar porque necesitaba trabajo y se transformó en la musa de los grandes diseñadores: los 60 años de Cindy Crawford

La supermodelo oriunda de Illinois, Estados Unidos, nació el 20 de febrero de 1966 y, a base de esfuerzo, se consagró como una de las figuras más famosas del mundo en la década del ’90

Empezó a modelar porque necesitaba

La vida de aventuras del explorador que aseguró ser el primer hombre en llegar al Polo Norte pero se equivocó en las mediciones

Robert Peary murió el 20 de febrero de 1920 convencido de que había sido el primer ser humano en llegar al punto más septentrional del planeta en su expedición de 1909. Recién en 1996 se pudo comprobar que le faltaron 37 kilómetros para concretar la hazaña. Sus otras expediciones, su estadía con los esquimales y el error que lo hizo fallar en los cálculos

La vida de aventuras del

La ANMAT dio de baja las habilitaciones de más de 60 droguerías y laboratorios

La disposición fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y alcanza también a empresas dedicadas a la distribución de medicamentos

La ANMAT dio de baja
DEPORTES
Último día de los test

Último día de los test de pretemporada de la F1: sin Franco Colapinto, Charles Leclerc fue el más rápido de la mañana

Entre la rehabilitación y el futuro de su hijo en el golf: la vida de Tiger Woods lejos de la élite del circuito

Los detalles del osado plan de Maradona y Bilardo para que Caniggia jugara el Mundial 2010 a los 43 años: “Hoy me culpo”

Marcó un gol inolvidable en Racing, jugó la Copa Libertadores con Boca y logró sacarle rédito a un récord negativo que aún lo persigue

La selección argentina femenina perdió 1-0 ante Ecuador por el Sudamericano Sub 20

TELESHOW
Maxi López y Guido Icardi

Maxi López y Guido Icardi protagonizaron un tenso cruce familiar tras polémicos dichos en televisión

La Joaqui habló de su boda con Luck Ra y contó cuándo podrían dar el sí: “Me parece bello elegir a alguien para siempre”

Así fue el encontronazo de Ian Lucas y el Chino Leunis en MasterChef Celebrity: “No para de quejarse de mí”

La noche de crisis de Sofía La Reini Gonet en Masterchef: “Todo en mi mente fue caos y confusión”

El festejo de Mauro Icardi por sus 33 años en un lujoso palacio y el despampanante look de la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

Los herederos de Epstein ofrecieron

Los herederos de Epstein ofrecieron 35 millones de dólares para resolver las demandas de abuso y tráfico sexual

Estados Unidos rechazó la iniciativa de la ONU para establecer una gobernanza mundial de la inteligencia artificial

Los elementos que consolidaron a Kurt Cobain como símbolo cultural y referente mundial a pesar de su trayectoria breve

El ex presidente surcoreano Yoon Suk-Yeol se disculpó por las “dificultades” causadas tras la crisis de la ley marcial

EEUU e Indonesia anunciaron un acuerdo comercial que incluye compras por USD 33.000 millones