Sociedad

Un hombre fue atropellado luego de cruzar varias veces de manera imprudente una ruta en General Pacheco

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del municipio de Tigre. La víctima fue trasladada al hospital con heridas leves. El video

Guardar
Un hombre fue atropellado por un auto luego de cruzar varias veces la ruta 197 en General Pacheco

La localidad bonaerense de General Pacheco, en el partido de Tigre, fue escenario de una insólita imprudencia que casi termina una tragedia: un hombre cruzó en repetidas oportunidades una ruta hasta que fue atropellado por un auto. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad.

Según comunicó oficialmente el Municipio, el incidente se desencadenó después de que el peatón cruzara reiteradamente la calzada de la Ruta 197, obligando a varios vehículos a realizar maniobras para esquivarlo. Sin embargo, en un momento, para uno de los automovilistas fue imposible y lo embistió.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Tigre (COT) muestran que, pese a los intentos de evitar el impacto —incluido el desvío de un colectivo—, uno de los automóviles no consiguió frenar a tiempo. El hombre fue embestido y cayó sobre el asfalto.

Un móvil del COT que patrullaba la zona se aproximó de inmediato para asistirlo.

Durante el procedimiento de identificación, el sujeto huyó corriendo, aunque posteriormente fue localizado por los agentes del Centro de Operaciones Tigre. Desde la central de monitoreo se activó el protocolo de emergencia, lo que permitió la llegada del equipo médico del Sistema de Emergencias Tigre (SET), que le proporcionó los primeros auxilios en el lugar.

El herido fue trasladado al Hospital Magdalena V. de Martínez de General Pacheco para su atención. En el operativo también intervinieron miembros de Defensa Civil.

“El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.300 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden”, indicaron las autoridades en el comunicado.

Otra persona atropellada

Como antecedente, a finales del enero, un conductor bajo los efectos de drogas irrumpió en la avenida Juan Domingo Perón, también en General Pacheco, y provocó un violento choque que terminó con un motociclista hospitalizado.

Las imágenes difundidas por COT muestran cómo la camioneta, que circulaba por la calle San Isidro, ingresó de manera temeraria a una de las principales avenidas del partido sin advertir la presencia de la moto que avanzaba correctamente.

La colisión se produjo cerca de la medianoche, cuando el motociclista, imposibilitado de frenar, impactó de lleno contra la parte delantera del vehículo.

Violento choque en General Pacheco protagonizado por un hombre que manejaba una camioneta bajo los efectos de estupefacientes

El impacto fue de tal magnitud que la víctima salió proyectada y terminó sobre el asfalto. El uso del casco se transformó en un factor determinante: la protección evitó consecuencias más graves para el motociclista, quien fue atendido de inmediato por los servicios de emergencia.

El personal del Sistema de Emergencias Tigre (SET) llegó al lugar minutos después del choque y trasladó al herido al Hospital Magdalena V. de Martínez, donde recibió atención médica y se confirmó que se encontraba fuera de peligro.

La intervención de los agentes del COT resultó clave para coordinar la asistencia. Apenas identificaron el siniestro a través de las cámaras, dieron aviso al móvil más cercano para agilizar la respuesta sanitaria. Los agentes policiales también practicaron un narcotest al conductor de la camioneta, cuyo resultado fue positivo.

La escena, registrada y reportada por los principales medios locales, evidencia la importancia de los sistemas de vigilancia y la coordinación entre las diferentes áreas municipales para atender emergencias.

El trabajo conjunto entre el Centro de Operaciones Tigre, y el Sistema de Emergencias Tigre posibilitó una respuesta inmediata y eficaz ante un hecho que podría haber tenido consecuencias mucho más graves.

Temas Relacionados

General PachecoTigreCentro de Operaciones TigreCOTatropelladoÚltimas noticias

Últimas Noticias

El destino del chalet de Lily Süllos después de la tragedia: usurpadores, rumores de ritos satánicos y un comprador muy decidido

Cuando la casa de La Lucila permaneció inhabitada los vecinos decían que de allí provenían olores nauseabundos y en algún momento temieron que hubiera animales muertos. Luego el chalet fue tomado por delincuentes que se dedicaban a la venta de autopartes. La artista Aniko Szabó, íntima amiga de astróloga, hizo la denuncia. El final inesperado de la vivienda

El destino del chalet de

Una serie de incendios cerca del Parque Pereyra Iraola amenazó áreas protegidas y viviendas en La Plata

La propagación de las llamas en la localidad de Arturo Seguí puso en riesgo el equilibrio ambiental y la seguridad de vecinos de la zona norte. La persistencia del fuego generó alarma y obligó a intensificar las tareas de control

Una serie de incendios cerca

Cielo cubierto, viento y lluvias: cómo estará el tiempo hoy en el AMBA

El SMN anticipa una jornada con cielo mayormente cubierto, aumento de la temperatura y ráfagas de viento. Hacia la noche podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas, con actividad eléctrica y un leve descenso térmico

Cielo cubierto, viento y lluvias:

Buscan a un peligroso prófugo que escapó de un hospital de Neuquén, luego de fingir una convulsión

Se trata de Lucas Exequiel Muñoz, un joven de 25 años que se encontraba detenido en la Comisaría 19. No sería la primera vez que evade a la Justicia

Buscan a un peligroso prófugo

Condenaron a cuatro presos por abusar sexualmente de un compañero en una cárcel de Rosario

Los hechos comenzaron en diciembre de 2021, cuando los acusados amenazaron con un cuchillo a la víctima para someterla

Condenaron a cuatro presos por
DEPORTES
“El errado del año”: el

“El errado del año”: el increíble gol que desperdició San Lorenzo ante Unión de Santa Fe

Se jugará el grueso de la fecha 5 del Torneo Apertura: la agenda completa

Racing visitará a Banfield en el Florencio Sola con la presencia de público visitante: hora, TV y posibles formaciones

Un nuevo capítulo entre amigos: Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry definen un lugar en la final del Argentina Open

El argentino que es fanático de Meteoro, se probó en simulador en la pandemia, fue campeón en Europa y está en el radar de Audi

TELESHOW
Cambio de horario para el

Cambio de horario para el show de Bad Bunny del sábado 14 de febrero: todos los detalles

Bad Bunny hizo vibrar y bailar al estadio River Plate en su primera noche: la emoción por volver al país y el homenaje a Soda Stereo

Dany Lescano: “Ojalá tuviera mucho para dar a los que no tienen nada”

La resiliencia de Adriana Brodsky: “Las cosas fáciles nunca las tuve, por eso soy agradecida”

Arturo Puig vuelve al teatro con una obra en la que repasa su vida: “Son textos que marcaron mi memoria”

INFOBAE AMÉRICA

Se conoció el extraño veneno

Se conoció el extraño veneno con el que fue asesinado el líder opositor Alexei Navalny en una prisión de Rusia

Keir Starmer dijo que la OTAN debe fortalecer su poderío y “estar lista para luchar” ante la amenaza rusa

Un estudio revela cuánto dinero tiene ahorrado el trabajador estadounidense promedio para su jubilación

“Golden Touch”: un comandante israelí reveló cómo fue la sofisticada operación para liberar a dos rehenes de Hamas en 2024

El rocksteady, la historia del sonido caribeño que conquistó al mundo