Un hombre fue atropellado luego de cruzar varias veces de manera imprudente una ruta en General Pacheco

Un hombre fue atropellado por un auto luego de cruzar varias veces la ruta 197 en General Pacheco

La localidad bonaerense de General Pacheco, en el partido de Tigre, fue escenario de una insólita imprudencia que casi termina una tragedia: un hombre cruzó en repetidas oportunidades una ruta hasta que fue atropellado por un auto. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad.

Según comunicó oficialmente el Municipio, el incidente se desencadenó después de que el peatón cruzara reiteradamente la calzada de la Ruta 197, obligando a varios vehículos a realizar maniobras para esquivarlo. Sin embargo, en un momento, para uno de los automovilistas fue imposible y lo embistió.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Tigre (COT) muestran que, pese a los intentos de evitar el impacto —incluido el desvío de un colectivo—, uno de los automóviles no consiguió frenar a tiempo. El hombre fue embestido y cayó sobre el asfalto.

Un móvil del COT que patrullaba la zona se aproximó de inmediato para asistirlo.

Durante el procedimiento de identificación, el sujeto huyó corriendo, aunque posteriormente fue localizado por los agentes del Centro de Operaciones Tigre. Desde la central de monitoreo se activó el protocolo de emergencia, lo que permitió la llegada del equipo médico del Sistema de Emergencias Tigre (SET), que le proporcionó los primeros auxilios en el lugar.

El herido fue trasladado al Hospital Magdalena V. de Martínez de General Pacheco para su atención. En el operativo también intervinieron miembros de Defensa Civil.

“El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.300 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden”, indicaron las autoridades en el comunicado.

Otra persona atropellada

Como antecedente, a finales del enero, un conductor bajo los efectos de drogas irrumpió en la avenida Juan Domingo Perón, también en General Pacheco, y provocó un violento choque que terminó con un motociclista hospitalizado.

Las imágenes difundidas por COT muestran cómo la camioneta, que circulaba por la calle San Isidro, ingresó de manera temeraria a una de las principales avenidas del partido sin advertir la presencia de la moto que avanzaba correctamente.

La colisión se produjo cerca de la medianoche, cuando el motociclista, imposibilitado de frenar, impactó de lleno contra la parte delantera del vehículo.

Violento choque en General Pacheco protagonizado por un hombre que manejaba una camioneta bajo los efectos de estupefacientes

El impacto fue de tal magnitud que la víctima salió proyectada y terminó sobre el asfalto. El uso del casco se transformó en un factor determinante: la protección evitó consecuencias más graves para el motociclista, quien fue atendido de inmediato por los servicios de emergencia.

El personal del Sistema de Emergencias Tigre (SET) llegó al lugar minutos después del choque y trasladó al herido al Hospital Magdalena V. de Martínez, donde recibió atención médica y se confirmó que se encontraba fuera de peligro.

La intervención de los agentes del COT resultó clave para coordinar la asistencia. Apenas identificaron el siniestro a través de las cámaras, dieron aviso al móvil más cercano para agilizar la respuesta sanitaria. Los agentes policiales también practicaron un narcotest al conductor de la camioneta, cuyo resultado fue positivo.

La escena, registrada y reportada por los principales medios locales, evidencia la importancia de los sistemas de vigilancia y la coordinación entre las diferentes áreas municipales para atender emergencias.

El trabajo conjunto entre el Centro de Operaciones Tigre, y el Sistema de Emergencias Tigre posibilitó una respuesta inmediata y eficaz ante un hecho que podría haber tenido consecuencias mucho más graves.