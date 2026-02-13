Sociedad

Incendios en Chubut: el fuego está bajo control en Puerto Patriada y contenido en un sector del Parque Nacional Los Alerces

El fuego persiste en las inmediaciones del Lago Cholila pero está circunscripto en las cercanías del Epuyén. Aún hay puntos calientes en sectores donde el fuego arrasó con la vegetación. Más de 500 brigadistas de todo el país continúan desplegados en el operativo

Guardar
El trabajo de los brigadistas
El trabajo de los brigadistas en la zona del conflicto ígneo (Servicio Provincial del Manejo del Fuego)

Los combatientes que luchan contra las llamas en la provincia de Chubut lograron contenerlas en uno de los sectores donde el fuego presentaba actividad, mientras que en otros sitios del territorio provincial y dentro del Parque Nacional Los Alerces los focos se mantienen activos y demandan el trabajo de más de 500 brigadistas de todo el país.

El gobierno provincial informó que el fuego en el sector de Puerto Patriada, en las cercanías del Lago Epuyén, está 100 por ciento bajo control, aunque mantiene actividad en inmediaciones del Lago Cholila, también dentro de la misma jurisdicción.

Fuentes del ejecutivo chubutense indicaron que el operativo conjunto que despliegan distintos organismos “es fructífero” y gracias a ello fue posible controlar en su totalidad esa parte del siniestro.

En los operativos están a
En los operativos están a disposición dos aviones anfibios, dos aviones hidrantes y tres helicópteros con helibalde

En términos técnicos, el incendio bajo control está relacionado a que no presenta avances ni focos activos significativos y las tareas consisten en detectar posibles puntos calientes, para evitar reactivaciones. En la zona el riesgo de propagación es casi nulo. En la zona donde el fuego está bajo control, el incendio afectó una superficie estimada de 30.677 hectáreas de arbustal y matorral, bosque implantado y bosque nativo.

Sin embargo en el sector del Cholila y desembocadura del río El Tigre, el siniestro permanece activo y consume vegetación. Allí la superficie afectada estimada de bosque nativo alcanza las 209 hectáreas. Los organismos abocados a esa parte del siniestro realizaron este jueves tareas de observación y análisis del área afectada, sin detectar reactivaciones.

Los organismos de combate reconocieron que las lluvias recientes fueron importantes para morigerar el avance de los focos principales, aunque atribuyen el control en Puerto Patriada a la tarea de los brigadistas.

“Las lluvias y nevadas registradas en las últimas horas mejoraron las condiciones para el combate aunque el fuego fue contenido gracias al despliegue sostenido de brigadistas, maquinaria pesada y medios aéreos, además de la coordinación permanente entre las distintas jurisdicciones” indicaron.

Continúan afectados al operativo numerosos recursos materiales y decenas de brigadistas de distintos puntos de la provincia y el país, mientras que están a disposición dos aviones anfibios (Servicio Nacional del Manejo del Fuego-Agencia Federal de Emergencias), dos aviones hidrantes y tres helicópteros con helibalde.

Ya son más de 55 mil hectáreas arrasadas por el fuego tanto en jurisdicción nacional como en el territorio de Chubut.

Temas Relacionados

Chubutincendios forestalesPuerto PatriadaCholilaParque Nacional Los AlercesLago Epuyénúltimas noticias

Últimas Noticias

Irá a juicio el empresario Francisco Sáenz Valiente, acusado de la muerte de la modelo brasileña en una fiesta VIP de cocaína

Se trata del único acusado en el caso que tuvo como víctima a Emmily Rodrigues tres años atrás. El planteo de su defensa

Irá a juicio el empresario

Comenzó la construcción del “Anillo La Pampa”, el túnel vehicular y puente peatonal que reducirá a la mitad el tiempo de viaje entre el Bajo Belgrano y la Costanera

El Gobierno de la Ciudad informó que ya se están haciendo los primeros trabajos. La futura obra resolverá la desconexión entre el Río de la Plata y la trama urbana, debido a la presencia de Lugones, Cantilo y las vías del ferrocarril Belgrano Norte

Comenzó la construcción del “Anillo

Día Mundial de la Radio: por qué se celebra hoy, 13 de febrero, y cuál es su origen

La UNESCO pone la mirada en la evolución de la radio, resaltando su impacto global y el nuevo lema para 2026, que invita a debatir sobre el papel de la inteligencia artificial en el medio

Día Mundial de la Radio:

Explotación, maltratos y amenazas: la sufrida historia de la mujer que escapó de la colonia menonita de La Pampa

María Unger Reimer, de 34 años, nació y creció en un contexto de violencia extrema en el pueblo pampeano de Guatraché. Fue la primera en huir. Ahora expone un sistema de sometimiento que se ampara en la religión y que define como un infierno

Explotación, maltratos y amenazas: la

Regalos, cenas y hoteles: cuánto sale festejar San Valentín en pareja en 2026

La periodista Belén Escobar detalló cuánto cuestan los regalos más elegidos, las cenas románticas y los hoteles alojamiento en el Día de los Enamorados, y brindó opciones para distintos presupuestos. El análisis fue realizado en Infobae en Vivo

Regalos, cenas y hoteles: cuánto
DEPORTES
La denuncia que sacude a

La denuncia que sacude a los Juegos Olímpicos de Invierno: acusan a una jueza de beneficiar a una pareja de su país para que ganen el oro

Último día de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Franco Colapinto superó las 100 vueltas al mando del Alpine este viernes

El gesto del Cholo Simeone a Lamine Yamal durante la goleada del Atlético de Madrid al Barcelona que generó controversia

La frase del jefe de Alpine sobre Franco Colapinto que ilusiona de cara al inicio de la nueva era de la F1

Independiente buscará sumar otro triunfo en el Torneo Apertura ante el invicto Lanús: hora, TV y probables formaciones

TELESHOW
Verónica Ojeda celebró los 13

Verónica Ojeda celebró los 13 años de Dieguito Fernando con un emotivo video: “Estoy orgullosa de vos”

Bad Bunny y una cena romántica en Buenos Aires antes de San Valentín: su historia de amor con Gabriela Berlingeri

El llamativo look de Emilia Mernes para anunciar su nueva apuesta musical: bikini a cuadros y estética retro

El hijo de Matías Martin y Natalia Graciano cumplió 18 años: los saludos de sus padres en fotos y recuerdos

Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella: la respuesta de Julio Bocca

INFOBAE AMÉRICA

Irán anunció la creación de

Irán anunció la creación de una comisión de investigación sobre las protestas que dejaron más de 7 mil muertos

Más de 50 periodistas, medios y ONG de Ecuador exigieron eliminar sistema de calificaciones de FF.AA. para acreditaciones

Un estado de EEUU se prepara para una tormenta invernal que dejará un mes de lluvia y nieve

Ucrania confirmó nuevas reuniones con Rusia y Estados Unidos el 17 y 18 de febrero en Ginebra

Trump volvió a exigir el indulto para Netanyahu en Israel y le envió un fuerte mensaje al presidente