Incendios en Chubut: el fuego está bajo control en Puerto Patriada y contenido en un sector del Parque Nacional Los Alerces

El trabajo de los brigadistas en la zona del conflicto ígneo (Servicio Provincial del Manejo del Fuego)

Los combatientes que luchan contra las llamas en la provincia de Chubut lograron contenerlas en uno de los sectores donde el fuego presentaba actividad, mientras que en otros sitios del territorio provincial y dentro del Parque Nacional Los Alerces los focos se mantienen activos y demandan el trabajo de más de 500 brigadistas de todo el país.

El gobierno provincial informó que el fuego en el sector de Puerto Patriada, en las cercanías del Lago Epuyén, está 100 por ciento bajo control, aunque mantiene actividad en inmediaciones del Lago Cholila, también dentro de la misma jurisdicción.

Fuentes del ejecutivo chubutense indicaron que el operativo conjunto que despliegan distintos organismos “es fructífero” y gracias a ello fue posible controlar en su totalidad esa parte del siniestro.

En los operativos están a disposición dos aviones anfibios, dos aviones hidrantes y tres helicópteros con helibalde

En términos técnicos, el incendio bajo control está relacionado a que no presenta avances ni focos activos significativos y las tareas consisten en detectar posibles puntos calientes, para evitar reactivaciones. En la zona el riesgo de propagación es casi nulo. En la zona donde el fuego está bajo control, el incendio afectó una superficie estimada de 30.677 hectáreas de arbustal y matorral, bosque implantado y bosque nativo.

Sin embargo en el sector del Cholila y desembocadura del río El Tigre, el siniestro permanece activo y consume vegetación. Allí la superficie afectada estimada de bosque nativo alcanza las 209 hectáreas. Los organismos abocados a esa parte del siniestro realizaron este jueves tareas de observación y análisis del área afectada, sin detectar reactivaciones.

Los organismos de combate reconocieron que las lluvias recientes fueron importantes para morigerar el avance de los focos principales, aunque atribuyen el control en Puerto Patriada a la tarea de los brigadistas.

“Las lluvias y nevadas registradas en las últimas horas mejoraron las condiciones para el combate aunque el fuego fue contenido gracias al despliegue sostenido de brigadistas, maquinaria pesada y medios aéreos, además de la coordinación permanente entre las distintas jurisdicciones” indicaron.

Continúan afectados al operativo numerosos recursos materiales y decenas de brigadistas de distintos puntos de la provincia y el país, mientras que están a disposición dos aviones anfibios (Servicio Nacional del Manejo del Fuego-Agencia Federal de Emergencias), dos aviones hidrantes y tres helicópteros con helibalde.

Ya son más de 55 mil hectáreas arrasadas por el fuego tanto en jurisdicción nacional como en el territorio de Chubut.