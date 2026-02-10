Desarticularon redes de trabajo infantil, trata laboral y trabajadores indocumetados en Río Negro y Entre Ríos

Se constataron jornadas extensas, condiciones de vida precarias y falta de documentación en los trabajadores

Una serie de operativos coordinados impulsados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) junto con organismos nacionales y provinciales, dejaron al descubierto redes de trabajo infantil, trata laboral y presencia de trabajadores indocumentados en las provincias de Río Negro y Entre Ríos. El despliegue derivó en la identificación de al menos 28 personas afectadas por condiciones laborales irregulares y situaciones de explotación.

Los procedimientos se concretaron en distintas localidades y contaron con la participación del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), la Dirección Nacional de Migraciones, la Policía Federal Argentina (PFA) y autoridades provinciales. Las acciones incluyeron fiscalizaciones sorpresivas en explotaciones agropecuarias, que derivaron en el hallazgo de personas sometidas a extensas jornadas y condiciones de vida precarias.

El primer operativo se realizó en la localidad de San Benito, ubicada en la provincia de Entre Ríos, la intervención surgió tras una denuncia recibida en la línea 0800 del organismo. Allí, los inspectores constataron que cinco personas cumplían jornadas laborales de hasta 12 horas, de lunes a sábado, sin el debido registro ni garantías básicas. De acuerdo con lo detallado por ARCA, las víctimas fueron contactadas a través de redes sociales y trasladadas por el propio empleador, quien las sometió a un esquema de endeudamiento que condicionaba su libertad.

Al llegar al lugar, las autoridades hallaron a los trabajadores alojados en una casilla de madera en condiciones infrahumanas: colchones destruidos, carencia de utensilios básicos para cocinar y un inodoro improvisado. El acceso al agua potable tampoco estaba garantizado, ya que consumían líquido no apto para el consumo humano. Frente a estos hechos, se formalizó una denuncia ante la Fiscalía Federal de Paraná para que investigue las posibles responsabilidades penales.

Las denuncias anónimas impulsaron el despliegue de controles en explotaciones agropecuarias

En paralelo, en la provincia de Río Negro, la atención se centró en la localidad de Viedma, donde se inspeccionaron tres predios hortícolas. El operativo arrojó la existencia de 23 trabajadores, todos en situación irregular desde el punto de vista laboral. Entre los hallazgos más sensibles, los inspectores relevaron casos de trabajo infantil: un menor de 15 años realizaba tareas de cosecha y empaque desde los 12 años, percibiendo una retribución de 10.000 pesos semanales, y una joven de 17 declaró que vivía y trabajaba en el predio desde los 15.

La presencia de personas sin documentación regular también quedó expuesta en este operativo. Las autoridades constataron que un trabajador extranjero de nacionalidad boliviana se encontraba desempeñando tareas sin los papeles correspondientes.

Ese hecho se sumó al conjunto de infracciones y motivó la radicación de una denuncia ante la Fiscalía Federal de Viedma, que ya tomó intervención para investigar posibles delitos vinculados a la explotación laboral y trata de personas con fines de trabajo forzoso.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero destacó en su reporte que estas acciones buscan garantizar la protección de los derechos fundamentales y el cumplimiento de las leyes laborales en todo el territorio nacional.

La articulación entre distintas áreas permitió detectar situaciones de explotación y radicar denuncias

La entidad, en conjunto con el RENATRE, reafirmó su compromiso con la lucha contra la explotación y la trata, al tiempo que recordó los canales habilitados para denuncias anónimas: la línea telefónica 0800-999-DENU (3368), opción 3, el correo electrónico tratalaboral@afip.gob.ar y la posibilidad de acercarse a cualquier dependencia del organismo.

El accionar conjunto permitió relevar en total 28 trabajadores con irregularidades en sus condiciones de contratación y vida.

Los procedimientos en Entre Ríos y Río Negro se enmarcan en una estrategia más amplia de control y fiscalización, destinada a prevenir situaciones de trabajo forzado, explotación infantil y trata de personas. Según la información difundida, la Fiscalía Federal de Paraná y la Fiscalía Federal de Viedma ya intervienen para determinar las responsabilidades penales de los empleadores involucrados y avanzar en la protección de las víctimas.

Desde ARCA reiteraron que mantienen activos sus canales de denuncia las 24 horas del día, durante todo el año, para recibir información sobre posibles casos de trata laboral, explotación infantil y servidumbre