Sociedad

Un artista rosarino intervino una estatua de San Martín en San Lorenzo: le agregaron una lágrima

La acción artística fue difundida a través de redes sociales y se viralizó. La situación se da tras el acto que encabezó Javier Milei en la ciudad santafesina

Guardar
La intervención artística sobre el
La intervención artística sobre el monumento a San Martín se viralizó en redes sociales tras la conmemoración del Combate de San Lorenzo (@joaquines.ar)

Tras la conmemoración del 213° aniversario del Combate de San Lorenzo y el acto oficial en el que el presidente Javier Milei participó de la devolución a Granaderos del sable corvo, un artista rosarino conocido como Joaquines realizó una intervención artística sobre la escultura de José de San Martín en el Campo de la Gloria.

La acción que realizó el hombre fue agregar sobre el rostro del prócer argentino una lágrima, de un material vidrioso o plástico, pero que es translúcido y de color celeste para que simule que está llorando.

En su cuenta de Instagram (@joaquines.ar), compartió diversas fotos de la escultura de San Martín en la ciudad santafesina de San Lorenzo, con la lágrima colocada. Incluso se puede ver a él posando con la obra, antes y después de la intervención.

Joaquines replicó una acción previa
Joaquines replicó una acción previa en homenaje a Manuel Belgrano, donde también colocó una lágrima y expresó su critica al presente argentino (@joaquines.ar)

El accionar se inscribió en una serie de acciones previas del mismo artista. Hace algunos meses, Joaquines había realizado una intervención similar en la escultura de Manuel Belgrano ubicada en el Monumento a la Bandera, donde colocó una lágrima y compartió la imagen en sus redes sociales con la frase: “Perdón por este presente, no te merecemos”.

Esta intervención que realizó el artista rosarino ocurrió apenas días más tarde del acto que encabezó Milei en la ciudad santafesina, momento en el que hizo oficial la entrega del sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo.

La gesta sanmartiniana fue una verdadera revolución. La visión y el liderazgo de nuestros próceres liberaron a las colonias de un Estado tiránico, un Estado que no estaba preocupado por el crecimiento y la prosperidad de los habitantes del nuevo mundo, sino que solo buscaba defender sus privilegios”, relató Milei en el inicio de su discurso.

El sable corvo regresó a San Lorenzo por primera vez desde la emblemática batalla y permanecerá expuesto en el Regimiento de Granaderos en Ciudad de Buenos Aires, bajo resguardo estatal. Durante las primeras horas del último sábado, el objeto histórico fue retirado del Museo Histórico Nacional y trasladado posteriormente al Convento de San Lorenzo, donde aguardará su entrega formal al regimiento.

“El mundo antes de la revolución era un mundo estancado, atrasado e injusto. Era un mundo invertido. La revolución rompió con el pasado de opresión y puso a las provincias unidas de pie por primera vez en su historia, enderezó lo que estaba invertido y nos permitió caminar, nos permitió convertirnos en poco menos de un siglo en una Nación que sería potencia y superaría en gloria al imperio del que se desprendió”, remarcó Milei.

El sable corvo de San
El sable corvo de San Martín regresó a San Lorenzo por primera vez desde la batalla y será resguardado en el Regimiento de Granaderos en Buenos Aires (@joaquines.ar)

El presidente afirmó que la “actitud libertadora en pos de corregir el mundo, romper las cadenas de la opresión y conquistar la libertad debe guiarnos hoy y siempre en las decisiones que tomamos como nación”.

El jefe de Estado repasó el significado histórico del sable y expresó que “trajo libertad a tierras que solo conocían el sometimiento”.

“Es la espada que nos recuerda que la libertad es inclaudicable y que si uno lleva adelante los sacrificios que ella demanda, se pueden alcanzar cimas inmensas. Por eso, el sable corvo del general San Martín no es un objeto histórico más, no es una pieza neutra de exhibición ni un simple vestigio del pasado. Es probablemente el símbolo material más poderoso de la nación argentina”, subrayó.

Previo a las palabras del mandatario, tuvo lugar una ceremonia que recreó con precisión el combate de 1813. Participaron tropas ataviadas con uniformes de la época, que realizaron movimientos y formaciones fieles a las maniobras históricas.

El mandatario hizo su ingreso junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Antes de subir al palco, donde lo esperaban funcionarios locales, nacionales y el gobernador Maximiliano Pullaro, Milei se salió del protocolo y se acercó corriendo unos metros para saludar al público ubicado en una de las tribunas.

Temas Relacionados

San LorenzoSan MartínÚltimas noticias

Últimas Noticias

“El pibe se borró”: las llamadas al soldado antes de su muerte en la Quinta de Olivos y las escuchas a la banda

La investigación para detener a los sospechosos detrás del suicidio de Rodrigo Gómez incluyó 55 días de intervenciones a ocho líneas que revelaron un macabro negocio regenteado desde el penal de Magdalena

“El pibe se borró”: las

El caso Romina Gaetani: la fiscal pidió la detención del ex novio de la actriz acusado por violencia de género

Para la funcionaria, hay “un alto peligro para la integridad física y psíquica de la víctima”

El caso Romina Gaetani: la

Quién es el capo de la banda de estafadores detrás del suicidio del soldado de la Quinta de Olivos

La investigación contra el preso Tomás Francavilla y sus seis cómplices fue realizada por la División Homicidios de la PFA. Los delincuentes le quitaron $1,4 millones de pesos a la víctima

Quién es el capo de

Trasladaron a Bastian a una clínica de San Justo para continuar con su recuperación

La derivación se hizo luego de que el niño de 8 años mostrara mejorías en su cuadro clínico. Ahora podrá estar cerca de su familia

Trasladaron a Bastian a una

La abogada argentina retenida en Brasil está reunida junto al cónsul de Río de Janeiro: “Siento que me están usando de ejemplo”

Agostina Páez no puede volver al país desde el pasado 14 de enero, luego de que fuera filmada mientras realizaba gestos racistas a los empleados de un bar de la zona de Ipanema

La abogada argentina retenida en
DEPORTES
Emmanuel Gigliotti sorprendió al anunciar

Emmanuel Gigliotti sorprendió al anunciar su retiro en una entrevista en vivo: “Me voy a poner nervioso, capaz hasta lloro”

Las razones por la que Cristiano Ronaldo levanta su protesta en Arabia Saudita: el gesto desconocido con los empleados de su club

Ralf Schumacher anunció su casamiento con Étienne Bousquet-Cassagne: el mensaje de su ex esposa

Sebastián Báez y la clave para su mejor inicio de temporada: “Estoy sano y es algo que no me venía pasando”

La decisión que tomó Claudio Úbeda tras la segunda derrota de Boca Juniors en el inicio del Torneo Apertura

TELESHOW
Boy Olmi habló del presente

Boy Olmi habló del presente de su vínculo con Carola Reyna: “Discutimos las mismas cosas desde hace treinta años”

Maxi López habló sin filtros sobre la reconciliación con Wanda Nara: “Yo siempre estuve para escucharla”

Juliana ‘Furia’ Scaglione oficializó su romance con el arquero Nicolás Rodríguez

Luis Brandoni dirá presente en la entrega de los premios Estrella de Mar: sorpresa en la temporada teatral

Sofía Pachano, su hijo Vito y el perro Apolo: el video que enterneció a las redes

INFOBAE AMÉRICA

Andrés Malamud: “Si ganaba el

Andrés Malamud: “Si ganaba el candidato de extrema derecha en Portugal, era una pesadilla para Europa”

Cuál es el vínculo entre el sable de San Martín y la familia que fue a la Justicia para frenar el traslado

Nueve de cada diez muestras de agua en ríos de Napo en Ecuador revelaron contaminación crónica asociada a la minería

Colapsó el techo de un hospital público en Guayaquil en medio de la crisis sanitaria de Ecuador

Armenia y Estados Unidos firmaron acuerdo histórico de cooperación nuclear