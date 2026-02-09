Sociedad

Enjuician al acusado de matar con su auto a un abuelo que cruzaba por la senda peatonal: la mentira que postergó el debate

La familia de la víctima enfrentó dilaciones y cambios de fiscales durante casi cinco años para lograr que el caso llegue a juicio oral en Gualeguay, en un contexto provincial donde los siniestros viales rara vez alcanzan esta instancia

Guardar
El hecho ocurrió el 19
El hecho ocurrió el 19 de abril de 2021, cuando Loose, de 80 años, fue embestido por una camioneta sobre una senda peatonal

En los tribunales de Gualeguay, este lunes comienza el juicio oral y público por el homicidio vial de Roberto Loose, un caso que llega tras casi cinco años de demoras y que también ha movilizado a la ciudad de Nogoyá y a organizaciones vinculadas a la seguridad vial dado que es el primer caso que llega hasta esta instancia judicial.

El hecho ocurrió el 19 de abril de 2021, cuando Loose, de 80 años y reconocido vecino de Nogoyá, cruzaba por la senda peatonal en la esquina de 9 de Julio y España. Un automóvil conducido por Iván Cilley lo embistió. Loose fue trasladado al hospital local, donde permaneció internado durante quince días y falleció el 6 de mayo de ese mismo año, a raíz de las lesiones. De acuerdo con la acusación, Cilley, que conducía un Ford Escort gris, realizó una maniobra hacia el lateral izquierdo y golpeó a la víctima con el paragolpe y el espejo retrovisor cuando esta estaba por alcanzar la vereda.

Según relató la propia familia de la víctima a Infobae, la causa atravesó un largo camino marcado por demoras, cambios de fiscales y obstáculos burocráticos. El más llamativo fue que el imputado, cuando estaba por llegar la fecha original del inicio de juicio, aseguró que su abogado estaba preso, por lo que pidió posponer el inicio del proceso, pero al poco tiempo se comprobó que era mentira.

Gabriela, hija de Loose, explicó que el expediente pasó por manos de tres fiscales distintos: Maite Burruchaga, Georgina Morera Sabino y Fernando Martínez, quien ahora tiene a cargo la acusación. Todos ellos actuaron bajo la coordinación de Gamal Talev. De acuerdo con lo publicado por ell medio local El Once, la familia también denunció que al conductor no se le realizó test de alcoholemia y que no contaba con seguro al momento del accidente.

La familia recurrió al apoyo de organizaciones como Madres del Dolor, Estrellas Amarillas y el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad para aprender a sortear las barreras judiciales y visibilizar el reclamo. La colocación de una estrella amarilla en el lugar del hecho y la realización de intervenciones artísticas lograron reactivar la investigación.

Organizaciones de apoyo acompañan el
Organizaciones de apoyo acompañan el reclamo de justicia en el inicio del debate oral en Gualeguay

El abogado de la familia, Walter Martínez, comentó que la imputación es por “homicidio culposo por la conducción imprudente de vehículo automotor” y que esperan una condena de cinco años de prisión efectiva. En la provincia, los siniestros viales no suelen llegar a juicio oral, por lo que el caso marca un antecedente para la jurisprudencia local.

“Realmente ha sido un logro que se llegue a juicio oral y público porque en esta jurisdicción no existe llegar a esa instancia por siniestros viales, no es agenda judicial”, remarcó Gabriela, quien asoció la falta de avances a una naturalización de la impunidad en este tipo de hechos.

La expectativa de la familia frente al juicio es clara: buscan que se conozca la verdad y que se asigne la responsabilidad de los hechos. En ese sentido, la hija de la víctima expresó a Infobae que el imputado “siempre intenta ocultar algo” y que, tras el accidente, registró contravenciones por alcoholemia, lo que llevó a que se negara la suspensión del juicio a prueba. “No tuvo una conducta reparadora ni mostró arrepentimiento. Quiero que se sepa realmente la verdad”, subrayó.

Sobre el pedido de pena, Gabriela pidió: "Tiene que haber una pena ejemplar. Hoy los caminos están deteriorados, las ciudades avanzan y necesitamos que se demuestre que el peatón tiene que ser intocable en la vía pública”. También advirtió que su mayor preocupación es que el fallo no sea “ejemplificador ni reparador” y que el tribunal tome el caso como una tradición, sin reconocer la gravedad de lo ocurrido. “Que empiece a librar una nueva forma de jurisprudencia ejemplificadora y sanadora para los familiares de víctimas”, concluyó.

Temas Relacionados

Entre RíosNogoyáRoberto LooseÚltimas noticias

Últimas Noticias

El colegio de Pinamar que limitó el uso del celular: de la resistencia de los alumnos al regreso del bullicio en los recreos

Luego de intentar que los estudiantes se autorregularan con la utilización de los dispositivos, el colegio Divisadero decidió restringir el celular en las aulas. “No estamos en contra de la tecnología; lo que buscamos es que su uso tenga un sentido”, dice Pamela Arigoni, directora de la secundaria y una de las dueñas de la institución

El colegio de Pinamar que

La increíble vida del argentino que fue contratado como chef privado de una condesa italiana y vive en un castillo de Los Alpes

Raúl Omar Geneyro Bragagnolo tiene 55 años y es oriundo de Virasoro, Corrientes. Emigró en 2003 y tras pasar por los restaurantes más prestigiosos de Europa, ahora trabaja en la cocina de una mansión aristocrática inmersa entre las montañas del norte de Italia

La increíble vida del argentino

Ya está en el país el integrante clave del “Clan Brizuela” que fue atrapado en Bolivia

Fue detenido en la ciudad de Villazón en junio pasado y cumplía el rol de proveedor dentro de la organización que quiso ingresar al país 861 kilos de cocaína

Ya está en el país

Luego de la mejoría en su salud, trasladarán este lunes a Bastián a una clínica privada

Se hará con un avión sanitario. La decisión se tomó luego de que el nene de 8 años mostrara un cuadro clínico estable

Luego de la mejoría en

Un hombre intentó cruzar la Autopista Buenos Aires-La Plata y murió atropellado por un auto

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 27, cerca del partido de Berazategui. Las autoridades intentan determinar por qué la víctima se encontraba sobre la traza al momento del impacto

Un hombre intentó cruzar la
DEPORTES
Es argentino, a los 11

Es argentino, a los 11 años probó un auto de Rally y es candidato a correr en el Mundial: por qué comparan su historia con la de Messi

El curioso caso de Seattle Seahawks, el campeón de la NFL que está en venta: su impactante valor y el lazo con Boca Juniors

Los desconocidos detalles de la historia de amor de Scaloni y su esposa Elisa Montero: la arriesgada maniobra del técnico para seducirla

Fuerte autocrítica de Claudio Úbeda tras la derrota de Boca ante Vélez: “No fue un buen partido, me voy preocupado”

En el final del Super Bowl LX, Cadillac reveló su diseño para la temporada 2026 de la F1: “La misión comienza”

TELESHOW
Mariano Saborido: “Mi primera escuela

Mariano Saborido: “Mi primera escuela de actuación fueron las novelas que veía en la tele con mi abuela”

Alex Caniggia reveló por qué rechazó Gran Hermano Generación Dorada: “Está muy loca la gente”

Benjamín Vicuña compartió fotos del cumpleaños de su hija con temática Stranger Things

Las lágrimas de Thelma Fardin por la construcción de su casa con Nico Riera: “Tiene puertitas”

La tristeza de La Joaqui tras la cancelación de su show en Neuquén a último momento: “Tengo ganas de llorar”

INFOBAE AMÉRICA

Florencia Böhtlingk, en un viaje

Florencia Böhtlingk, en un viaje a través de lo esencial de la geometría, el color y el vacío

Ella fue la que enfureció, aterrorizó y moldeó a Arundhati Roy

La belleza de la semana: “La dama del armiño”, de Leonardo da Vinci

En el desmontaje de la dictadura de Venezuela, el concepto de amnistía debe ser nulidad de acusaciones que violan derechos humanos

La dictadura de Cuba informó a las aerolíneas que a partir del lunes se queda sin combustible para aviones