Sigue la alerta por calor extremo en el AMBA y otras ocho provincias: cuándo volverá la lluvia

Según el SMN, en algunas regiones la máxima rozará los 34 grados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de varios días de altas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta por calor extremo que afectará a un total de ocho provincias, incluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, anunciaron que este miércoles se esperan tormentas en el AMBA, lo que traería un poco de alivio a la zona.

El resto de las regiones que se verán afectadas por los calores extremos son parte del oeste de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, el sureste de Chaco, el este de Formosa y el sureste de Santiago del Estero.

Para este miércoles, el organismo advirtió que las temperaturas superarían los 34 grados. Sin embargo, indicaron que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano bonaerense la mínima será de 23 grados y ascendería a una máxima de 32 grados.

De la misma manera, las autoridades del SMN anunciaron que habrá una posibilidad de entre el 10 y el 40% de que se produzcan tormentas aisladas durante la tarde. Mientras se espera la llegada de algunas precipitaciones, informaron que la mayor parte del día el cielo permanecerá mayormente nublado.

Tras varios días de calor intenso, se prolongó la ola de calor en parte del país

En este contexto, pidieron extremar las precauciones, especialmente en grupos de riesgo como personas mayores de 65 años, niños y quienes padecen enfermedades crónicas. Por este motivo, recomendaron permanecer en ambientes frescos, hidratarse con frecuencia, incluso si no se siente sed, y evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas.

Otro de los consejos emitidos por el organismo hace referencia al tipo de ropa, ya que es preferible utilizar ropa liviana, de colores claros, gorra o sombrero y lentes de sol. Además, sugirieron renovar el protector solar cada dos horas.

Respecto a la actividad física, solicitaron evitar hacer ejercicio en exteriores durante la hora pico, por lo que sería recomendable optar por franjas horarias donde haya menor temperatura. Por último, aconsejaron optar por alimentos livianos, evitar bebidas alcohólicas o con alto contenido de glucosa y, en lo posible, aumentar la ingesta de frutas y verduras.

Por otro lado, anticiparon que en el AMBA se esperan tormentas aisladas durante toda la jornada del jueves, junto con una mínima de 24 grados y una máxima de 33 grados. La mayor probabilidad de lluvia está pronisticada para horas de la tarde. Luego, las precipitaciones comenzarán a perder fuerza y se convertirán en chaparrones por la noche.

Así, se espera que la lluvia traiga un poco de alivio, puesto que el viernes está pronosticado una máxima que tocaría los 29 grados. De igual forma, el leve descenso en las temperturas será pasajero, debido a que el termómetro volverá a superar la barrera de los 30 grados durante el fin de semana.

Se esperan tormentas y lluvias para este miércoles en varias partes del país

Por un lado, el organismo meteorológico también emitió alertas amarillas por tormentas para el sector oeste de Buenos Aires, el sureste de Santa Fe, el sur de Córdoba, San Luis, La Pampa y el noreste de Mendoza. Por esto, advirtieron que en estas zonas se producirían ráfagas intensas, actividad eléctrica, eventual caída de granizo y lluvias que podrían acumular entre 20 y 50 milímetros.

Por otro lado, informaron que el este de Neuquén, el sureste de Chubut y el norte de Santa Cruz se encontrarán bajo alerta amarilla por lluvias, con precipitaciones que podrían superar los 40 milímetros en periodos cortos.

A raíz de esto, el SMN recomendó evitar salir de las viviendas, salvo en caso de necesidad, y mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas a través de canales oficiales. También pidieron desconectar los electrodomésticos y, si comienza a ingresar agua en el hogar, cortar el suministro eléctrico para prevenir accidentes.

Aconsejan también no sacar la basura durante el período de alerta y verificar que los desagües, canaletas y sumideros de la vivienda estén limpios para evitar obstrucciones y posibles inundaciones.

En caso de encontrarse al aire libre cuando se desate la tormenta, aseguraron que es prioritario buscar refugio en un edificio, vivienda o vehículo cerrado, evitando permanecer bajo árboles o estructuras inestables. Finalmente, pidieron asegurar los objetos de exterior, para evitar que pudieran volarse por fuertes ráfagas de viento que pudieran producirse durante el fenómeno.