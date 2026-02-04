Se incendió una empresa de plásticos en el Polo Industrial de Ezeiza

Bomberos y equipos de emergencia trabajaron para controlar el avance de las llamas en la fábrica Bolsaflex

Una columna de humo oscuro se elevó sobre el Polo Industrial de Ezeiza y se hizo visible desde varios barrios de la zona sur del conurbano bonaerense. La tarde de este miércoles, una fábrica de plásticos en Carlos Spegazzini se vio afectada por un incendio que movilizó a numerosas dotaciones de bomberos y generó alarma entre los vecinos.

Según informaron fuentes de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires a Infobae, el foco ígneo se registró en la empresa Bolsaflex, ubicada en el corazón del Polo Industrial de Spegazzini, partido de Ezeiza, minutos antes de las 16. El fuego avanzó con rapidez debido a la presencia de material altamente inflamable en el predio, lo que obligó a una respuesta inmediata de los equipos de emergencia. El humo cubrió la zona y obligó a las autoridades a recomendar a los habitantes que evitaran circular, cerraran puertas y ventanas y se mantuvieran alejados del área.

El episodio generó inquietud entre los trabajadores y residentes, al tratarse de un complejo que reúne varias compañías y depósitos industriales. La intervención de los Bomberos y el personal de Defensa Civil resultó fundamental para contener el avance de las llamas y evitar que el incendio se propagara hacia otras plantas del parque. “Las tareas se concentraron en controlar el fuego y reducir los riesgos en un entorno con presencia de materiales inflamables”, detallaron.

La situación obligó a un despliegue coordinado de bomberos locales, efectivos policiales y ambulancias del sistema de emergencias, que se hicieron presentes en el lugar, ordenaron el tránsito y establecieron perímetros de seguridad. Mientras tanto, una densa nube de humo se expandió y pudo observarse desde distintos puntos de Carlos Spegazzini y Tristán Suárez, incrementando la preocupación en la zona.

La magnitud de la columna de humo y la velocidad con la que se propagaron las llamas reactivaron recuerdos recientes: el mismo predio había sido escenario de una explosión e incendio el viernes 14 de noviembre del año pasado, incidente que afectó a varias fábricas del complejo.

El incendio generó una columna de humo visible desde distintos barrios de Ezeiza y Tristán Suárez (Fotos: El Diario Sur)

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente las causas del incendio ni la dimensión exacta de los daños materiales. Tampoco se reportaron víctimas fatales ni personas heridas.

Apenas se desató el siniestro, varias dotaciones de bomberos acudieron al predio para atacar el fuego y evitar que alcanzara instalaciones linderas. El operativo incluyó el corte de calles aledañas y la evacuación preventiva de sectores cercanos, mientras Defensa Civil y la policía colaboraban en la logística y el traslado de personal sanitario.

La estructura del Polo Industrial de Ezeiza, donde se encuentra Bolsaflex, alberga numerosas empresas y depósitos dedicados a la producción, almacenamiento y logística de bienes. Esta característica, junto con la presencia de materiales inflamables, obliga a una vigilancia constante y a la adopción de protocolos estrictos ante cualquier emergencia.

Los vecinos y trabajadores del área permanecieron atentos a la evolución del siniestro. En tanto, las autoridades reiteraron los pedidos para evitar la circulación en la zona, minimizar la exposición al humo y colaborar con el trabajo de los equipos de emergencia. Las imágenes de la columna de humo denso, captadas desde diferentes puntos del partido de Ezeiza, ilustraron el alcance del episodio y su impacto visual en las localidades aledañas.

El antecedente de la explosión ocurrida meses atrás en el mismo predio reforzó la respuesta de los servicios de emergencia y motivó consultas sobre el estado de seguridad de las instalaciones industriales en la región. En este contexto, la investigación sobre el origen del fuego quedó a cargo de especialistas y peritos, quienes deberán determinar si existieron condiciones que facilitaron el avance de las llamas o si se trató de un hecho fortuito.